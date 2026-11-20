The First Zombie presenta su tráiler.

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The First Zombie, el juego de zombis producido por Kentaro Fujii, llegará en formato digital a Nintendo Switch y PC durante diciembre, según anunció Phoenixx. La ficha difundida por el estudio indica un lanzamiento el 16 de diciembre, con versión para computadoras a través de Steam, mientras que una actualización del comunicado de prensa ubica la edición de Switch el 17 de diciembre. El título tendrá opciones de idioma en inglés y japonés.

Una invasión zombi al revés

La premisa cambia el objetivo habitual de los juegos del género. En lugar de sobrevivir a una epidemia o eliminar muertos vivientes, el jugador controla al primer zombi de la humanidad y debe aumentar la cantidad de infectados. La misión consiste en recorrer Tokio, acercarse a sus habitantes y convertirlos para formar una horda cada vez más grande.

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El protagonista era un joven común hasta que despierta convertido en zombi. Lejos de considerar su transformación una desgracia, descubre que su nuevo cuerpo nunca se cansa y entiende la condición como una mejora. A partir de esa experiencia decide que puede salvar a la humanidad si logra que todas las personas se conviertan en muertos vivientes.

El concepto fue presentado como un juego zombi inverso: los infectados ocupan el rol central y la expansión del brote funciona como meta. Fujii, productor del programa japonés Wednesday’s Downtown, está a cargo de la producción. Phoenixx acompañó el anuncio de la fecha con un nuevo tráiler que muestra el recorrido del protagonista y el crecimiento de su grupo por las calles de la capital japonesa.

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Cómo crece la horda

Los habitantes continúan con sus actividades cotidianas hasta que el protagonista se acerca, los muerde y los incorpora al grupo. El juego describe este proceso como hacer amigos, aunque el resultado es una transformación completa. Cada nueva conversión aumenta el tamaño de la horda y ayuda a ocupar el barrio en curso.

Los zombis reclutados actúan como aliados. Algunos cuentan con habilidades diferentes que pueden resultar útiles al avanzar hacia nuevas zonas, por lo que la composición del grupo no depende únicamente de sumar la mayor cantidad posible de personajes. También es posible transformar animales, incluido el perro del protagonista, y llevarlos junto al resto de los infectados.

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Cada barrio tiene un jefe humano que debe ser derrotado. Tras el enfrentamiento, ese rival puede convertirse en un zombi aliado y acompañar al jugador en el siguiente distrito. La estructura combina así la conquista territorial con la incorporación de antiguos enemigos, que pasan a formar parte de la horda después de cada combate principal.

the first zombie

Barrios de Tokio y personalización

La campaña recorre sectores reconocibles de Tokio como Shibuya, Shinjuku, Ueno y Akihabara. Cada área está habitada por personas con características propias y cuenta con un jefe diferente. El objetivo es tomar los distritos uno por uno hasta convertir la ciudad en un territorio dominado por los muertos vivientes.

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El protagonista también puede cambiar su apariencia mediante la Z-Shop, una tienda dedicada a objetos de personalización. Algunas prendas y accesorios son puramente visuales, mientras que otros pueden mejorar sus estadísticas, es decir, los valores que determinan capacidades o ventajas durante la partida.

Phoenixx anunció inicialmente una ventana de verano de 2026 para el lanzamiento mundial en Nintendo Switch. El tráiler posterior fijó la llegada en diciembre, el 16 de diciembre para Switch y Steam.

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