Teleshow

El Chato Prada, a corazón abierto tras su separación de Lourdes Sánchez: "La voy a amar siempre"

El productor habló con un medio correntino sobre el quiebre de su relación de 16 años con la bailarina, admitió que lo tomó por sorpresa y fue claro sobre la ruptura: "No hay culpables, no hay traidores"

El productor televisivo Pablo "Chato" Prada mantiene una comunicación telefónica durante la transmisión del programa "Corrientes en el aire", emitido por Telenord. En el estudio, la conductora dialoga con él mientras en pantalla se presentan citas textuales sobre su relación con Lourdes Sánchez.
Guardar

Pablo “el Chato” Prada reconoció que la separación de Lourdes Sánchez lo tomó por sorpresa y que, pese al dolor que le generó el final de 16 años de pareja, no guarda rencor hacia ella. El productor televisivo habló en detalle sobre la ruptura en Corrientes en el Aire, el programa conducido por María Mercedes Vázquez, en una entrevista que tuvo lugar momentos antes de que ingresara al festejo del Día de la Tradición, donde su hijo Valentín participó vestido de chamamecero.

“Para mí Lourdes es el amor de mi vida, siempre fue el amor de mi vida”, arrancó Prada cuando la conductora le preguntó por la separación. “No la vi venir. Si bien por ahí el último tiempito estábamos como medio raros, no era nada que tenía en mente. Todo lo contrario”, admitió. Y fue más preciso sobre el momento: “Fue todo muy de repente. Me tomó de sorpresa, no estaba... de ninguna manera” esperaba que la relación llegara a ese punto.

PUBLICIDAD

La distancia actuó como factor de desgaste

Prada explicó que Sánchez lleva aproximadamente un año y medio radicada en Corrientes, donde ejerce como presidenta del Instituto de Cultura provincial, en el marco de un proyecto que ambos habían acordado. “Ella está haciendo una hermosa gestión en la provincia, primero como presidenta del Teatro Vera y ahora como presidenta del Instituto de Cultura, lo cual me enorgullece mucho por su capacidad de trabajo y su capacidad creativa”, señaló, sin asomo de ironía.

Sin embargo, el vaivén entre provincias fue acumulando costos. “La distancia te distancia”, citó el productor, recordando las palabras de su hija mayor —actriz— que supo leer la situación antes que él. “Tal vez el último tiempo, esta cosa de estar allá, acá, generó esto”, reflexionó. Y completó: “Ella está con otra persona y bueno, nada, tratando de adaptarnos a esta nueva situación”.

PUBLICIDAD

Lourdes Sánchez y el Chato Prada
Lourdes Sánchez y el Chato Prada en Corrientes, cuando ya corrían los rumores de ruptura

Sin culpables ni traidores, según el productor

Mientras tanto, el entorno mediático completó el cuadro. Lourdes Sánchez confirmó públicamente su relación con Francisco Liotta Hernández, un empresario y rugbier correntino de 27 años, con quien fue vista en Buenos Aires tras haber sido fotografiada con él en Corrientes. “El corazón está muy bien, muy feliz”, declaró la bailarina en el ciclo de streaming Ya fue todo. Cuando Vázquez presionó al Chato Prada y usó la palabra “engaño” refiriéndose a la nueva relación de su exesposa, el productor no la validó. Aceptó la sorpresa, pero evitó el reproche: “Somos personas adultas. Uno no puede estar imponiendo... ocurren las cosas”. Luego fue aún más directo: “No hay culpables, no hay traidores, no hay nada”. La mesura no pasó inadvertida en el piso. “Te juro que yo estaría a las reputeadas, Chato”, le dijo la conductora. Él respondió con simpleza: “Lo siento de esta manera. No estoy especulando ni nada”.

El pasaje más resonante llegó casi al final: “Era mi Lourdes y ahora dejó de ser mi Lourdes”, dijo, y el silencio se instaló en el estudio. “La voy a amar siempre, porque que me haya separado no significa que la deje de amar. Le deseo lo mejor, porque es una persona excelente, es una gran mamá, es una gran mujer”, completó.

No obstante, del lado de Prada, la periodista Fernanda Iglesias difundió audios del productor con tono afectuoso dirigidos a Agostina Navarrete, una joven de 26 años oriunda de Carlos Pellegrini, Santa Fe, que luego salió a pedir públicamente que respeten su privacidad.

Un niño con camiseta de fútbol frente a un pastel con velas encendidas, junto a una mujer que aplaude y un hombre con gorra que le da un beso
Lourdes Sánchez y el Chato Prada acompañan a su hijo frente a un pastel con velas encendidas durante un festejo al aire libre

Valentín, el centro de todo

El eje del discurso de Prada pasó por Valentín, el hijo de diez años que tiene en común con la bailarina. “Lo más importante de todo es nuestro hijo, que es un tesoro, que es un niño extraordinario, la verdad que nuestro amor”, dijo. Y subrayó: “Si no estamos juntos como pareja, en algún punto siempre nos va a unir ese amor y ese calorcito que tenemos con Valen”.

También aclaró el futuro de la casa que la pareja construyó en Corrientes: no está en venta. “Es un proyecto que hicimos hace mucho tiempo, porque soy fanático de Corrientes, del calor de Corrientes. Lo hicimos para estar cerca de la familia y para que Valentín tenga su pertenencia con la provincia”, explicó. Días después de la entrevista, el 1° de noviembre, Prada y Sánchez coincidieron en el festejo de cumpleaños número 10 del niño, en su primera aparición pública conjunta desde que confirmaron la ruptura.

Temas Relacionados

Chato PradaLourdes SánchezSeparación

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Wanda Nara habló de su cruce con la China Suárez: “Tengo sangre que corre por mis venas, no me pude controlar”

La empresaria dio por primera vez su versión de lo que sucedió el viernes pasado en la Casa de los Sueños y explicó el detrás de escena de su enfrentamiento con la actriz

Wanda Nara habló de su cruce con la China Suárez: “Tengo sangre que corre por mis venas, no me pude controlar”

En medio del escándalo familiar, Andrés Nara tomó una tajante decisión

El padre de Wanda Nara se encontraba en pareja hace tan solo unas semanas, sin embargo, en medio de un panorama familiar complejo decidió no seguir con el vínculo

En medio del escándalo familiar, Andrés Nara tomó una tajante decisión

La Joaqui se tapó el tatuaje que tenía por Luck Ra: el nuevo diseño que eligió

La cantante de RKT tomó la decisión de dejar el pasado atrás de una vez por todas y le dio inicio a una nueva etapa

La Joaqui se tapó el tatuaje que tenía por Luck Ra: el nuevo diseño que eligió

“Charly García me salvó la vida”: la increíble anécdota de Hernán Lirio sobre la entrevista que evitó que muriera en un accidente

Tenía 22 años y cubría la temporada de verano en Mar del Plata cuando una madrugada caótica en el camarín del músico cambió su agenda y lo alejó de un final trágico

“Charly García me salvó la vida”: la increíble anécdota de Hernán Lirio sobre la entrevista que evitó que muriera en un accidente

Por qué editaron el video de la pelea entre Wanda Nara y la China Suárez: el motivo detrás de la decisión

Tras el descargo de la conductora, Angie Balbiani, quien recibió las imágenes, reconoció que recortó la grabación y blanqueó sus razones

Por qué editaron el video de la pelea entre Wanda Nara y la China Suárez: el motivo detrás de la decisión

AMÉRICA

Aeronáutica Civil Guatemala emite un pedido claro: mantener la calma ante la crisis aérea en Estados Unidos

Aeronáutica Civil Guatemala emite un pedido claro: mantener la calma ante la crisis aérea en Estados Unidos

Universidad peruana otorga doctor honoris causa a Abdessattar Ben Moussa, el Nobel número 14 distinguido por la institución

El Salvador registró 22 feminicidios y muertes violentas de mujeres hasta octubre, según Ormusa

La central Ernesto Guevara queda completamente fuera del sistema eléctrico tras la avería de su línea dos

Costa Rica enfrenta este viernes a Ecuador en Quito: Bryan Ruiz inicia su etapa como técnico oficial de la Selección Nacional

MALDITOS NERDS

‘Unlimited Maid Works’ mezcla limpieza, cocina y competencia global en Steam

‘Unlimited Maid Works’ mezcla limpieza, cocina y competencia global en Steam

‘Attack on Titan 3′ permitirá crear bases y estrechar lazos con Eren y Mikasa

‘Gatto’ lleva a Pixar a la mafia felina de Italia bajo la dirección de Enrico Casarosa

Nintendo Switch suma ‘KuloNiku: Bowl Up!’, un simulador de cocina con duelos

‘Dome Keeper’ llevará su minería y defensa a PlayStation 5 y Nintendo Switch

DEPORTES

Argentina empata el clásico ante Uruguay en La Bombonera en el inicio de la era post Messi

Argentina empata el clásico ante Uruguay en La Bombonera en el inicio de la era post Messi

Racing goleó 5-1 a Independiente en el clásico del fútbol femenino y complicó a las Diablas en la lucha por la permanencia

Se conoció la sanción que le impusieron al arquero Owono tras el choque que provocó la muerte del futbolista Jesús De Miguel

El cambio en la tabla de posiciones que beneficia a Independiente para clasificar a la Copa Sudamericana: las combinaciones necesita

La determinación que tomó el club de rugby cordobés con el entrenador detenido por atacar a un hombre en una pizzería