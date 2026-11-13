Maru Botana se molestó por una actitud de Juli Poggio en MasterChef y le dio una lección: “Hay que ser humilde en la vida”

Julieta Poggio y otros participantes reciben la devolución del jurado en una emisión de MasterChef Celebrity transmitida por Telefe.

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Juli Poggio cuestionó la evaluación del jurado en MasterChef Celebrity y Maru Botana le respondió con una lección sobre humildad. La participante reaccionó con incomodidad cuando la convocaron al frente junto a Pablo Giralt y Karina Mazzocco después de una noche de pastelería que dejó varios platos con fallas.

La consigna exigía precisión. Los participantes debían presentar una marquise acompañada por crema de mascarpone, gajos a vivo y mermelada de frutilla. El desafío puso a prueba tanto la técnica como el emplatado, dos aspectos que suelen definir las devoluciones en una instancia de este tipo.

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Al término de la degustación, una intervención de Wanda Nara anticipó que no había sido una gala sencilla. “Jurados, noche espectacular”, expresó la conductora al dirigirse a los especialistas. Damián Betular no coincidió con esa definición y lanzó una palabra que adelantó el resultado de la evaluación: “Confusa”.

Wanda retomó la intervención y, entre comentarios dirigidos a los concursantes, explicó que la jornada había presentado dificultades. Maru Botana completó la idea: “Difícil”. Betular coincidió y la conductora dio paso al momento en que se definieron los delantales grises.

Fue la propia Maru quien anunció los nombres de los participantes que debían acercarse al frente. Primero llamó a Pablo Giralt. Después nombró a Juli Poggio y, por último, a Karina Mazzocco. La reacción de la influencer fue inmediata: soltó una exclamación y expresó su desacuerdo con la decisión antes de abandonar su lugar.

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Maru Botana, Damián Betular y Germán Martitegui presentan los delantales grises durante una emisión de MasterChef Celebrity

“Para mí, perdón, pero para mí Pablo y Karina era aparte”, dijo Poggio, entre risas, mientras se dirigía hacia el sector señalado por el jurado. La frase instaló un momento incómodo en el estudio, ya que dejó expuesta su intención de diferenciar el resultado de su preparación respecto de los platos de sus compañeros.

Betular respondió con un “no” rotundo, mientras Wanda Nara señaló, en tono distendido, que Juli no quería ubicarse junto a Karina. Pablo Giralt intentó bajar la tensión y le pidió que se sumara al grupo.

Poggio explicó entonces el motivo de su malestar. “La mía no está armada”, sostuvo, al referirse a la presentación de su postre. Wanda reaccionó con un “Ay, Juli”, mientras Karina Mazzocco buscó contenerla: “Solamente tuvimos una mala noche, muñeca”.

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La escena dejó en evidencia que la participante consideraba que su error había sido distinto al de los otros dos concursantes. Más tarde, ella misma aclaró que no intentaba cuestionar a Pablo ni a Karina, sino el criterio aplicado por el jurado para ubicarla en ese grupo.

Ante la incomodidad de Juli Poggio, Maru Botana decidió intervenir de forma directa. La cocinera le preguntó por qué no quería permanecer junto a sus compañeros y escuchó la explicación de Wanda, quien resumió la situación con humor: “Porque la mía está derrumbada. Dice que ella tiene otra categoría”.

Maru Botana le habló directo a Poggio tras notar su actitud

Botana tomó la palabra y le dejó un mensaje que cambió el clima de la devolución. “Te va a pasar con nosotros. Te va a pasar conmigo, Juli”, le advirtió. Después, profundizó su postura con una frase que quedó en el centro de la gala: “Hay que ser humilde en la vida, eso te lleva lejos”.

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La jurado vinculó esa actitud con el objetivo de Poggio dentro del programa. “Vos, que sos una chica que querés llegar lejos, la humildad ante todo”, señaló. La participante respondió con un breve “sí”, sin agregar argumentos frente a la devolución.

Wanda Nara respaldó el planteo de Botana y sumó una reflexión sobre el recorrido que exige el certamen: “Hay que arrancar de abajo para llegar lejos”. La conductora puso el foco en la necesidad de aceptar los resultados, incluso cuando una presentación no cumple con las expectativas de quien la preparó.

Botana también remarcó que la exigencia aumenta para quienes aspiran a quedarse con el título. “Ustedes quieren ser ganadores de MasterChef Celebrity, tienen que cocinar perfecto”, afirmó. Damián Betular celebró la intervención de su compañera con un “bien, Maru”.

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Tras la evaluación, Maru Botana confirmó que Pablo Giralt, Juli Poggio y Karina Mazzocco debían buscar sus delantales grises y continuar en competencia desde una posición desfavorable. “Hoy no fue su noche, pero quién te dice”, les dijo la jurado, antes de pedirles que asumieran el resultado “con orgullo y para arriba”.

Julieta Poggio responde a las devoluciones del jurado durante una emisión del certamen MasterChef Celebrity

Karina Mazzocco puso el dato sobre la mesa cuando reparó en el lugar que ocupaba dentro del certamen: “Segundo delantal gris en siete semanas. Atenti”.

Pablo Giralt, por su parte, retomó un concepto que atravesó toda la escena: el compañerismo. “Hay que ser buen compañero, porque a veces va bien y a veces va mal”, expresó.

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En el cierre, Juli Poggio quiso precisar el sentido de su reacción. “Bueno, chicos, no fue contra ustedes, fue contra el jurado”, explicó. Luego sostuvo que, a su entender, su desempeño había tenido otro tipo de falla: “Me parece que yo estuve mal, pero otro nivel de mal”.

Mientras los tres concursantes asumían el resultado, otros participantes lograron evitar el delantal gris y aseguraron su lugar en el balcón. La gala dejó una advertencia para quienes siguen en carrera: en MasterChef Celebrity, la presentación de un plato pesa tanto como la forma de recibir una devolución adversa.