Tras su separación, Lourdes Sánchez y el Chato Prada se mostraron juntos por primera vez en el cumpleaños de su hijo

Lourde Sánchez y el Chato Prada celebraron el primero cumpleaños de su hijo luego de la separación (Instagram)

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Lourdes Sánchez y Pablo “el Chato” Prada celebraron junto a su hijo Valentín el cumpleaños número 10 del niño, en un festejo que los reunió públicamente por primera vez desde que confirmaron su separación tras casi 16 años de relación, una ruptura marcada por una infidelidad y la distancia que impuso el traslado de la bailarina a Corrientes.

La conductora fue la primera en publicar su saludo. A través de sus redes sociales, compartió dos fotografías: una imagen actual en la que aparece junto a Valentín sentados en un living con muebles de madera, abrazados, con el niño recostando la cabeza sobre su hombro y los ojos cerrados, vestido con una remera blanca y un pantalón con la inscripción. La segunda foto, en blanco y negro, la muestra amamantando a su hijo recién nacido, con el cabello recogido en una colita y una bata de maternidad. Esa imagen llevaba la leyenda “31 de octubre del 2016”, la fecha de nacimiento de Valentín que Sánchez recuperó como parte del recuerdo. Sobre la publicación, escribió: “Feliz Cumple amor de todas mis vidas”, con un emoji de corazón.

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El Chato también sumó su saludo con una serie de fotografías que combinaron el pasado y el presente. En la primera, tomada en la clínica el día del nacimiento, aparece junto a Sánchez y el bebé recién nacido, vestido con un body con la inscripción de la clínica. Sobre esa imagen escribió: “Feliz cumple hijito hermoso!! Ya 10 añitos mi vida, te amamos mucho”, con emojis de corazones.

El pequeño de llegó al mundo en el año 2016

"Amor de todas mis vidas"; escribió Lourdes en una de sus historias

El histórico productor de Marcelo Tinelli recordó el día que su hijo llegó a mundo

Las siguientes fotos mostraron a Valentín tal como se ve en la actualidad. En una de las imágenes aparece con la camiseta celeste del Napoli y sostiene con ambas manos una cadena de oro que tiene un dije rectangular. El texto que acompañó esa foto fue: “Feliz cumple Valen, te amamos”, seguido por un emoji de pelota de fútbol y corazones. La otra imagen es una selfie de Prada junto a su hijo, tomada en una cancha de fútbol bajo un cielo despejado. El niño lleva la camiseta de la selección argentina, mientras que su padre usa gorra y anteojos de sol y lo abraza por el hombro. El mensaje que cerró esa publicación fue breve y escueto: “Te amo”, seguido de un emoji de corazón.

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El festejo también quedó registrado a través de fotos y videos. Sánchez compartió una imagen en la que se ve al grupo de amigos de Valentín reunido al aire libre, en un parque. Están sentados alrededor de una mesa con manteles rojos y amarillos, vasos de colores y botellas de gaseosa; varios de ellos llevan camisetas de distintos clubes de fútbol. La publicación estuvo acompañada por el texto: “Feliz cumple hijito”, junto a un emoji de corazón.

Otro momento capturado fue el del soplo de las velas: en el video, Valentín aparece vestido con la camiseta de la selección argentina frente a una torta con forma de los números uno y cero, decorada con césped verde, una pelota de fútbol y velas en forma de número diez. Sánchez y Prada lo flanquearon en esa escena, que fue publicada con el texto: “Feliz cumple mi vida”, con tres emojis de corazón.

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Chato compartió las fotos del cumpleaños de su hijo en redes

Prada en sus saludos siempre habló en plural

La expareja invitó a los amigos de su hijo para vivir una tarde a pleno fútbol (Instagram)

La celebración concluyó con una fotografía familiar en la que los tres posaron juntos frente a la torta. Valentín se ubicó en el centro, con su padre de un lado y su madre del otro, ambos apoyando una mano sobre sus hombros. Esa imagen incluyó el mensaje: “Feliz 10 añitos Valen !!! Te amamos”, con un emoji de corazón y una mención a la cuenta de Sánchez. Fue la primera aparición pública de la expareja desde que confirmaron su ruptura.