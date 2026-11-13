El conmovedor mensaje de la familia de Paolo el Rockero luego de su muerte: “Un consuelo inmenso en medio del dolor”

La exmujer del comediante, Romina, y su hijo Juan emitieron un comunicado para agradecer las muestras de afecto del público y de la prensa

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La muerte de Jorge Montejo, el actor y humorista que dio vida a Paolo el Rockero, golpeó a la comunidad del espectáculo y despertó una ola de homenajes de quienes crecieron con sus apariciones en la televisión de los 80 y los 90. Montejo falleció a los 68 años el miércoles 11 de noviembre en el Hospital Santamarina de Tandil, su ciudad natal, donde estaba internado por una infección respiratoria. Ante la repercusión de la noticia, Romina, su exmujer, y Juan, el hijo de ambos, emitieron un comunicado para agradecer el acompañamiento recibido en estos días.

El texto publicado en el Instagram del actor destaca el vínculo que Romina mantuvo con él incluso después de la separación: la describen como “su exmujer y amiga que lo acompañó a lo largo de su vida”. Esa cercanía atravesó la comunicación oficial, en la que la familia reconoció el alcance que tuvo la noticia del fallecimiento. “Hoy comprendemos que Jorge fue mucho más querido de lo que incluso nosotros imaginábamos, y descubrir la huella que dejó en tantos corazones es un consuelo inmenso en medio de nuestro dolor”, expresaron.

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El texto se dirigió en primer lugar a quienes acompañaron la trayectoria del actor y a la cobertura periodística de los últimos días. “Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a todos los seguidores de Jorge, nuestro querido Paolo el Rockero, y a los medios de comunicación por el respeto y el cariño con el que han acompañado su partida”, escribieron Romina y Juan.

Montejo en la piel de Paolo El Rockero, el personaje que lo acompañó toda su vida

La familia remarcó el impacto emocional que generaron los mensajes recibidos tras conocerse la noticia. “Cada mensaje, cada homenaje y cada muestra de afecto nos ha emocionado profundamente”, sostuvieron en el comunicado, que circuló horas después del fallecimiento del actor y se conoció en paralelo con la difusión de detalles sobre sus últimos años de vida.

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El comunicado también detalló la modalidad que tendrá la despedida del actor. “Jorge será velado y despedido en una ceremonia íntima, acompañado por sus familiares y amigos más cercanos”, informaron Romina y Juan. A continuación completaron ese pedido con una frase dirigida a la prensa y al público: “Agradecemos profundamente el respeto y la comprensión hacia este momento de privacidad”.

El comunicado de la familia de Montejo

Esa decisión resulta coherente con el perfil que Montejo sostuvo en sus últimos años, marcados por su regreso a Tandil y por una vida al margen del circuito televisivo que lo había hecho popular. El actor combinaba publicaciones sobre su trayectoria artística con contenido familiar, en los que se mostraba sin la vincha ni el personaje que lo caracterizó durante casi cuatro décadas.

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El texto cerró con una reflexión sobre la trascendencia de la figura pública de Montejo más allá de su muerte. “Gracias por mantener vivo su recuerdo, por honrar su historia y por demostrarnos que hay personas que nunca se van del todo, porque permanecen en el corazón de quienes las quisieron”, escribieron Romina y Juan, quienes firmaron el texto “con todo nuestro cariño y gratitud”.

El personaje Paolo el Rockero nació en 1986 por una sugerencia de Daniel Ripoll y el impulso del conductor Juan Alberto Badía

Paolo el Rockero había nacido como personaje en 1986, de la mano de la sugerencia del fundador de la revista Pelo, Daniel Ripoll, y del bautismo que le dio Juan Alberto Badía, quien lo definió como “el rockero” por la convicción de que ese arquetipo perduraría en el tiempo. Con su vincha, el pelo largo y el morral multicolor, el personaje debutó en Badía & Cía. y se instaló luego en Feliz Domingo, además de participar en películas como Los bañeros más locos del mundo y Los matamonstruos en la mansión del terror.

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En sus últimos años, Montejo había atravesado problemas de salud física y mental, entre ellos una bipolaridad que derivó en una internación en 2023, y pasó sus últimos tiempos en una residencia en Tandil, acompañado por amigos y un asistente personal. Su última aparición pública como Paolo se registró en 2024, mientras que su última publicación en Instagram, de octubre de ese año, contó que llevaba casi cinco meses sin fumar.