Por qué editaron el video de la pelea entre Wanda Nara y la China Suárez: el motivo detrás de la decisión

Angie Balbiani explicó los motivos de la edición del video de Wanda Nara, señalando que la decisión se tomó para resguardar a las hijas menores de edad involucradas en el conflicto mediático y judicial entre las partes.

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Wanda Nara confirmó que era ella quien aparecía en el video de la discusión con la China Suárez y cuestionó que el fragmento difundido en televisión estuviera editado. La empresaria publicó un descargo en sus redes sociales luego de que Puro Show emitiera parte de la grabación, en la que se la escucha elevar el tono durante un cruce vinculado a la disputa con Mauro Icardi y la actriz.

“Faltan frases, editaste, dije más cosas...”, escribió Wanda sobre una placa negra. Tras ello, amplió su planteo y apuntó a que su reacción tuvo relación con menciones a sus hijas. “Me tocaron mis hijos, no respondí de mí”, sostuvo en el mensaje que replicó el ciclo de espectáculos.

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El material había salido al aire este viernes y mostraba un tramo de la conversación entre Wanda Nara y la China Suárez. En el audio se escuchaban insultos y amenazas de parte de la conductora, aunque el fragmento no incluía la totalidad del intercambio. Esa aclaración abrió un debate en el estudio del programa sobre el alcance de la edición, el contenido que había quedado fuera y la necesidad de preservar a las menores involucradas.

Tras la publicación de Wanda, Pampito interrumpió el debate que mantenían en el piso para leer el mensaje de la empresaria. “Parame todo, porque acá era muy buena onda, mucha risa. Acaba de hacer un posteo Wanda Nara”, anunció el conductor.

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El posteo de Wanda Nara tras la difusión del video de su pelea con la China Suárez

Angie Balbiani, quien llevó el material al programa, confirmó enseguida que el video había sido editado. “Lo dije, Wanda, dije que está editado, por supuesto. El video es muchísimo más largo y hay muchísimos más videos”, explicó la panelista.

Balbiani sostuvo que la decisión de exhibir sólo un tramo respondió a la exposición de menores en otras partes de la secuencia. “Hay muchas partes en las que están involucradas tus hijas, tus hijos en particular, y por eso decidimos poner esa parte”, señaló luego de reconocer que el registro emitido no era el intercambio completo.

La panelista rechazó que la edición buscara modificar el sentido de lo sucedido o presentar una versión definitiva del episodio. “Yo no le falté a la verdad. Le doy la razón, lo edité”, expresó. También remarcó que había contado el día anterior que existió “un ida y vuelta” entre las protagonistas.

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La reacción de Wanda abrió una discusión sobre lo que podría haber dicho la actriz fuera del fragmento difundido. Matías Vázquez le preguntó a Balbiani si, de acuerdo con el material completo al que tuvo acceso, la China Suárez había reaccionado con insultos o agresiones verbales.

La panelista evitó dar precisiones. “Te entiendo la pregunta, Mati. No sé qué te puedo contestar”, respondió entre risas, una reacción que generó nuevas consultas de sus compañeros. Fernanda Iglesias interpretó que esa respuesta dejaba abierta la posibilidad de que hubiera existido una confrontación de ambos lados.

Balbiani insistió en que nunca presentó el video como una reconstrucción total de lo sucedido. “Yo no estoy diciendo que esta sea la verdad absoluta. Esto pasó. Mi trabajo no es caer bien de un lado o del otro”, afirmó.

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Las imágenes habría sido registradas por la actriz en su último encuentro con la conductora de MasterChef

En ese punto, Pampito recordó que el ciclo había explicado desde el comienzo que el archivo estaba recortado. Además, aseguró que el programa estaba dispuesto a emitir cualquier otro registro que aportara Wanda para completar el contexto. “Si Wanda tiene otro video para mostrar sobre lo que ocurrió, también lo vamos a poner al aire”, afirmó.

El debate se intensificó cuando Fernanda Iglesias planteó que la edición podía perjudicar a la conductora. “Es un hecho que este video está hecho para desfavorecer a Wanda”, sostuvo la periodista, mientras sus compañeros discutían si esa conclusión podía desprenderse del contenido emitido.

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Pampito respondió que el programa había aclarado que el archivo provenía de una de las partes involucradas. “Dijimos en todo momento: este es un video que viene de una de las partes”, afirmó. También negó que el ciclo tuviera una postura tomada frente a la empresaria.

“El programa no está en contra de Wanda y mucho menos en esta situación”, remarcó el conductor. En la misma línea, Pochi explicó que la brevedad del material se debía a que en el resto de las imágenes aparecían menores, una situación que requería cuidados adicionales.

La discusión derivó hacia el peso que tendría el contenido omitido. Para Iglesias, si existieron agresiones verbales de la otra parte, la emisión de un único fragmento podía ofrecer una imagen parcial. Balbiani volvió a responder que la edición estuvo motivada por la protección de los hijos de Wanda y Mauro.

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Maxi Lopez: “Hay pocas cosas que me sorprenden de Wanda y de Icardi”

“Tenemos una cautelar y nos sale una fortuna de plata si ponemos a un menor”, dijo la panelista, al justificar la decisión editorial del programa.

En el cierre del intercambio, Pampito sostuvo que el debate excedía el enfrentamiento mediático entre Wanda, Mauro Icardi y la China Suárez. El conductor puso el foco en los dichos de una menor sobre una presunta situación de violencia y afirmó que ese aspecto debería ser analizado por la Justicia.

“Si la nena dice una cosa así, se encienden las alarmas, hay que escuchar a esa nena”, manifestó. También señaló que era posible comprender la preocupación de ambos padres ante acusaciones de esa gravedad, aunque remarcó que la situación revelaba un conflicto que requería intervención.

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Según planteó, más allá de que las versiones en disputa puedan diferir, la aparición de una menor en medio del conflicto obliga a tratar el caso con cautela. “Haya ocurrido o no, ya la situación es grave, porque quiere decir que hay algo que no está funcionando”, concluyó.

El tema quedó abierto luego de que Wanda cuestionara la edición del audio y de que el programa ratificara que el material difundido era sólo una parte de una conversación más extensa.