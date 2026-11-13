“Charly García me salvó la vida”: la increíble anécdota de Hernán Lirio sobre la entrevista que evitó que muriera en un accidente

El periodista y conductor Hernán Lirio relata en un video testimonial una anécdota ocurrida en 2008 en Mar del Plata. Explica cómo la reprogramación de un salto en paracaídas, provocada por una cobertura periodística nocturna al músico Charly García, evitó que participara en un vuelo que culminó en un accidente fatal en el aeródromo de Batán.

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Hay historias que parecen escritas por el azar, encuentros que suceden en el momento menos esperado y decisiones que, sin que sus protagonistas lo sepan, terminan marcando un antes y un después. Para Hernán Lirio, una de esas historias tiene nombre y apellido: Charly García. El periodista recordó una anécdota que todavía lo conmueve y que, con el paso de los años, adquirió una dimensión impensada.

En 2008, cuando tenía apenas 22 años, una entrevista con el músico no sólo le permitió conseguir una nota que necesitaba para su trabajo en televisión: también hizo que postergara un salto en paracaídas que, horas después, terminó convirtiéndose en una tragedia.

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El periodista compartió el relato en un video publicado en sus redes sociales, donde reconstruyó cada detalle de aquella jornada en Mar del Plata.

Todo comenzó durante la temporada de verano de 2008. Lirio trabajaba como cronista para C5N y estaba instalado en La Feliz, donde realizaba distintas coberturas, especialmente notas en las playas. Eran informes descontracturados, con situaciones divertidas y mucho contacto con los turistas. Sin embargo, su jefe consideró que había llegado el momento de exigirle algo más y le pidió que buscara historias diferentes, con mayor riesgo y un componente de aventura.

“Mi jefe me dice un día: ‘Che, loco, nada, dejá de hacer notas en la playa, andate a hacer notas que sean un poco más arriesgadas, más copadas’”, recordó. La propuesta le quedó dando vueltas en la cabeza y, con la intención de responder a ese pedido, comenzó a buscar alternativas. Finalmente, se contactó con un paracaidista y un instructor y arregló para realizar un salto. La experiencia estaba programada para el día siguiente.

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Hernán Lirio recordó un momento vivido en la Costa en 2008

La noche anterior al salto recibió una asignación que, en principio, parecía una más dentro de su rutina profesional: debía cubrir un recital de Charly García y conseguir una declaración sobre un tema puntual que le había solicitado su jefe. El músico atravesaba entonces una etapa particularmente intensa de su vida, con una energía desbordante y una relación con el escenario que podía traducirse en noches imprevisibles. Lirio asistió al espectáculo, lo vio completo y esperó hasta el final para intentar conseguir el testimonio que necesitaba.

Pero el recital terminó de una manera explosiva. Según recordó, Charly rompió distintos elementos del escenario, incluido el piano, y dejó a su paso el clima de descontrol que caracterizaba algunas de aquellas presentaciones. Después llegó el momento de intentar ingresar al camarín, ubicado en el primer subsuelo del lugar. El cronista no estaba solo: primero bajó su colega y amigo Diego Moranzoni, luego Pía Shaw y, finalmente, le tocó el turno a él.

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La secuencia no fue alentadora. Moranzoni abandonó el camarín y le anticipó que la situación estaba complicada. “Te lo dejé re loco, no creo que te dé la nota”, le advirtió. Para un periodista de apenas 22 años, que tenía una consigna concreta y debía regresar con el material, aquella noticia significaba un problema enorme. Sin embargo, decidió intentarlo.

Al entrar, se encontró con un Charly que no parecía dispuesto a recibir a nadie más. El músico tenía a dos mujeres abrazadas, una de cada lado, sostenía un whisky y llevaba la cara completamente pintada. La respuesta fue inmediata y contundente: “Hola, no doy más notas, volá, volá”.

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Lirio intentó explicarle que necesitaba hacerle unas preguntas, pero García insistía con su negativa. “No, no, volá, volá, volá”, repetía. Ni siquiera la intervención del camarógrafo, que le explicó que necesitaban llevarse la entrevista para el canal, consiguió modificar inicialmente su postura. El panorama era desalentador y el joven cronista comenzó a sentir que podía regresar sin la nota que le habían encargado.

Charly Garcia durante el concierto en 2008

Entonces decidió jugarse una última carta. Le explicó que tenía apenas 22 años, que si no conseguía aquella entrevista podían echarlo y que su futuro laboral dependía, en buena medida, de ese encuentro. La angustia lo superó y terminó largándose a llorar delante del músico.

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Fue en ese instante cuando ocurrió algo que cambiaría el recuerdo de aquella noche. Charly lo miró y, sorprendido por su reacción, le preguntó: “¿Estás llorando, pendejo?”. Después, su actitud dio un giro inesperado. Le pidió que no llorara, hizo salir a las mujeres que lo acompañaban y se acercó para abrazarlo.

La escena que hasta unos segundos antes parecía imposible se transformó en una entrevista. “Prendé la cámara”, le indicó al camarógrafo. Una vez que comenzó a grabar, García presentó al joven periodista con una frase que todavía conserva entre sus recuerdos más preciados: “Él es mi amigo, así que preguntame lo que quieras”.

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Lirio pudo finalmente realizar las preguntas que le habían encargado. No solo consiguió que Charly respondiera sobre aquel tema específico, sino que además obtuvo una información exclusiva, una primicia que convirtió la cobertura en un verdadero éxito profesional. La tensión de los minutos anteriores quedó atrás y el cronista pudo abandonar el camarín con el material que necesitaba.

Ya eran alrededor de las cuatro y media o cinco de la mañana cuando se comunicó con su jefe para contarle lo que había conseguido. Le envió un mensaje con los detalles de la declaración y la respuesta fue inmediata: estaban encantados con el resultado y necesitaban emitir la nota cuanto antes. El equipo regresó para poner el material al aire y la misión quedó cumplida.

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Pero aquella entrevista también tuvo una consecuencia inesperada sobre su agenda. Conforme con el trabajo realizado, su jefe le permitió tomarse el día siguiente y comenzar a trabajar más tarde. Lirio recordó que todavía tenía pendiente el salto en paracaídas que había organizado antes de recibir la cobertura de Charly. Entonces consultó si podía realizarlo durante la tarde y recibió la autorización.

El siguiente paso fue escribirle al instructor para modificar el horario. En el video, el periodista mostró incluso los mensajes que intercambió con él, una prueba documental de aquella sucesión de decisiones que, vistas desde el presente, adquieren un significado estremecedor. El paracaidista aceptó cambiar el turno. Sin embargo, el movimiento de horarios terminó provocando que otro joven ocupara el lugar que originalmente iba a ser para Lirio durante el mediodía, mientras que a él lo pasaron para la tarde.

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Una conversación por mensajería instantánea en un teléfono móvil registra el intercambio entre Hernán Lirio y su instructor de paracaidismo

Todo parecía resuelto. Después de una noche de trabajo, el periodista decidió descansar y se fue a la playa con su mamá y su tía, que habían viajado a Mar del Plata para pasar unos días de vacaciones. Estaban en Santa Clara y la jornada transcurría con la tranquilidad de cualquier tarde de verano. Hasta que, cerca de las tres de la tarde, decidió mirar su teléfono.

Era un Nextel y tenía 17 alertas perdidas. Cuando revisó la pantalla encontró numerosas llamadas de su jefe. La insistencia lo inquietó y enseguida se comunicó para saber qué estaba pasando. La respuesta lo dejó paralizado: tenía que dirigirse urgentemente al aeródromo de Batán porque se había producido un accidente durante un salto en paracaídas. Dos personas habían muerto.

La noticia fue todavía más devastadora cuando comprendió quiénes eran las víctimas. El instructor con el que él había acordado realizar la actividad era uno de los fallecidos. El otro era el joven que había ocupado el turno que originalmente le correspondía a él. Es decir, el mismo salto que Hernán Lirio tenía previsto realizar y que había postergado por aquella entrevista con Charly García terminó en una tragedia.

En ese momento, la dimensión de lo sucedido lo golpeó de lleno. Una cobertura que había comenzado como una obligación laboral, una entrevista que estuvo a punto de no concretarse y un cambio de horario que parecía una simple cuestión de organización habían terminado modificando el curso de su vida.

“En ese momento yo dije: ‘Nunca en mi vida me voy a tirar en paracaídas’”, recordó. Y así fue. A pesar de que con el tiempo recibió distintas propuestas para volver a realizar la experiencia, nunca aceptó. La idea de lanzarse desde un avión quedó definitivamente asociada a aquella tarde de Mar del Plata y a las dos personas que perdieron la vida.

Charly Garcia durante un concierto en 2008

Pero hubo algo más. Cuando su jefe se enteró de lo ocurrido, le dijo una frase que Lirio nunca olvidaría: “Charly García te salvó la vida”. Con los años, el periodista terminó apropiándose de esa interpretación. “Y creo que fue así. Si no hubiese tenido que hacer esa nota, no estaría acá”, reflexionó.

La historia, sin embargo, no terminó con aquel accidente. El recuerdo permaneció guardado durante años hasta que tuvo la oportunidad de volver a encontrarse con el músico y contarle lo que había sucedido. Fue durante un cumpleaños de Charly en el hotel Faena, algunos años atrás. En aquella ocasión, Lirio se acercó para agradecerle y reconstruirle la secuencia completa: aquella noche en la que se negó a darle una entrevista, el momento en que lo vio llorar, el abrazo que cambió la situación y la tragedia que ocurrió horas después.

Charly escuchó el relato y, según contó el periodista, no podía creerlo. Probablemente para García aquella entrevista hubiera sido apenas uno de los tantos encuentros que protagonizaba durante sus intensas noches de música. Para Lirio, en cambio, había adquirido un significado que trascendía cualquier primicia periodística.

Aquel joven cronista que había bajado al camarín desesperado por conseguir una declaración terminó encontrando algo mucho más importante que una nota para televisión. Nunca volvió a saltar en paracaídas y todavía conserva el recuerdo de aquella madrugada como el momento en que, sin saberlo, Charly García intervino en su destino. “Y bueno, le agradecí por eso. Y esa es mi anécdota de cuando Charly García me salvó la vida”, concluyó.