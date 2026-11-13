‘Halo: Campaign Evolved’ recibirá nuevos mapas con el regreso gratuito de tiroteo

Xbox busca impulsar su nueva etapa con Halo, una franquicia clave que nació hace 25 años junto con la primera consola de Microsoft.

Guardar

Halo Studios anunció que Halo: Campaign Evolved recibirá el modo Tiroteo durante el próximo invierno mediante una actualización gratuita. La modalidad cooperativa permitirá que cuatro jugadores se unan para sobrevivir a sucesivas oleadas de enemigos, con nuevos mapas y diferentes armas. El anuncio se realizó durante Xbox FanFest, aunque todavía no hay una fecha concreta para su lanzamiento.

Supervivencia cooperativa para cuatro jugadores

Tiroteo es una modalidad PvE, sigla que describe las partidas en las que los jugadores combaten contra enemigos controlados por el juego y no contra otros usuarios. El objetivo será formar un equipo, mantener la posición y resistir oleadas cada vez más exigentes con los recursos disponibles en cada escenario.

PUBLICIDAD

La modalidad debutó en Halo 3: ODST en 2009 y desde entonces apareció en distintas entregas de la franquicia. Su incorporación ofrecerá una actividad separada de la campaña principal de Halo: Campaign Evolved, pensada para sesiones cooperativas centradas en la supervivencia y la coordinación entre los cuatro participantes.

Halo Studios confirmó que esta versión tendrá mapas nuevos y un conjunto amplio de armas para equilibrar los enfrentamientos. El estudio todavía no informó cuántos escenarios incluirá la actualización, qué enemigos aparecerán en cada oleada ni qué opciones podrán modificar los jugadores antes de comenzar una partida. Tampoco detalló si habrá niveles de dificultad, recompensas específicas o variantes de las reglas.

PUBLICIDAD

Hasta ahora, el componente cooperativo de Halo: Campaign Evolved estaba concentrado en su campaña. Esta puede jugarse con hasta cuatro personas mediante conexión online o con dos jugadores en pantalla dividida, una opción disponible únicamente en consolas. El juego también ofrece juego cruzado y progresión compartida entre consola y PC, funciones que permiten jugar desde plataformas diferentes y conservar el avance al cambiar de dispositivo.

Tiroteo ampliará esas posibilidades sin incorporar combates competitivos entre jugadores. El multijugador competitivo continúa siendo una de las ausencias del remake, por lo que la actualización estará dirigida a quienes prefieran enfrentarse en equipo a los enemigos controlados por el sistema.

PUBLICIDAD

Xbox FanFest abrió la primera prueba

Los asistentes a Xbox FanFest fueron los primeros en jugar esta versión de Tiroteo durante la jornada del 12 de noviembre. La presentación formó parte de las actividades por el 25.º aniversario de Halo y Xbox, dos marcas que comenzaron su recorrido conjunto cuando el primer juego acompañó el lanzamiento de la consola original en 2001.

La próxima presentación tendrá lugar en Halo Fest, programado para el 12 y 13 de diciembre en Seattle, Estados Unidos. Halo Studios indicó que durante el evento compartirá más información sobre la actualización. Los asistentes también podrán probar Tiroteo durante todo el fin de semana.

PUBLICIDAD

Esa presentación podría resolver varias preguntas pendientes sobre mapas, estructura de las partidas y contenido, pero el estudio aclaró que Halo Fest es la próxima cita informativa y no necesariamente la fecha de publicación del modo. Por ahora, la ventana de lanzamiento sigue limitada al invierno y no se comunicó un día específico.

El nuevo Halo fue desarrollado en Unreal Engine 5 e incorpora cinemáticas detalladas, audio mejorado y rendimiento adaptado a las consolas actuales.

Qué ofrece Halo: Campaign Evolved

Halo: Campaign Evolved está disponible desde el 28 de julio en PS5, Xbox Series y PC. Se trata de una reconstrucción de Halo: Combat Evolved, con gráficos en alta definición, cinemáticas actualizadas, controles revisados, niveles ajustados, banda sonora remasterizada y un diseño de sonido rehecho.

PUBLICIDAD

La historia vuelve a seguir al Jefe Maestro después de su llegada al anillo Halo, donde debe ayudar a los humanos sobrevivientes a combatir al Covenant. Junto con la inteligencia artificial Cortana, el protagonista descubre los secretos de la instalación y el riesgo que representa para la vida de la galaxia.

Además de rehacer las misiones originales, el juego incorpora una aventura inédita de tres capítulos llamada Operation: Meteorite, protagonizada por el Jefe Maestro y el sargento Johnson. El arsenal suma nueve armas procedentes de diferentes entregas de la serie, mientras que los vehículos incluyen la posibilidad de secuestrar unidades enemigas y conducir por primera vez un tanque Wraith dentro de esta campaña.

PUBLICIDAD

El remake también incluye las llamadas calaveras, modificadores opcionales capaces de alterar elementos como las armas, los enemigos y los escenarios para cambiar la dificultad o las condiciones de una misión. A esas alternativas se sumará Tiroteo cuando la actualización gratuita sea publicada, con sus nuevos mapas y partidas cooperativas para cuatro jugadores.