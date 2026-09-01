Cuál fue el rating de la gala de eliminación de Gran Hermano con el esperado versus entre Pincoya y Yipio

La participante chilena, una de las favoritas para ganar la temporada, quedó fuera del reality frente a la jugadora uruguaya (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

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La gala de eliminación de Gran Hermano marcó un hito en la pantalla de Telefe, en lo que respecta a las métricas de Ibope, y confirmó su lugar central en la competencia de la televisión argentina. La gala de este lunes, con uno de los enfrentamientos más esperados del ciclo, comenzó con un piso de 10,9 puntos de rating y logró alcanzar un pico de 11,4, en una noche de fuerte tensión tanto dentro como fuera de la casa.

El desarrollo de la emisión estuvo marcado por la expectativa generada alrededor del “versus” entre Gisela ‘Yipio’ Pintos y Jennifer ‘Pincoya’ Galvarini, protagonistas de varios cruces en el fin de semana previo. La definición fue contundente: la participante chilena, Pincoya, quedó fuera de juego al recibir el 58,1% de los votos, un dato que resalta la magnitud de la polarización y el nivel de participación del público. A lo largo de la noche se registraron 13 millones de votos, una cifra que suele verse únicamente en finales y que refuerza el impacto social de la emisión.

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El reality transita su etapa final, con una generación que se caracteriza por tener garantizada una ganadora mujer, algo inédito hasta la fecha. La casa se mantiene en un clima de máxima tensión tras la reciente salida de Tamara Paganini y la escandalosa expulsión de Danelik Star y Steffy ‘Campanita’ Pereira. Estos movimientos dejaron el juego abierto a estrategias más intensas y a enfrentamientos cada vez más visibles entre las finalistas. La final está prevista para el 14 de septiembre, lo que convierte cada gala en un evento clave donde cualquier movimiento puede definir el destino de las participantes.

Popstars llegó para apuntalar el prime time de Telefe

Dentro de la casa, el respaldo hacia Pincoya fue mayoritario, ya que permaneció en el juego desde el primer día y supo construir una base sólida de seguidores. Sin embargo, la definición del público fue decisiva y, pese al apoyo interno, la chilena abandonó la competencia, dejando el camino abierto para que Yipio continúe en carrera junto a las otras finalistas.

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El fenómeno Gran Hermano se inscribe en una grilla donde la competencia por el rating se da minuto a minuto, especialmente entre los realities de talento. Popstars volvió a la pantalla de Telefe con audiciones individuales en busca de la nueva banda pop del país. El jurado, compuesto por Ángela Torres, Niki Nicole y el productor Charlie García, evaluó a las jóvenes aspirantes que buscan sumarse al proyecto. El programa arrancó con 8,7 puntos y llegó a un pico de 11,4, igualando la marca máxima alcanzada por Gran Hermano en la noche.

Por su parte, Es mi sueño, la propuesta de El Trece, reunió a figuras como Abel Pintos, José Luis ‘Puma’ Rodríguez, Jimena Barón y Joaquín Levinton en el jurado. Durante la emisión de este lunes, desfilaron por el escenario Leticia Bredice, Miguel Ángel Rodríguez, Diego Detona, Michelle Masson, Barbie Simons, Yayo Guridi, el influencer Lizard y el periodista Martín Souto. El ciclo comenzó a las 21 con un piso de 6,4 puntos, ubicándose segundo en la franja, y alcanzó una marca máxima de 7,2.

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Mario Pergolini, Soy Rada y Evelyn Botto interactúan en Otro Dia Perdido sobre el retiro de Lionel Messi de la Selección

La competencia por la audiencia no se limitó a los realities de mayor convocatoria. Otros programas ocuparon lugares destacados en la grilla nocturna, aunque con cifras más bajas. LAM registró 4,4 puntos, mientras que Bendita se ubicó en los 2,8. En la franja de las 22, BTV, con el resumen del día a cargo de Beto Casella, y Bienvenidos a ganar, conducido por Hernán Drago, se disputaron el tercer lugar con 3,2 y 1,9 puntos, respectivamente.

Pasadas las 22.40, Mario Pergolini inició Otro día perdido con un piso de 5,1 puntos. La presencia de Maru Botana como invitada central y el monólogo del conductor, centrado en el retiro de Messi de la Selección, llevaron al programa a una marca máxima de 6,3. Más abajo en la lista de audiencia se ubicaron Pasó en América, con 1,5 puntos, y TL9 Denuncia, con 1,4, cerrando la noche.

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La emisión de este lunes dejó en claro que la gala de eliminación de Gran Hermano no solo lideró la jornada en materia de rating, sino que también consiguió instalarse como uno de los acontecimientos televisivos con mayor participación del público en la temporada, respaldado por cifras de votos históricas y una competencia directa que, aunque intensa, no logró desplazarlo del primer puesto.