El Salvador

Alimentación mixta de mascotas se consolida en Centroamérica y República Dominicana

Un informe de Worldpanel by Numetor reportó que la mayoría de los hogares ya combina croquetas con preparaciones del hogar, con niveles de adopción del 59% en Guatemala, 56% en República Dominicana y 44% en Costa Rica

Perro corgi agachado comiendo en un plato de metal sobre el suelo de baldosas frente a un patio con plantas.
La alimentación de las mascotas en Centroamérica cambió y una parte de los hogares combina alimento comercial con comida casera. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La alimentación de las mascotas en Centroamérica atraviesa una transformación que va más allá de la simple elección entre marcas comerciales. Según datos de Worldpanel by Numetor, el 59% de los hogares en Guatemala y el 56% en República Dominicana combinan alimento comercial con comida casera para sus mascotas.

Mientras que en Costa Rica este comportamiento solo se observa en el 44% de los hogares. Este cambio de hábitos redefine el concepto de competencia en la categoría y plantea nuevos desafíos para las marcas.

De acuerdo con Worldpanel by Numetor, la tendencia de mezclar croquetas con preparaciones caseras, incluyendo dietas como BARF (alimentación cruda biológicamente apropiada), responde principalmente a motivaciones relacionadas con el bienestar de los animales.

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Ilustración de dos perros de pelaje marrón y una mano humana extendida en el suelo de una habitación.
La mezcla de croquetas con comida casera, incluidas dietas BARF, responde sobre todo al bienestar y la satisfacción de las mascotas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los motivos?

El precio, a menudo considerado un factor determinante en las decisiones de compra, ocupa un lugar secundario en este fenómeno, ya que los datos muestran que la mayoría de los hogares prioriza la preferencia y la satisfacción de sus mascotas.

El informe detalla que en Guatemala y Costa Rica, la razón más citada por los encuestados es que “a mi mascota le gusta más”, mientras que en República Dominicana predomina el deseo de variar la alimentación. El ahorro económico figura entre los motivos menos relevantes, lo que indica que el impacto emocional y la búsqueda de una mejor experiencia alimentaria para los animales de compañía tienen un peso significativo en la rutina diaria de los hogares centroamericanos.

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Este comportamiento no se limita a prácticas ocasionales. Worldpanel by Numetor señala que la mayoría de los hogares que optan por la alimentación mixta lo hacen de manera habitual, integrando preparaciones caseras en la dieta de sus mascotas todos los días o varias veces por semana. Este dato evidencia que la combinación de alimento comercial y comida hecha en casa se ha consolidado como un hábito y no como una excepción temporal.

La presencia de este hábito en la región implica que la competencia para las marcas de alimento para mascotas ya no se restringe a otras marcas presentes en el punto de venta, sino que ahora abarca la comida casera preparada en los propios hogares. Las empresas enfrentan el reto de adaptarse a consumidores que buscan propuestas más personalizadas y atractivas, en lugar de centrar su comunicación exclusivamente en la nutrición.

Infografía con ilustraciones de un perro y un gato junto a un plato de comida, mapas de la región y secciones explicativas con texto e iconos.
Worldpanel by Numetor indicó que la alimentación mixta de mascotas alcanza al 59% de los hogares en Guatemala, al 56% en República Dominicana y al 44% en Costa Rica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La importancia de una dieta equilibrada y adaptada para la salud de perros y gatos

La Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía (de origen español) destaca que los perros y los gatos requieren una dieta equilibrada, con cantidades adecuadas de proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales esenciales para mantener un estado óptimo de salud. Según la entidad, estos nutrientes deben estar presentes no solo en las proporciones correctas, sino también en equilibrio entre ellos, para lograr una dieta completa y adecuada en cada etapa de la vida del animal.

La entidad explica que los requerimientos nutricionales de las mascotas varían según la edad, el nivel de actividad, el estado de salud, la reproducción y factores ambientales. Para satisfacer estas necesidades, el responsable debe proporcionar la cantidad y el balance correctos de energía y nutrientes en la ración diaria. Los alimentos preparados para mascotas que se comercializan como completos y equilibrados llevan una etiqueta que lo certifica.

Un hombre con camisa azul sostiene un plátano pelado y le da una rodaja a un perro marrón de pelo largo.
La Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía advirtió que la comida casera para perros y gatos exige equilibrio nutricional y que excesos o déficits, como el calcio o la grasa, pueden afectar la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre la comida preparada en casa, la asociación advierte que esta práctica exige un conocimiento detallado de las necesidades específicas de perros y gatos, así como del valor nutricional de los ingredientes, las interacciones entre ellos y los métodos de preparación y almacenamiento, ya que estos factores pueden afectar la disponibilidad de nutrientes.

La asociación remarca que un exceso o déficit de calcio, por ejemplo, puede afectar la salud de las mascotas, y un manejo inadecuado de la grasa podría causar problemas pancreáticos.

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