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Juampi Mirabelli se emocionó al recordar su historia de amor con Fernando Peña: “Hoy sigo enamorado de él”

El actor de la serie sobre Moria Casán repasó la relación de tres años que vivió con el recordado actor, quien murió en 2009, y aseguró que, pese al paso del tiempo, aún lo considera el gran amor de su vida

Juampi Mirabelli reveló que fue pareja de Fernando Peña durante tres años y afirmó que todavía sigue enamorado de él (Video: Instagram)

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Juampi Mirabelli, el actor que interpretó a César Carroza en la serie Moria Casán, recordó en una entrevista con El Ejército de la Mañana para el streaming Bondi Live su historia de amor con Fernando Peña, con quien estuvo en pareja durante tres años. El actor, de 44 años, contó que la relación comenzó cuando él tenía 19 y Peña, 39, y que a pesar del tiempo transcurrido desde la muerte del humorista, todavía sigue enamorado de él.

“Trabajé muchísimo con Fernando y fui su pareja tres años. Yo tenía 19 y él, 39. Estuvimos juntos tres años y trabajamos un poquito más. Lo amo. Yo al día de hoy lo sigo amando, sigo estando enamorado de él”, relató en el ciclo, emocionado. El actor definió a Peña como “el amor de su vida” y aseguró que nunca volvió a vivir una experiencia similar con otra pareja.

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Según contó, el vínculo entre ambos comenzó a partir de amigos en común, con quienes compartió un largo período de amistad antes de dar inicio al noviazgo. “Nos conocimos por amigos en común y fuimos amigos un tiempo largo antes de empezar a estar juntos”, precisó. Mirabelli también describió la personalidad del comediante fuera de las cámaras y aseguró que se mantenía fiel a su imagen pública. “Era una persona brillante para bien y para mal. Era un genio absoluto, un único, un regio”, indicó.

La relación entre Juampi Mirabelli y Fernando Peña terminó porque, según el actor, el vínculo se había vuelto perjudicial para ambos (Instagram)
La relación entre Juampi Mirabelli y Fernando Peña terminó porque, según el actor, el vínculo se había vuelto perjudicial para ambos (Instagram)

La relación, sin embargo, no estuvo exenta de conflictos. El actor reconoció que la ruptura se produjo porque el vínculo se había vuelto perjudicial para ambos. “Nos separamos porque nos estábamos haciendo muy mal. Creo que yo seguía enamorado de él, por ahí él ya no. Sí, teníamos un vínculo mega tóxico, pero hermoso”, sostuvo. Pese a la diferencia de edad, Mirabelli remarcó que en ningún momento sintió incomodidad al respecto, dado que a los 19 años ya se consideraba una persona adulta. “A mí me hizo muy bien estar con él y muy mal. Él me potenció un montón, me dio trabajo, me dio un lugar en el teatro único, que nunca más volví a hacer un teatro tan exquisito y fabuloso como el que hacía en ese momento”, afirmó.

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El actor también se refirió al contexto social en el que transcurrió aquel noviazgo, marcado por el desconocimiento generalizado sobre el VIH. “Era todo otro mundo. No existía el indetectable e intransmisible. Fernando tenía HIV, la gente hablaba de SIDA, o sea, confundían todo. Fernando era mala palabra”, explicó Mirabelli, quien remarcó que ni él ni Peña buscaban ser vistos como una pareja disruptiva, aunque su exposición mediática los convirtió en un caso poco habitual para la época. “Entrábamos con la marcha nupcial, en el 2001, 2002, 2003. No era lo mismo que ahora”, agregó.

El actor sostuvo que Fernando Peña lo potenció en el teatro y le dio trabajo y un lugar central en su carrera artística
El actor sostuvo que Fernando Peña lo potenció en el teatro y le dio trabajo y un lugar central en su carrera artística

Consultado sobre la reacción de su entorno familiar, Juan Pablo señaló que su madre atravesó un fuerte impacto inicial al enterarse del vínculo, aunque terminó con una relación cercana con el humorista. “Mi vieja cuando se enteró que yo estaba saliendo con Fernando, casi se muere, era como que yo estaba saliendo directamente con el diablo. Pero lo terminó adorando”, contó.

Durante la charla, el intérprete también abordó otros aspectos de su vida personal, entre ellos su consumo problemático de drogas, que según explicó, comenzó antes de conocer a Peña y se extendió hasta los 32 años. Mirabelli remarcó que nunca le atribuyó esa etapa de su vida al vínculo con el humorista y que actualmente permanece alejado del consumo desde hace 12 años.

El testimonio del actor se dio en el marco de la repercusión que generó su participación en la serie Moria donde compuso al abogado de Moria Casán.

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