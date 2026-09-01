Mario Pergolini habló del retiro de Lionel Messi de la Selección: “¿Alguien pensaba que iba a seguir?”

Mario Pergolini, Soy Rada y Evelyn Botto interactúan en Otro Dia Perdido sobre el retiro de Lionel Messi de la Selección

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El mediodía del 31 de agosto, la noticia del retiro de Lionel Messi detonó una ola instantánea de repercusiones en medios y redes sociales de todo el planeta. Cadenas internacionales, portales deportivos y programas de televisión reconfiguraron su agenda para abordar el tema que dominó la conversación global.

En la Argentina, la pantalla chica estuvo casi exclusivamente dedicada al impacto de la despedida del astro. Por caso, el ciclo televisivo Otro Día Perdido, conducido por Mario Pergolini junto a Soy Rada y Evelyn Botto, abrió su emisión y fue directo al núcleo de la conmoción: “En el día de hoy salió un posteo de Messi diciendo que se despedía de la selección nacional, que ya no va a jugar más en la selección nacional. En todos los diarios lo pusieron como una noticia tipo…”, planteó el conductor. La intervención de Rada aportó el matiz de asombro: “Sorprendente”.

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Pergolini, con su estilo característico, comparó el tratamiento mediático con los rituales ante un hecho trascendente: “Sí, sí, como un apartado, como cuando muere alguien importante”. Evelyn Botto sumó una visión personal: “Y, pero empieza un duelo también”.

El equipo osciló entre la seriedad y la ironía. Pergolini planteó: “¿Alguien pensaba que iba a seguir con la selección?”. A lo que Rada respondió: “Era medio cantado, ¿no?”.

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La oficialización de la noticia, coincidieron, fue el punto de ruptura emocional para muchos hinchas: “Parece como que te deja una novia, como que un hijo se va de casa, ¿no?”, comentó Pergolini, al reflejar el clima de pérdida que se instaló en miles de hogares.

El emotivo video que subió Lionel Messi tras su retiro de la Selección argentina

La charla se tornó ácida y humorística en torno al futuro del ídolo. “Ojalá consiga laburo Messi, ¿no? Pobre tipo”, ironizó Pergolini. Rada sugirió: “Creo que va a manejar un auto”. El conductor continuó con el tono sarcástico: “De golpe se va a encontrar con cuarenta años sin laburo”. La dinámica grupal osciló entre la broma y la autocrítica, como en la frase de Pergolini: “No hay nadie en la familia Messi al que le caiga bien yo”.

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El intercambio, aunque teñido de humor, transmitió la magnitud del acontecimiento: la salida de Messi de la selección fue vivida como el cierre de una era por parte de la audiencia y los propios comunicadores. El espacio televisivo funcionó como catalizador de la reacción social, donde el duelo por el retiro se mezcló con la nostalgia y la incertidumbre sobre el futuro del astro.

La conmoción en el estudio y en los medios tuvo un origen concreto: el mensaje publicado por Lionel Messi en sus redes sociales, en el que comunicó su retiro definitivo del fútbol. El texto detalló que la decisión había sido tomada el 21 de julio, poco después de la derrota frente a España en la final del Mundial y días antes del fallecimiento de su padre.

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El impacto de la carta se amplificó por la franqueza de sus palabras. Messi escribió: “Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”.

Lionel Messi anunció su adiós a la Selección Argentina y las figuras del espectáculo llenaron las redes de mensajes

El trasfondo familiar y emocional, sumado al contexto deportivo —tres finales mundiales, los títulos en las Copas América 2021 y 2024—, dotó a la carta de un carácter íntimo y solemne. La sinceridad de Messi tuvo eco inmediato: en minutos, su nombre fue tendencia global y la carta circuló en todos los formatos, replicada y comentada por figuras del deporte, la política y la cultura.

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La reacción del público fue instantánea. Redes sociales y medios digitales se plagaron de mensajes de admiración, agradecimiento y sorpresa. Los usuarios compartieron extractos de la carta y revivieron momentos clave de la carrera de Messi, mientras periodistas y especialistas analizaban la trascendencia de la noticia.

En la Argentina, la despedida del capitán fue recibida como un duelo nacional. El tono de los mensajes reflejó la dimensión generacional del acontecimiento. En el resto del mundo, la noticia reabrió el debate sobre el legado de Messi y su lugar en la historia del fútbol.

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El formato elegido por el futbolista —una carta íntima publicada en redes sociales— amplificó la cercanía con los hinchas y la prensa. El propio Messi ofreció una explicación directa en el texto: se sentía “vaciado”, sin nada más para dar, y consideró justo dar paso a la nueva camada de futbolistas argentinos. La decisión fue interpretada tanto como un acto de generosidad hacia el equipo como una muestra de autopercepción lúcida sobre el final del ciclo.