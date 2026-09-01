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Mario Pergolini rechazó a Nicolás Repetto como conductor de Otro día perdido: “¡No quiero que lo haga él!”

El conductor sorprendió en el inicio de su programa al ironizar sobre la chance de que el animador tome su lugar durante sus vacaciones. Su palabra

El conductor sorprendió en el inicio de su programa al ironizar sobre la chance de que el animador tome su lugar durante sus vacaciones. Su palabra (Video: Otro día perdido/ Eltrece)
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El conductor de Otro día perdido (Eltrece) sorprendió al aire con una ironía sobre su posible reemplazo en el ciclo durante el verano. Mario Pergolini se refirió a los rumores en torno al regreso de Nicolás Repetto a la televisión y bromeó sobre la chance de que el histórico animador tome su lugar, en medio de las negociaciones que el propio Adrián Suar reconoció públicamente para que Repetto vuelva a la pantalla de Eltrece.

La conversación, teñida de humor y complicidad con el equipo del programa, expuso las tensiones y la competencia que atraviesan a la televisión argentina, al tiempo que dejó entrever el impacto de las movidas de programación y las expectativas sobre el recambio generacional en la conducción.

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Nicolás Repetto
Nicolás Repetto estaría muy cerca de volver a la televisión por Eltrece y Mario Pergolini ironizó con la posibilidad de que lo reemplace en su programa

Durante la emisión de su ciclo, Pergolini lanzó una serie de comentarios sobre la posibilidad de que Repetto asuma la conducción del ciclo si él se ausenta. “Estoy seguro que me voy yo y lo agarra Nicolás Repetto”, afirmó entre risas, instalando la broma sobre el eventual reemplazo.

En tono lúdico, relató que incluso sueña con la idea de ver a Repetto al frente del programa: “A veces sueño, estoy con miedo y me despierto. ¡Ah! ¿Qué pasó? Pensé que el otro día Otro día perdido lo conducía Nicolás Repetto’. Y mi mujer me dice: ‘Pero si a vos no te importa el programa’... ¡Pero no quiero que lo haga Repetto!”.

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El conductor insistió en que, aunque no suele mirar el ciclo porque lo está haciendo, no podría tolerar ver a Nico en su lugar: “Si lo veo y está Nicolás Repetto, no duermo”.

mario pergolini nicolás repetto
Pergolini imitó a Nico Repetto e ironizó con la chance de que lo reemplace en el ciclo de Eltrece

La dinámica en el piso incluyó las reacciones de Evelyn Botto y Rada, que siguieron la broma y aportaron nuevos nombres a la lista de candidatos hipotéticos. Pergolini remató: “Después que lo haga otro, pero Nicolás Repetto me parece que es el reemplazo obvio”.

La conversación derivó en la mención de Fabián Doman como posible conductor suplente, siempre bajo un tono de parodia. Rada lanzó el nombre y Pergolini respondió: “Si prendo la tele y está Doman en mi lugar…”. El estudio reaccionó con risas y comentarios sobre lo improbable del escenario.

Pergolini sostuvo que solo llamarían a Doman “para hacerme un daño a mí nada más”, y sus compañeros aprovecharon para seguir alimentando el clima de complicidad. “No, ahora todos menos Doman”, intervino Evelyn Botto, reforzando el carácter humorístico del intercambio.

Nico Repetto regresaría a la TV con un programa de juegos (Instagram)
Nico Repetto regresaría a la TV con un programa de juegos (Instagram)

En medio de la charla, Pergolini justificó la necesidad de que el programa continúe pase lo que pase. “El programa lo tienen que seguir igual porque Alejandro Borensztein y Diego Gebel se compraron un auto en cuotas, no importa por qué”, ironizó, aludiendo al compromiso económico de los productores.

Aseguró que, más allá de las bromas, la continuidad está garantizada y que el ciclo no se detendría ante posibles movimientos en la conducción. “Lo tienen que seguir haciendo igual. La primera opción es Repetto”, insistió, reafirmando la narrativa del miedo al reemplazo como recurso humorístico.

Las bromas de Pergolini no son casuales: en la última semana, Adrián Suar, gerente de programación de la emisora, confirmó en una entrevista con Luis Novaresio que mantiene conversaciones con Repetto para el regreso del conductor a la pantalla. “Estamos hablando con Nicolás. Un programa de juegos, un Repetto auténtico”, afirmó Suar sobre el proyecto en desarrollo.

mario pergolini
“Estoy seguro que me voy yo y lo agarra Nicolás Repetto”, bromeó Pergolini

La declaración, que circuló en medios y redes, reactivó las especulaciones sobre el futuro de Repetto y motivó el juego de Pergolini al aire. La posibilidad de un ciclo de entretenimiento liderado por Repetto representa para Eltrece un intento de recuperar figuras históricas y renovar su propuesta en un contexto de fuerte competencia por el rating.

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