Yipio versus Pincoya en Gran Hermano Generación Dorada: quién fue eliminada y quién se convirtió en finalista

Jennifer “Pincoya” Galvarini fue eliminada de Gran Hermano Generación Dorada por decisión del público y Yisela “Yipio” Pintos se convirtió en finalista (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

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Jennifer “Pincoya” Galvarini quedó eliminada de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) por decisión del público en la gala de eliminación de este lunes y se despidió del reality en la antesala de la gran final. La participante chilena perdió el versus decisivo frente a Yisela “Yipio” Pintos y así terminó su paso por una de las ediciones más intensas del programa. Con su salida, se definieron las finalistas de la temporada.

La gala comenzó con una placa integrada por Charlotte Caniggia, Mariela Prieto, Pincoya y Yipio. Con el correr de la noche, las primeras en salir de peligro fueron Charlotte y Mariela, que recibieron porcentajes mínimos de votos negativos y lograron asegurar su continuidad dentro de la casa. De esa manera, toda la tensión quedó concentrada en el mano a mano entre la chilena y la uruguaya, dos jugadoras que en los últimos días habían quedado enfrentadas tras una serie de cruces y diferencias dentro de la convivencia.

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El vínculo entre ambas venía deteriorándose desde hacía varios días. Aunque durante buena parte de la competencia mantuvieron una relación cordial, en la recta final del juego comenzaron a multiplicarse las discusiones y los reproches. La relación terminó de romperse luego de varios enfrentamientos a los gritos y de desacuerdos vinculados a otros conflictos dentro de la casa. Uno de los episodios que profundizó el distanciamiento fue el escándalo que derivó en la expulsión de Steffany “Campanita” Pereira, una situación que impactó de lleno en la dinámica del grupo y en las alianzas entre las participantes.

En ese contexto, la definición entre Pincoya y Yipio se convirtió en una de las más calientes de la temporada. Sin embargo, al momento de enfrentar el veredicto final, ambas expresaron sus sensaciones ante Santiago del Moro y dejaron en claro la tensión que implicaba disputar un lugar tan decisivo en la competencia. Antes de que se conociera el resultado, Pincoya recibió el respaldo explícito de Sol Abraham y Yanina Zilli, mientras que más tarde también Luana Fernández y Mariela se mostraron de su lado. Del otro lado, Charlotte apoyó a Yipio, al igual que las visitas Titi Tcherkaski y Sebastián Cola.

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En medio de la expectativa, Del Moro además anunció un dato impactante: la gala superó un récord histórico para una instancia de eliminación que no fuera una final, con más de 13 millones de votos registrados. Finalmente, cerca de las 23.30, el conductor se comunicó con la casa y reveló que la nueva eliminada era Pincoya.

El enfrentamiento entre Pincoya y Yipio se intensificó en la recta final de Gran Hermano tras discusiones, reproches y el impacto de la expulsión de Steffany “Campanita” Pereira

La salida de la chilena marcó uno de los momentos más fuertes de la edición. Figura central del reality desde su ingreso, Pincoya volvió a destacarse en la pantalla argentina tal como lo había hecho en la versión chilena del formato. En 2023 había alcanzado el tercer puesto tras 168 días de encierro, y en esta nueva experiencia sumó otros 189 días dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada, consolidándose como una de las personalidades más potentes del juego a niver internacional.

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Su despedida estuvo cargada de emoción, tanto por el peso de su recorrido como por el cariño que supo construir entre una parte del público y dentro del grupo. Tras conocerse el resultado, algunas participantes celebraron su salida como un movimiento clave de cara a la etapa final, mientras que otras quedaron visiblemente golpeadas. Charlotte festejó junto a Yipio, mientras que Solange se mostró devastada y se quedó sola en el patio gritando cuánto quería a la trasandina.

De acuerdo con el resultado final de la votación, Pincoya fue eliminada con el 58,1% de los votos, mientras que Yipio obtuvo el 41,9% y logró meterse entre las jugadoras que siguen en carrera. Así, la chilena quedó a un paso de la final y cerró una participación intensa, marcada por su carácter, sus peleas, sus alianzas y una fuerte presencia que no pasó inadvertida.

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Gran Hermano Generación Dorada definió a sus seis finalistas, Charlotte, Luana, Mariela, Sol, Yipio y Zilli, y abrió una placa positiva rumbo a la final

De esta manera, se conocieron las seis finalistas de la edición: Charlotte, Luana, Mariela, Sol, Yipio y Zilli. Una vez de vuelta en el estudio, Santiago del Moro anunció que se abrió la placa final de la edición, con el fin de que el público comience a elegir quién quiere que sea la ganadora del certamen. “La placa de acá a la final, están todas en placa positiva, ¿a quién bancas? ¿quién merece ganar?”, dijo el presentador en vivo. Luego, explicó cómo sería el formato de cara a la gran final: “A partir de este momento se abre la placa positiva final. La primera parada va a ser el próximo miércoles, pasado mañana, cuando la que menos cantidad de votos positivos tenga se vaya. Así que vamos a tener gala los lunes y los miércoles, de acá hasta la final”. “Es una carrera de acá hasta la final de votos positivos. Placa positiva final, como fue el año pasado”, cerró el animador, antes de recordar las maneras de votación.