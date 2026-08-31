Teleshow

Maxi López celebró los 8 meses de su hijo Lando con una tierna imagen después del fuerte cruce con Wanda Nara

A kilómetros de distancia de su esposa Daniela Christiansson y los dos pequeños que tienen en común, el exfutbolista decidió hacer una pausa luego de la pelea mediática con su expareja y se enfocó en su familia

Maxi López celebró los 8 meses de su hijo Lando: la tierna imagen
El exfutbolista decidió enfocarse en su familia y celebró un nuevo mes en la vida de su hijo (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Las últimas horas fueron tensas para Maxi López, luego de que sus declaraciones en PH, Podemos Hablar (Telefe) derivaran en un nuevo cruce con Wanda Nara. En medio de esa tensión pública, el exfutbolista eligió correrse del foco mediático y volver la atención hacia un plano personal. Este lunes 31 de agosto recordó los ocho meses de Lando, el menor de los hijos que tuvo con Daniela Christiansson, y lo hizo con una imagen junto al bebé.

Para acompañar el momento, Maxi subió una postal junto al bebé. En la imagen se lo ve dentro de una piscina, con el agua a la altura del torso, mientras sostiene al niño entre sus brazos. López mira hacia un costado con una sonrisa, y Lando aparece de frente, con la boca abierta y gesto de alegría. “Feliz 8 meses bebé Lando”, escribió sobre la escena junto a un corazón rojo y, además, etiquetó a Daniela.

PUBLICIDAD

La distancia también formó parte de esa celebración. Hoy hay varios kilómetros entre López y su familia, de modo que la historia publicada en Instagram quedó como el modo elegido para marcar la fecha. Esa postal condensó el gesto afectivo del exjugador en una jornada que, al menos en sus redes, quedó enfocada en el vínculo con su hijo menor.

Maxi López celebró los 8 meses de su hijo Lando: la tierna imagen
El exfutbolista optó por saludar a su hijo con una tierna foto de ambos en la piscina

El recuerdo remitió de inmediato al festejo anterior, cuando el bebé cumplió siete meses y la familia logró reunirse en Suiza, lugar en el que actualmente se encuentra Christiansson junto a los pequeños. Esa celebración había ocurrido después de los compromisos laborales de López ligados al Mundial 2026 para Telefe. Y, en aquella ocasión, fue la modelo quien abrió el álbum del día en redes sociales. La modelo publicó primero una imagen de Lando recostado sobre una superficie blanca.

PUBLICIDAD

En ese entonces, la modelo optó por una postal del bebé luciendo una remera beige y un short gris oscuro con pequeños estampados. La expresión del nene resultó central en la escena: sonrió y tenía el brazo derecho levantado, como si saludara hacia la cámara. A un costado aparecía un cartel de madera con la frase “Cumpliendo 7 meses hoy”. La historia sumó además una referencia directa al exfutbolista. Daniela etiquetó a López y completó el posteo con corazones en rojo y celeste. Esa secuencia marcó el inicio del festejo virtual por los siete meses y dejó asentado el tono familiar de la jornada, en la que las redes funcionaron como espacio de registro de cada momento.

Un bebé rubio con camisa beige y shorts grises con koalas sonríe acostado junto a un cartel que indica siete meses de edad
En agosto, cuando la familia se reencontró en Suiza, Daniela celebró los siete meses del pequeño (Instagram)
Cuatro fotos de un bebé: rostro de perfil, de frente, en cochecito y en silla. Incluye un texto con la frase 'Happy 7 months to our baby boy'
La pareja celebró un nuevo mes en la vida de su pequeño hijo (Instagram)

Más tarde fue el turno del propio López, que agregó varias publicaciones a lo largo del día. En una de esas historias se lo vio sentado en el exterior, con remera negra y anteojos de sol oscuros, mientras sostenía a Lando en brazos. El bebé lució un mameluco crema con lunares de colores y medias celestes. Para acompañar la historia, el exdelantero seleccionó “My Universe”, de Coldplay y BTS, una canción que quedó asociada al momento que compartió con su hijo.

Ese plano personal convivió, al mismo tiempo, con un escenario mucho más tenso en el frente mediático. Mientras en sus historias aparecían la imagen por el cumpleaños mensual del bebé, previamente López protagonizó un cruce con Nara, su expareja. La disputa tomó fuerza luego del descargo de la conductora por las fiestas sexuales de las que, según comentó ante Andy Kusnetzoff, participó López en Rusia.

A partir de ese señalamiento, el exfutbolista decidió responder públicamente. El inicio de su mensaje estuvo dedicado a fijar una posición sobre el momento en que ocurrieron esos hechos. “No suelo responder cuestiones personales públicamente, pero en este caso corresponde aclarar algo simple: los hechos a los que se hace referencia ocurrieron antes de que nos conociéramos, Solange”, escribió, al utilizar el segundo nombre de su expareja.

El exfutbolista recordó su experiencia durante su paso por el ciclo de Andy Kusnetzoff y motivó el enojo de Wanda Nara (PH, Podemos Hablar - Telefe)

Después de esa aclaración, López avanzó con una frase breve y directa. “No estabas en mi vida y mucho menos estábamos casados”, sostuvo en su descargo. Enseguida añadió el límite que eligió marcar frente al conflicto. “Por respeto a nuestros hijos, no voy a entrar en provocaciones ni en detalles privados”, escribió, en referencia a los tres hijos que tuvo con Nara.

El fragmento más cargado de su publicación llegó después, cuando aludió sin mencionarlo al episodio que quedó asociado con el final de la relación. “Cada uno sabe lo que vivió y cuándo lo vivió, y cuando te conocí lo que publicó tu ex, lo atravesamos juntos”, señaló. En esa frase, López hizo una referencia velada a la separación de Wanda de Mauro Icardi.

El cierre del posteo también fue escueto. “Yo elegí seguir adelante”, afirmó el exdeportista. En paralelo con esa respuesta pública, sus redes mostraron otro recorte de su presente: la dedicatoria por los ocho meses de Lando, una historia breve que apareció en medio del conflicto y desplazó, al menos por unas horas, el foco hacia la vida familiar.

Temas Relacionados

Maxi LópezWanda NaraDaniela ChristianssonSuiza8 meses

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

A tres años de la muerte de Silvina Luna: los mensajes que mantienen viva su memoria y las palabras que aún conmueven

La actriz y modelo murió a los 43 años, el 31 de agosto de 2023, después de más de una década marcada por las secuelas de una intervención estética

A tres años de la muerte de Silvina Luna: los mensajes que mantienen viva su memoria y las palabras que aún conmueven

La emoción de Charlotte Caniggia en Gran Hermano: “Mi mamá nunca me dijo que estaba orgullosa de mí”

La influencer se abrió una charla muy íntima sobre la falta de cariño en su crianza y explicó cómo eso marcó su forma de vincularse. El momento

La emoción de Charlotte Caniggia en Gran Hermano: “Mi mamá nunca me dijo que estaba orgullosa de mí”

Marcelo Tinelli y Nico Occhiato recrearon el espíritu de Videomatch: humor, imitaciones y el recuerdo del clásico de la TV

Nadie dice nada, el programa de Luzu TV, homenajeó al conductor con un programa especial el domingo a la noche al que llamaron Nadie dice Match. Los momentos más destacados

Marcelo Tinelli y Nico Occhiato recrearon el espíritu de Videomatch: humor, imitaciones y el recuerdo del clásico de la TV

El desconsolado llanto de Daniela Celis: “No lo puedo creer, se los juro”

La ex Gran Hermano 2022 compartió una noticia que la conmovió hasta las lágrimas. El video

El desconsolado llanto de Daniela Celis: “No lo puedo creer, se los juro”

La guionista de Barreda, el film sobre el cuádruple femicida, salió al cruce por un desagradable tweet: “Punto para él”

Donna Tefa Sanguinetti, una de las autoras de la película estrenada en Prime Video sobre el asesino, criticó con dureza un mensaje viral en la red social

La guionista de Barreda, el film sobre el cuádruple femicida, salió al cruce por un desagradable tweet: “Punto para él”

AMÉRICA

“Una motivación para seguir trabajando por más oportunidades para las mujeres”: Kelly Acuña gana los Women in Tech LATAM Awards 2026

“Una motivación para seguir trabajando por más oportunidades para las mujeres”: Kelly Acuña gana los Women in Tech LATAM Awards 2026

Costa Rica inaugura su primer laboratorio para fabricar medicamentos de cannabis medicinal

Guatemala contará con su plataforma streaming para promover el cine nacional

Las importaciones salvadoreñas de plantas aromáticas y especies suman USD 9.9 millones en el primer semestre de 2026

Asfura muestra interés en tecnología militar dominicana para combatir el crimen organizado

MALDITOS NERDS

Last Ditch Effort combina cómic y combate 2D bajo el sello de Moonwell Games

Last Ditch Effort combina cómic y combate 2D bajo el sello de Moonwell Games

REVIEW | Onimusha: Way of the Sword - Un regreso que se hizo esperar

Atlus muestra la historia de Persona 4 Revival en un nuevo tráiler

Raw Fury llevará ‘The Séance of Blake Manor’ a consolas y Game Pass en octubre

Brainwash Gang mezcla golf y plataformas en el cooperativo Bye Bye Bonnie

DEPORTES

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección

Un jugador de la selección argentina estalló en medio de rumores sobre su pase a otro club: “Si no te gusto no es mi problema”

Boca Juniors vendió al Changuito Zeballos: los detalles de la transferencia a un club de Italia con una particular cláusula

Keenan Allen fue arrestado por manejar alcoholizado a menos de dos semanas de firmar con los Colts

Una leyenda del tenis anunció su compromiso a los 61 años con una cantante: “Encontré a mi alma gemela”