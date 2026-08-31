Maxi López celebró los 8 meses de su hijo Lando con una tierna imagen después del fuerte cruce con Wanda Nara

El exfutbolista decidió enfocarse en su familia y celebró un nuevo mes en la vida de su hijo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las últimas horas fueron tensas para Maxi López, luego de que sus declaraciones en PH, Podemos Hablar (Telefe) derivaran en un nuevo cruce con Wanda Nara. En medio de esa tensión pública, el exfutbolista eligió correrse del foco mediático y volver la atención hacia un plano personal. Este lunes 31 de agosto recordó los ocho meses de Lando, el menor de los hijos que tuvo con Daniela Christiansson, y lo hizo con una imagen junto al bebé.

Para acompañar el momento, Maxi subió una postal junto al bebé. En la imagen se lo ve dentro de una piscina, con el agua a la altura del torso, mientras sostiene al niño entre sus brazos. López mira hacia un costado con una sonrisa, y Lando aparece de frente, con la boca abierta y gesto de alegría. “Feliz 8 meses bebé Lando”, escribió sobre la escena junto a un corazón rojo y, además, etiquetó a Daniela.

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La distancia también formó parte de esa celebración. Hoy hay varios kilómetros entre López y su familia, de modo que la historia publicada en Instagram quedó como el modo elegido para marcar la fecha. Esa postal condensó el gesto afectivo del exjugador en una jornada que, al menos en sus redes, quedó enfocada en el vínculo con su hijo menor.

El exfutbolista optó por saludar a su hijo con una tierna foto de ambos en la piscina

El recuerdo remitió de inmediato al festejo anterior, cuando el bebé cumplió siete meses y la familia logró reunirse en Suiza, lugar en el que actualmente se encuentra Christiansson junto a los pequeños. Esa celebración había ocurrido después de los compromisos laborales de López ligados al Mundial 2026 para Telefe. Y, en aquella ocasión, fue la modelo quien abrió el álbum del día en redes sociales. La modelo publicó primero una imagen de Lando recostado sobre una superficie blanca.

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En ese entonces, la modelo optó por una postal del bebé luciendo una remera beige y un short gris oscuro con pequeños estampados. La expresión del nene resultó central en la escena: sonrió y tenía el brazo derecho levantado, como si saludara hacia la cámara. A un costado aparecía un cartel de madera con la frase “Cumpliendo 7 meses hoy”. La historia sumó además una referencia directa al exfutbolista. Daniela etiquetó a López y completó el posteo con corazones en rojo y celeste. Esa secuencia marcó el inicio del festejo virtual por los siete meses y dejó asentado el tono familiar de la jornada, en la que las redes funcionaron como espacio de registro de cada momento.

En agosto, cuando la familia se reencontró en Suiza, Daniela celebró los siete meses del pequeño (Instagram)

La pareja celebró un nuevo mes en la vida de su pequeño hijo (Instagram)

Más tarde fue el turno del propio López, que agregó varias publicaciones a lo largo del día. En una de esas historias se lo vio sentado en el exterior, con remera negra y anteojos de sol oscuros, mientras sostenía a Lando en brazos. El bebé lució un mameluco crema con lunares de colores y medias celestes. Para acompañar la historia, el exdelantero seleccionó “My Universe”, de Coldplay y BTS, una canción que quedó asociada al momento que compartió con su hijo.

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Ese plano personal convivió, al mismo tiempo, con un escenario mucho más tenso en el frente mediático. Mientras en sus historias aparecían la imagen por el cumpleaños mensual del bebé, previamente López protagonizó un cruce con Nara, su expareja. La disputa tomó fuerza luego del descargo de la conductora por las fiestas sexuales de las que, según comentó ante Andy Kusnetzoff, participó López en Rusia.

A partir de ese señalamiento, el exfutbolista decidió responder públicamente. El inicio de su mensaje estuvo dedicado a fijar una posición sobre el momento en que ocurrieron esos hechos. “No suelo responder cuestiones personales públicamente, pero en este caso corresponde aclarar algo simple: los hechos a los que se hace referencia ocurrieron antes de que nos conociéramos, Solange”, escribió, al utilizar el segundo nombre de su expareja.

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El exfutbolista recordó su experiencia durante su paso por el ciclo de Andy Kusnetzoff y motivó el enojo de Wanda Nara (PH, Podemos Hablar - Telefe)

Después de esa aclaración, López avanzó con una frase breve y directa. “No estabas en mi vida y mucho menos estábamos casados”, sostuvo en su descargo. Enseguida añadió el límite que eligió marcar frente al conflicto. “Por respeto a nuestros hijos, no voy a entrar en provocaciones ni en detalles privados”, escribió, en referencia a los tres hijos que tuvo con Nara.

El fragmento más cargado de su publicación llegó después, cuando aludió sin mencionarlo al episodio que quedó asociado con el final de la relación. “Cada uno sabe lo que vivió y cuándo lo vivió, y cuando te conocí lo que publicó tu ex, lo atravesamos juntos”, señaló. En esa frase, López hizo una referencia velada a la separación de Wanda de Mauro Icardi.

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El cierre del posteo también fue escueto. “Yo elegí seguir adelante”, afirmó el exdeportista. En paralelo con esa respuesta pública, sus redes mostraron otro recorte de su presente: la dedicatoria por los ocho meses de Lando, una historia breve que apareció en medio del conflicto y desplazó, al menos por unas horas, el foco hacia la vida familiar.