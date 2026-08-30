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El vestido por el que apostó la China Suárez desde la “Casa de los sueños” en la previa a la primavera

La actriz, siempre fashionista, lució un look muy canchero para las temperaturas cálidas de este fin de semana en Buenos Aires

Rostro en primer plano de una mujer de cabello rubio con ojos verdes. A la izquierda, una ventana; a la derecha, una pantalla con la palabra Galatasaray
El vestido por el que apostó la China Suárez, desde la “Casa de los sueños”, en la previa a la Primavera (Instagram)
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Desde la llamada “Casa de los sueños”, la China Suárez siempre da que hablar y esta vez fue tras publicar una serie de fotos con un look primaveral. La actriz mostró una apuesta estética apoyada en referencias románticas y accesorios urbanos, en una combinación que volvió a ubicarla entre las figuras observadas por su estilo y su presencia en redes.

La base del outfit fue un minivestido de lino en tono verde oliva. La prenda presentó una silueta de corte princesa, mangas largas, botones forrados al frente y un cuello corto con terminación fruncida. A eso se sumaron pequeños volados en la zona de los hombros y un volumen leve en las mangas, recursos asociados a una línea visual de aire vintage.

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china suárez
El look que eligió la actriz para lucir su vestido desde la "Casa de los sueños" (Instagram)

El protagonismo del lino reforzó el vínculo del look con los meses de clima más templado. El color elegido, dentro de una paleta de verdes apagados, remitió a una estética ligada a lo natural. En esa misma línea, la construcción del vestido y sus terminaciones artesanales consolidaron una imagen de impronta romántica.

La propuesta, de todos modos, no quedó reducida a una lectura campestre. La falda de caída suelta y el tono verde seco también acercaron el conjunto a un registro boho chic, con una traducción más apta para la ciudad. Esa combinación permitió un equilibrio entre referencias nostálgicas y una presentación más actual.

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Para completar el estilismo, la actriz eligió botas negras de caña media y una cartera estructurada del mismo color, intervenida con una franja central roja y verde. Sumó además anteojos de sol pequeños, de inspiración retro. El contraste entre el vestido de lino y los accesorios oscuros definió el perfil urbano del conjunto, y funcionó como punto de cruce entre lo romántico y lo contemporáneo.

Tres imágenes de China Suárez mientras se delinea los labios, hace un gesto facial y se aplica cosméticos con una esponja rosa
La China Suárez realizó diferentes pasos de una rutina de maquillaje

Las imágenes publicadas por la actriz reforzaron, a su vez, la presencia del vestido de lino como una de las piezas con mayor circulación en la temporada de primavera. La versatilidad del diseño permitió enlazar códigos diversos dentro de una misma propuesta, con elementos que remitieron tanto a una sensibilidad vintage como a un uso cotidiano más urbano.

La reaparición de la China Suárez en redes también quedó atravesada por otro episodio que generó repercusión entre sus seguidores. En un video compartido tras su regreso a la actividad digital, la actriz probó productos virales de maquillaje y reaccionó con humor ante un resultado que no la convenció. “Esta es una base que se la vi a un maquillador viral. No sé si me gusta tanto, es un poco anaranjada”, dijo durante el tutorial.

En otro tramo del video, lanzó un comentario en tono irónico sobre su delineado de labios: “Si querés que te digan que tenés la boca pinchada como me lo dicen a mí todos los días, te tenés que delinear y perfilar por fuera”. La frase activó una rápida respuesta en redes, con críticas al resultado del maquillaje y menciones a supuestas intervenciones estéticas.

Una mujer con cabello largo, gorro de piel, abrigo oscuro con cuello y puños de piel, camiseta roja y pantalón vaquero azul, posa en cuclillas
La China Suárez, siempre fashionista: su look vestida con un gorro de piel, un abrigo con detalles de piel y pantalones vaqueros azules

Hace pocos días Lali Espósito se refirió al vínculo actual con la China Suárez y aclaró que entre ambas ya no existe una relación de amistad, aunque descartó cualquier conflicto. Durante un stream con Martín Cirio, la cantante explicó que el distanciamiento no respondió a una pelea puntual, sino al paso del tiempo y a un cambio natural en la relación. “No es que pasó algo, no es que nos hayamos peleado, simplemente hace muchísimos años, muchísimos, que no tenemos un vínculo de amistad”, expresó.

Aun así, Lali remarcó el afecto que conserva por la actriz a partir de la historia compartida desde la adolescencia, cuando trabajaron juntas en televisión. La artista diferenció ese cariño del concepto de amistad en el presente y sostuvo que ya no forman parte de la vida cotidiana de la otra. También afirmó que se alegra cuando recibe noticias positivas sobre su excompañera de Casi Ángeles y que le desea bienestar en su vida personal, familiar y profesional.

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