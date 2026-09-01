Salvadoreño se graduó de periodista tras cursar con materiales en braille y audio y le apostará al contenido en favor de la inclusión

El salvadoreño Gustavo Morán se graduó de periodismo con materiales en braille y audio (Foto cortesía UES)

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Gustavo Morán, licenciado en Periodismo, recibió esta semana su título en la Universidad de El Salvador (UES), donde cursó la carrera con materiales en braille y audio, además de adecuaciones académicas. El nuevo licenciado buscó durante el tiempo de sus estudios trasladar esa experiencia a contenidos periodísticos sobre inclusión.

Morán se graduó en la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salvador, única institución pública de educación superior del país. Durante su ceremonia, destacó el acompañamiento que recibió para acceder a los documentos de estudio y completar su formación.

“El proceso de mi carrera tuvo dificultades, algunas veces por documentos inaccesibles”, relató en un video de la universidad. Ante esas situaciones, la Unidad de Educación Superior Inclusiva le proporcionó materiales en braille y formatos de audio.

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Las adecuaciones académicas en una carrera de perfil visual

En una entrevista difundida por la UES en 2024, cuando todavía era estudiante, Morán explicó que el periodismo planteaba desafíos adicionales por la predominancia de recursos visuales en parte de la cursada.

Gustavo Morán recibe su título en Periodismo en la Universidad de El Salvador tras un recorrido con apoyos de accesibilidad (Foto cortesía UES)

“Al llevar una carrera bastante visual, muchas veces fue difícil”, afirmó. También recordó que, al inicio de sus estudios, algunos docentes le dijeron que el periodismo no era una opción para una persona ciega.

Morán señaló que otros profesores realizaron adecuaciones curriculares para que pudiera continuar con la Licenciatura en Periodismo, algunos compañeros lo vieron en los pasillos tomando exámenes orales, mientras el resto tomaba pruebas escritas. “Hubo docentes que pudieron hacer adecuaciones curriculares para poder seguir adelante con mi carrera”, expresó entonces.

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El graduado sostuvo que ese respaldo institucional fue determinante para acceder al contenido académico en condiciones de mayor accesibilidad. “La Universidad de El Salvador es una de las primeras universidades que tiene una unidad de educación superior inclusiva, en la cual nos brindan apoyo para poder estudiar de una manera accesible e inclusiva”, indicó.

Morán y el lenguaje sobre discapacidad

Durante una entrevista de 2024, el ahora licenciado se refirió a las expresiones que pueden reproducir miradas de lástima o discriminación hacia las personas con discapacidad.

Gustavo Morán, recién titulado en Periodismo, llamó a evitar expresiones que reproducen lástima o estigma y a nombrar a las personas por su nombre, mientras proyecta crear piezas informativas que promuevan la inclusión. (Video cortesía UES)

Morán planteó que la inclusión también requiere un trato respetuoso en el lenguaje cotidiano. “Si nos conocen, nos puedan llamar por nuestro nombre”, pidió. “Puedan decir ‘mirá, Alex, Raúl’, como te llames; no ‘el cieguito’, no ‘el que no mira’”.

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Para el periodista, una discapacidad no determina diferencias en el reconocimiento de derechos. “Todos tenemos derechos y una discapacidad no nos va a hacer diferente a los demás”, afirmó.

De la radio universitaria a contenidos sobre inclusión

Morán proyecta aplicar su formación profesional en la elaboración de contenidos dedicados a la inclusión. Durante su etapa como estudiante, participó en cápsulas temáticas emitidas por UES Radio Universitaria.

Gustavo Morán habla del lenguaje sobre discapacidad tras graduarse en Periodismo y recuerda una advertencia al comenzar la carrera (Foto cortesía UES)

“Me siento muy orgulloso de haber adquirido mi título, ya que de una manera inclusiva puedo profundizar en el periodismo y así poder contribuir a mi sociedad”, afirmó. Fuera del ámbito académico, Morán contó que disfruta asistir a las competencias del autódromo El Jabalí, sigue el automovilismo, practica natación y escucha música.

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Año con año crece en la universidad la cantidad de estudiantes universitarios que indican en su registro que poseen alguna discapacidad, según la misma academia.