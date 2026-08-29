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El conflicto entre Pincoya y Yipio que sacudió la recta final de Gran Hermano Generación Dorada: traición, insultos y un reclamo al aire

El choque comenzó en el living con acusaciones cruzadas de doble vara y terminó con la chilena en el stream exigiendo una videollamada con su familia antes de la eliminación del lunes

Las dos mujres, que comenzaron siendo cercanos, le pusieron fin a su amistad con una acalorada discusión (Video: Gran Hermano Generación Dorada-Telefe)
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Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) transita sus semanas finales con un elenco reducido a mujeres. Tras meses de convivencia, las tensiones dentro de la casa fueron en aumento y las alianzas que sostuvieron el juego durante buena parte del ciclo comenzaron a resquebrajarse. En ese marco, y días después de que Yisela “Yipio” Pintos tuviera la posibilidad de ver a su familia de forma virtual a través de un DAR, la relación entre ella y Jennifer “Pincoya” Galvarini terminó de quebrarse en un enfrentamiento que tuvo como disparador una actividad grupal en el living.

El chispazo se produjo durante una dinámica en el living de la casa, donde las participantes debían señalar quién de las presentes no merecía llegar a la final. Fue Pincoya quien tomó la palabra y encendió la mecha: “Me gustaría que llegara a la final como ella, como ella, como ella. Yo también me merezco llegar. Me he sacado la [bip] en esta casa, los he cuidado a cada uno de ustedes, pero traidora yo no soy”, disparó la chilena. “Traidora no soy, m’hijita. La gente me conoce a través de las redes sociales, sabe cómo yo soy”, agregó.

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Yipio intentó intervenir en reiteradas ocasiones, pero Pincoya le cortó la palabra sin dudar: “No, estoy hablando yo”. Cuando finalmente pudo tomar el turno, Pintos fue directo al punto y le recordó a su rival una contradicción en sus propias actitudes: “¿Y por qué Tamara fue traidora entonces si tampoco jugó contigo? Vos se lo perdonaste. Vos se lo perdonaste. Y después la acusaste de traidora. Te gusta medir con una vara a unas personas y con otra vara a otra”. A continuación, le reprochó que no la dejara hablar: “Eres una ladrona. Eres una ladrona. Porque no me dejás hablar a mí”.

Tras el cruce que tuvo en el living con su compañera de casa (Video: Gran Hermano Generación Dorada-Telefe)

La dinámica escaló cuando Yipio le recordó a Pincoya que siempre la había respaldado dentro de la casa: “Siempre te apañé, siempre, en un montón de cosas y lo sabés. Y esto que estás haciendo es más traicionero que lo otro. ¿Qué tengo que ver yo cuando esta me vacunó y me dijo un montón de cosas? Vos también te quedaste callada. Vos me traicionaste y lo sabés”. Pincoya no cedió y siguió trayendo episodios anteriores al debate, entre ellos el incidente con una foto y la salida de otra excompañera.

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El intercambio llegó a su punto más álgido cuando Yipio decidió ponerle un freno: “¿Va a seguir gritando ella? Esto es lo que querés, ¿no? Lo logró y está bien. Me chupa un huevo”, cerró, mientras Pincoya le respondía: “Te chupa un pico. Dejas mucho que desear”. Poco antes, la chilena había señalado con ironía a su interlocutora: “Esa gente pacífica, llena de amor, llena de paz, que no tiene odio en el alma, está ahí. Mírala”. El round final llegó cuando Yipio dejó en claro su posición en el juego: “¿Por qué? Porque yo quiero que te vayas vos”. “Bueno, pero yo no me voy a ir”, respondió Pincoya. “Bueno, ya sabes”, cerró Yipio.

Después de ese cruce en el living, Pincoya se dirigió a la sala de streaming que la producción armó para esta edición del reality y allí profundizó su descargo. La participante vinculó el conflicto con la posibilidad que tuvo Yipio de ver a su familia de forma virtual y reclamó el mismo beneficio para ella, que también integra la placa de nominación.

“Yo también estoy en placa y yo exijo que me den gente en las redes sociales, pidan que me den una videollamada. Yo necesito ver a mi hijo. No importa que me la den el lunes, pero quiero ver a mi hijo también. Quiero hablar con él, quiero hablar con mi marido”, sostuvo la chilena en ese espacio.

En ese mismo mensaje, Pincoya fue un paso más allá y deslizó una sospecha sobre la decisión de la producción. “A lo mejor a mí no me lo dan porque le están haciendo el aguante a ella para que se quede”, afirmó. Luego cerró con una frase que volvió a colocar el foco en una posible salida: “Que se quede entonces. Pero yo quiero ver a mi hijo antes de irme de esta casa”.

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