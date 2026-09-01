Luisana Lopilato presentó Pepita La Pistolera acompañada por Michael Bublé: todas las fotos de la avant premier

Luisana Lopilato llegó a la avant premiere de "Pepita, la Pistolera" con un vestido negro con lentejuelas (RSFotos)
31 Ago, 2026 11:41 p. m. EST
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La actriz posó junto a su marido Michael Bublé en la alfombra roja del estreno de su nueva película
Luisana Lopilato, Michael Bublé y Lucía Puenzo, la directora de Pepita, la pistolera
Luisana Lopilato, Michael Bublé, Lucía Puenzo y Javier Furgang, director de la agencia integral The Remake y productor del estreno
Los actores Charo López, Gustavo Bassani, Camila Peralta, Luisana Lopilato, Malena Ferreyra y Claudio Tolcachir, junto a Lucía Puenzo, la directora del filme
Javier Furgang posó también con Gabriela Ricardes, ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires
Nahuel Celerier, Subsecretario de Políticas Productivas del Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, junto a Hernán Lombardi, Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires
Las actrices del elenco posaron juntas en la presentaciónde la película
Darío Turovelzky, ex CEO de Telefe y su pareja, Sofía Soldati, en la alfombra roja con sus looks total black
Benjamín Amadeo sonrió y posó abrazado a la pareja de la noche
Darío Lopilato, hermano de Luisana, dijo presente para acompañarla en el estreno
Valeria Mazza junto a su hijo menor, Benicio Gravier, modelo internacional, actor y cantante
Charo López, quien interpreta a "Nemeca" en la trama principal del largometraje
María Riot apostó por un look de impronta gótica y elegante, con detalles de encaje en la falda y un maquillaje focalizado en la mirada
Camila Peralta, quien interpreta a Vicky en la película, posó para las cámaras durante la avant premiere de Pepita, la Pistolera
Lautaro Bettoni apostó por un estilo casual con peinado tirante hacia atrás y zapatos de vestir de cuero negro
Gala Nisenson, quien interpreta a Polaca, posó ante las cámaras en la alfombra roja del estreno
Male Ferreyra se paró sonriente ante las cámaras en la alfombra roja de Pepita, la Pistolera
Carolina Kopelioff apostó por un estilismo urbano y moderno, jugando con el contraste de sus botas verde caqui sobre un outfit total black
Eliana Quilla dijo presente en la noche de estreno oficial del film dirigido por Lucía Puenzo
Fiel a un estilo audaz y rockero, Katrina Punk completó su propuesta con una gargantilla estilo choker, botas de caña alta con plataforma y labial rojo fuego
Gustavo Bassani, quien interpreta a "El Tarta" en el film, posó para los fotógrafos durante la avant premiere
Julieta Novarro estructuró su atuendo alrededor de una campera bomber de cuero en tono suela con cuello de piel
Con una postura relajada y fiel a su sello personal, Malena Narvay caminó por la alfombra roja
Esther Goris optó por un conjunto fluido en clave total black, compuesto por una blusa de satén con caída asimétrica, cuello subido y pantalón de pierna ancha
Olivia Nuss asistió a la avant premiere de Pepita, la Pistolera, sumándose al despliegue de figuras del cine nacional congregadas por el estreno del film de Lucía Puenzo
Benjamín Amadeo compartió un momento de charla con Luisana Lopilato —protagonista y productora ejecutiva del film— y Michael Bublé
Claudio Tolcachir, quien encarna al personaje de Germán dentro del relato dirigido por Lucía Puenzo, dijo presente en el lanzamiento oficial
Sonriente y radiante ante los flashes, Valeria Mazza acaparó las miradas a su paso por el salón previo a la proyección especial
Benicio Gravier también dijo presente en la noche del cine argentino para acompañar la antesala del lanzamiento
Benjamín Alfonso, con un look rocker en el lanzamiento de Pepita, la Pistolera
Clara Alonso lució un top halter satinado en tono marfil con drapeado al cuello y lazo frontal
Muy cálido con la prensa, Peto Menahem posó sonriente minutos antes de ingresar a la sala de proyección
Juan Sorini asistió a la presentación oficial de la película inspirada en la historia de Margarita Di Tullio
Marcelo de Bellis acompañó al cine nacional en el marco del lanzamiento de una de las apuestas de acción y suspenso más importantes del año
Enamorados y muy coordinados en su propuesta estilística, Felipe Colombo y Cecilia Coronado posaron abrazados frente a los flashes a su llegada al cine
Darío Lopilato asistió al estreno para apoyar a su hermana Luisana acompañado de María Irigaray
Flavia Palmiero formó parte del selecto grupo de invitados que disfrutó de la primera función oficial del film
El instante más romántico de la alfombra roja: la pareja de la noche selló su paso frente a la prensa con un apasionado beso que captó todas las miradas
Tapado mullido, azul profundo y la calidez habitual de Germán Paoloski y Sabrina Garciarena
La protagonista de "Pepita, la Pistolera" combinó su look con taco alto y el cabello recogido
Con una amplia sonrisa y manos en los bolsillos, Benjamín Rojas posó muy distendido frente a la prensa a su llegada al cine
Canchera y sonriente ante los fotógrafos, Laura Novoa desplegó un look con personalidad única en la previa de la proyección
Juariu no quiso perderse la avant premiere de Pepita, la Pistolera y dijo presente entre las celebridades invitadas al evento
Tomados de la mano y muy sonrientes, el periodista policial Paulo Kablan y su esposa Edith Garibotti disfrutaron de la noche de gala previa a la función
Luisana Lopilato posó de la mano junto a su marido, Michael Bublé, en la alfombra roja del estreno
Flavia Palmiero combinó su blazer de rayas diplomáticas con top de plumas y jeans acampanados, acompañada por Luis Scalella
Estilo monocromático en negro, cierres dorados y sonrisas compartidas: Celeste Muriega y Christian Sancho en la gran velada
La protagonista compuso a una mujer que combina vulnerabilidad y poder en un mismo personaje
La pareja combinó estilos opuestos, ella de negro y él con un traje marrón