Luisana Lopilato presentó Pepita La Pistolera acompañada por Michael Bublé: todas las fotos de la avant premier

En el estreno de la película que dirige Lucía Puenzo, todo el elenco fue parte de una noche especial que contó con el artista canadiense apoyando a la actriz en su nuevo film sobre Margarita Di Tullio

Luisana Lopilato Pepita la pistolera
Luisana Lopilato llegó a la avant premiere de "Pepita, la Pistolera" con un vestido negro con lentejuelas (RSFotos)
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La actriz posó junto a su marido Michael Bublé en la alfombra roja del estreno de su nueva película
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Luisana Lopilato, Michael Bublé y Lucía Puenzo, la directora de Pepita, la pistolera
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Luisana Lopilato, Michael Bublé, Lucía Puenzo y Javier Furgang, director de la agencia integral The Remake y productor del estreno
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Los actores Charo López, Gustavo Bassani, Camila Peralta, Luisana Lopilato, Malena Ferreyra y Claudio Tolcachir, junto a Lucía Puenzo, la directora del filme
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Javier Furgang posó también con Gabriela Ricardes, ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires
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Nahuel Celerier, Subsecretario de Políticas Productivas del Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, junto a Hernán Lombardi, Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires
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Las actrices del elenco posaron juntas en la presentaciónde la película
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Darío Turovelzky, ex CEO de Telefe y su pareja, Sofía Soldati, en la alfombra roja con sus looks total black
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Benjamín Amadeo sonrió y posó abrazado a la pareja de la noche
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Darío Lopilato, hermano de Luisana, dijo presente para acompañarla en el estreno
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Valeria Mazza junto a su hijo menor, Benicio Gravier, modelo internacional, actor y cantante
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Charo López, quien interpreta a "Nemeca" en la trama principal del largometraje
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María Riot apostó por un look de impronta gótica y elegante, con detalles de encaje en la falda y un maquillaje focalizado en la mirada
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Camila Peralta, quien interpreta a Vicky en la película, posó para las cámaras durante la avant premiere de Pepita, la Pistolera
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Lautaro Bettoni apostó por un estilo casual con peinado tirante hacia atrás y zapatos de vestir de cuero negro
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Gala Nisenson, quien interpreta a Polaca, posó ante las cámaras en la alfombra roja del estreno
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Male Ferreyra se paró sonriente ante las cámaras en la alfombra roja de Pepita, la Pistolera
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Carolina Kopelioff apostó por un estilismo urbano y moderno, jugando con el contraste de sus botas verde caqui sobre un outfit total black
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Eliana Quilla dijo presente en la noche de estreno oficial del film dirigido por Lucía Puenzo
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Fiel a un estilo audaz y rockero, Katrina Punk completó su propuesta con una gargantilla estilo choker, botas de caña alta con plataforma y labial rojo fuego
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Gustavo Bassani, quien interpreta a "El Tarta" en el film, posó para los fotógrafos durante la avant premiere
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Julieta Novarro estructuró su atuendo alrededor de una campera bomber de cuero en tono suela con cuello de piel
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Con una postura relajada y fiel a su sello personal, Malena Narvay caminó por la alfombra roja
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Esther Goris optó por un conjunto fluido en clave total black, compuesto por una blusa de satén con caída asimétrica, cuello subido y pantalón de pierna ancha
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Olivia Nuss asistió a la avant premiere de Pepita, la Pistolera, sumándose al despliegue de figuras del cine nacional congregadas por el estreno del film de Lucía Puenzo
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Benjamín Amadeo compartió un momento de charla con Luisana Lopilato —protagonista y productora ejecutiva del film— y Michael Bublé
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Claudio Tolcachir, quien encarna al personaje de Germán dentro del relato dirigido por Lucía Puenzo, dijo presente en el lanzamiento oficial
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Sonriente y radiante ante los flashes, Valeria Mazza acaparó las miradas a su paso por el salón previo a la proyección especial
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Benicio Gravier también dijo presente en la noche del cine argentino para acompañar la antesala del lanzamiento
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Benjamín Alfonso, con un look rocker en el lanzamiento de Pepita, la Pistolera
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Clara Alonso lució un top halter satinado en tono marfil con drapeado al cuello y lazo frontal
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Muy cálido con la prensa, Peto Menahem posó sonriente minutos antes de ingresar a la sala de proyección
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Juan Sorini asistió a la presentación oficial de la película inspirada en la historia de Margarita Di Tullio
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Marcelo de Bellis acompañó al cine nacional en el marco del lanzamiento de una de las apuestas de acción y suspenso más importantes del año
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Enamorados y muy coordinados en su propuesta estilística, Felipe Colombo y Cecilia Coronado posaron abrazados frente a los flashes a su llegada al cine
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Darío Lopilato asistió al estreno para apoyar a su hermana Luisana acompañado de María Irigaray
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Flavia Palmiero formó parte del selecto grupo de invitados que disfrutó de la primera función oficial del film
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El instante más romántico de la alfombra roja: la pareja de la noche selló su paso frente a la prensa con un apasionado beso que captó todas las miradas
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Tapado mullido, azul profundo y la calidez habitual de Germán Paoloski y Sabrina Garciarena
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La protagonista de "Pepita, la Pistolera" combinó su look con taco alto y el cabello recogido
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Con una amplia sonrisa y manos en los bolsillos, Benjamín Rojas posó muy distendido frente a la prensa a su llegada al cine
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Canchera y sonriente ante los fotógrafos, Laura Novoa desplegó un look con personalidad única en la previa de la proyección
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Juariu no quiso perderse la avant premiere de Pepita, la Pistolera y dijo presente entre las celebridades invitadas al evento
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Tomados de la mano y muy sonrientes, el periodista policial Paulo Kablan y su esposa Edith Garibotti disfrutaron de la noche de gala previa a la función
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Luisana Lopilato posó de la mano junto a su marido, Michael Bublé, en la alfombra roja del estreno
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Flavia Palmiero combinó su blazer de rayas diplomáticas con top de plumas y jeans acampanados, acompañada por Luis Scalella
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Estilo monocromático en negro, cierres dorados y sonrisas compartidas: Celeste Muriega y Christian Sancho en la gran velada
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La protagonista compuso a una mujer que combina vulnerabilidad y poder en un mismo personaje
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La pareja combinó estilos opuestos, ella de negro y él con un traje marrón

Crédito: RSFotos

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