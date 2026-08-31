Lucía y Joaquín Galán anunciaron su película Pimpinela, el origen de la leyenda: “Nuestra historia en pantalla grande”

Pimpinela confirmó la película Pimpinela, el origen de la leyenda, una biopic sobre Lucía Galán y Joaquín Galán con estreno previsto para fines de 2027 (Instagram)

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Pimpinela tendrá su propia biopic. Lucía Galán y Joaquín Galán, los hermanos que durante más de cuatro décadas convirtieron los conflictos de pareja en canciones que trascendieron generaciones, confirmaron el desarrollo de Pimpinela, el origen de la leyenda, el proyecto que llevará su historia a la pantalla grande con estreno previsto para finales de 2027.

El anuncio se conoció a través de la cuenta oficial de Instagram del dúo, donde compartieron una serie de fotografías del momento en que firmaron el contrato de producción. En las imágenes, los cantantes aparecen rodeados por el equipo creativo, entre aplausos y gestos de celebración, en un living decorado con discos de oro, platino y diamante que reflejan la trayectoria del dúo. “Después de algunas décadas contando historias a través de nuestras canciones llegó el momento de contar la nuestra en pantalla grande. Nos emociona empezar esta nueva etapa y compartirla con ustedes”, escribieron en la publicación, donde también agregaron: “Comienza la cuenta regresiva para Pimpinela, la película”.

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Lucía Galán y Joaquín Galán anunciaron en Instagram la firma del contrato de producción de Pimpinela, la película

El proyecto cuenta con la producción de Fam Contenidos (El Potro, Pipa de Luisana Lopilato entre muchos otros), el guion está a cargo de Mario Segade y la dirección es de Lorena Muñoz.

La elección de Muñoz no resulta casual. La directora ya había llevado al cine la vida de otras figuras populares de la música argentina, como Gilda, no me arrepiento de este amor y El Potro, lo mejor del amor, dos de las biopics musicales más taquilleras de los últimos años en el país. Junto a Segade, guionista reconocido por su trabajo en series como El puntero y Epitafios, conformará la dupla creativa detrás del guion.

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Lorena Muñoz dirigirá “Pimpinela, el origen de la leyenda” tras su trabajo en biopics musicales como Gilda y El Potro

La producción del film está a cargo de Fam Contenidos en conjunto con Sipur Studios, productora de Bad Boy. El proyecto sumó además la coproducción de Costes Studio y Loishka, ambas especializadas en música original para cine y series, que en los últimos años ampliaron su actividad hacia el desarrollo de contenidos audiovisuales.

Según confirmaron las productoras, el proyecto se encuentra actualmente en etapa de desarrollo, mientras que el rodaje comenzará durante 2027. La película llegará a las salas de cine hacia el final de ese mismo año, aunque todavía no trascendió quiénes interpretarán a Lucía y Joaquín en las distintas etapas de sus vidas.

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La producción de la película de Pimpinela reúne a Fam Contenidos, Sipur Studios, Costes Studio y Loishka

Las productoras confirmaron que la biopic de Pimpinela está en desarrollo, que el rodaje comenzará en 2027 y que aún no se definió el elenco

Pimpinela, el origen de la leyenda recorrerá la infancia de los hermanos, hijos de inmigrantes españoles que crecieron en los barrios porteños de Recoleta y San Telmo. El padre de ambos trabajaba en el rubro gastronómico y se reunía con amigos en El Palacio de la Papa Frita, sobre la avenida Corrientes, mientras que su madre era modista de alta costura.

Antes de formar el dúo, Joaquín integraba una banda de rock escolar influida por Los Beatles, aunque la impronta musical de la familia terminó siendo determinante en su carrera. Además, estudiaba Ciencias Económicas cuando decidió sumarse al proyecto junto a su hermana.

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La película sobre Pimpinela mostrará cómo Lucía y Joaquín Galán transformaron sus vivencias en un estilo que marcó más de 40 años de trayectoria y 40 millones de discos vendidos

El film buscará mostrar cómo esas vivencias personales terminaron transformadas en un estilo propio, que combinó la balada con la puesta en escena teatral y que convirtió a temas como “Olvídame y pega la vuelta” en clásicos para millones de personas en América Latina y España.

Pimpinela acumula una trayectoria de más de 40 años, con 24 discos editados y más de 100 reconocimientos entre oro, platino y diamante. Se estima que el dúo vendió alrededor de 40 millones de álbumes a lo largo de su carrera y llegó a presentarse en escenarios como el Madison Square Garden, además de contar con versiones de sus canciones en inglés, italiano y portugués. Su historia se suma, de esta manera, a la ola de biopics que atraviesa a la farándula argentina, luego de proyectos similares centrados en figuras como Moria Casán y Sandro.

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