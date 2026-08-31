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La reflexión de Soledad Fandiño a casi dos años de ser operada por un cáncer de mama: “Tratando de descifrar quién soy”

La actriz, acompañada por su hijo Milo, compartió un video en sus redes sociales en el que habló del proceso emocional que atraviesa tras su diagnóstico

La actriz compartió un video en sus redes sociales en el que habló del proceso emocional que atraviesa a casi dos años de su operación y reveló que aún intenta reconstruirse (Video: Instagram)

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Soledad Fandiño habló del después del cáncer de mama y contó que todavía atraviesa una reconstrucción personal. A casi dos años de la operación a la que se sometió tras recibir el diagnóstico, la actriz publicó un video en sus redes sociales en el que explicó que la recuperación no terminó con la cirugía y que aún intenta entender los cambios que atravesó desde entonces.

Instalada en Miami, la actriz compartió la grabación junto a su hijo Milo desde una plaza. Allí contó que decidió hablar públicamente después de una conversación con él y planteó que hay una parte del proceso de salud sobre la que se habla poco. “Hablando con él salió el tema de poder hacer este video y hablar un poquito con ustedes para ver si eso me aliviana un poco más”, dijo.

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En su mensaje, la actriz puso el acento en lo que vino después de la intervención. “Uno piensa que cuando te operan ya está y no es así”, expresó. Luego agregó que, a su entender, no hay suficiente espacio para hablar de esa etapa posterior: “No hay mucha gente que hable de eso, de la reinvención que uno tiene que hacer de sí mismo y de cómo cambia todo”.

soledad fandiño
La reflexión de Soledad Fandiño a casi dos años de su operación por un cáncer de mama (Instagram)

La reflexión apuntó a un aspecto emocional e identitario que, según contó, todavía sigue elaborando. En el texto con el que acompañó la publicación, sostuvo que durante el último tiempo vivió “una montaña rusa de emociones” y reconoció que había imaginado una recuperación más lineal después de la cirugía.

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La frase más fuerte del posteo fue la que usó para describir su presente. “Siento que hay una parte de mí que ya no está y todavía estoy tratando de descifrar quién soy ahora”, escribió Fandiño al referirse a las secuelas emocionales del proceso.

También señaló que, aunque agradece haber podido operarse, el impacto del diagnóstico y de todo lo que siguió fue más profundo de lo que esperaba. “Estoy agradecida de haber podido operarme. Pero nadie te prepara para un diagnóstico así, ni para la operación, ni para lo que viene después”, manifestó.

soledad fandiño
La actriz grabó un video acompañada de su hijo Milo

En esa misma línea, añadió: “Pensé que, una vez que pasara eso, todo iba a ser más fácil. Y no fue tan así”. Con esa definición, buscó describir una etapa posterior marcada por preguntas personales y por la necesidad de reconstruirse.

Además de contar cómo se siente, la expareja de René Pérez, más conocido como Residente, explicó que eligió hacer pública esa vivencia con la intención de tender un puente con otras personas que atraviesen situaciones similares. “No tengo todas las respuestas, pero tengo ganas de compartir este proceso con ustedes. A lo mejor, acompañadas, se hace un poquito más fácil”, señaló.

La actriz también invitó a sus seguidoras a compartir sus propias historias vinculadas con procesos de cambio, reconstrucción o nuevos comienzos. Según expresó, su idea fue abrir un espacio de intercambio sobre un tema que, para ella, no suele abordarse con suficiente profundidad una vez pasada la instancia más visible de la enfermedad.

Soledad Fandiño contó que fue operada
En 2024 Soledad Fandiño contó que había sido diagnosticada con cáncer de mama y habló de sus sensaciones tras el diagnóstico

Fue en septiembre de 2024 cuando la actriz contó en redes sociales que se había sometido a una cirugía, después de publicar una imagen desde una clínica. Más tarde confirmó que atravesaba un cáncer de mama y relató que su intuición había sido clave para consultar a tiempo.

En aquel momento, había explicado que no estaba preparada para hablar en detalle sobre lo que le ocurría y que su prioridad era sanar. Casi dos años después, volvió a referirse al tema con un mensaje centrado en el después de la operación, en los cambios internos que todavía procesa y en la posibilidad de acompañar a otras mujeres desde su experiencia.

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Soledad Fandiño

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