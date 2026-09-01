La reacción de Carola Reyna y Boy Olmi al homenaje de Lali Espósito en su despedida de soltera: “Viva el amor”

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Lali Espósito convirtió su despedida de soltera en Río de Janeiro en una escena de fuerte repercusión en redes sociales, con una serie de imágenes junto a sus amigas y un detalle que sobresalió entre todos: la remera que eligió con una foto de Carola Reyna y Boy Olmi, una pareja con la que mantiene una relación cercana desde hace años. Ahora la pareja reaccionó públicamente al gesto.

La cantante compartió en Instagram un álbum con momentos de su viaje a Brasil, donde celebró durante varios días la previa de su casamiento con Pedro Rosemblat. La publicación reunió postales del grupo en distintos puntos de la ciudad, salidas nocturnas, cenas, recorridas por la playa y varios objetos intervenidos especialmente para la ocasión. Entre todos esos elementos, las camisetas con imágenes de parejas conocidas del espectáculo fueron uno de los recursos que más comentarios generaron.

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La remera que lució la cantante con la imagen de la pareja de actores en su luna de miel en Río de Janeiro (Instagram)

Entre las distintas prendas que usó el grupo, la de la cantante fue la que concentró mayor atención. La artista apareció con una remera fucsia estampada con una imagen de la pareja de actores, y esa elección no tardó en llegar a los protagonistas.

Carola respondió con un mensaje directo en redes sociales en el que dejó ver su sorpresa por el homenaje. “¡Estoy hecha! ¡Posta! ¡Ser tu remera es mucho más de lo que se puede pedir! Ja, ja, ja. Viva el amor. Te amooo”, escribió la actriz. Lali contestó también en tono afectuoso y reforzó públicamente el vínculo que mantiene con la pareja.

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El comentario que le dedicó Boy Olmi a Lali por el homenaje que le dedicaron

Después fue el turno de Boy Olmi, que sumó un mensaje más extenso, ligado al sentido de la celebración y a su mirada sobre el matrimonio. “¡Qué alegría ser parte de esta celebración! Casarse es, para mí, manifestar frente a un grupo de la tribu que eso tan mágico que es enamorarse continúe y florezca en el tiempo posible”, afirmó el actor. Más adelante, agregó otra referencia a la imagen elegida para la remera y cerró con una felicitación dirigida a la cantante y a su pareja.

El homenaje a Carola Reyna y Boy Olmi, juntos desde que se conocieron en 1992 para luego casarse en 1994 y con más de tres décadas de amor, no apareció como un guiño aislado. El vínculo entre Lali y la actriz se consolidó en 2015, durante las grabaciones de Esperanza mía, la ficción en la que compartieron elenco. A partir de ese trabajo, la relación se sostuvo en el tiempo y se expresó también en distintos cruces públicos.

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Carola Reyna, quien compartió Esperanza mía con Lali, le dejó afectuosas palabras a la artista

Con el paso de los años, la pareja de actores acompañó a la cantante en recitales y apariciones ligadas a su carrera musical. Uno de los antecedentes fue su presencia en fechas del Disciplina Tour en el estadio Luna Park en 2022, una señal de cercanía que ayuda a explicar por qué la elección de esa remera tuvo una lectura afectiva inmediata.

Lali Espósito junto a sus amigas en Brasil

La escapada a Brasil terminó de instalar la previa del casamiento entre la cantante y el conductor de Gelatina como uno de los temas más comentados del fin de semana. Lo que sí quedó a la vista en las publicaciones fue el modo en que la artista eligió compartir esa instancia: con un círculo reducido, una puesta estética definida y una serie de referencias personales que fueron desde su futuro marido hasta una pareja histórica del ambiente artístico argentino. En ese conjunto, la remera con la foto de la popular pareja de actores terminó por transformarse en el detalle de mayor repercusión y en el punto de contacto más visible entre la intimidad del festejo y su impacto en redes.

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