El Salvador

El Salvador celebró los 104 años de las bolas de fuego de Nejapa

El distrito de Nejapa, al oeste de San Salvador, celebró la tradición de las bolas de fuego con 104 años de antigüedad. En una guerra de jóvenes con bolas en llamas, los salvadoreños viven la extrema tradición.

Celebración de las bolas de fuego en Nejapa, San Salvador, El Salvador
Celebración de las bolas de fuego en Nejapa, San Salvador, El Salvador. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Guardar

La festividad de las Bolas de Fuego de Nejapa se celebra cada 31 de agosto en honor a san Jerónimo Doctor, patrono de la localidad salvadoreña. La tradición combina devoción religiosa y memoria de las erupciones volcánicas que marcaron la historia del municipio.

Durante la noche, los boleros, divididos entre “los de arriba” y “los de abajo”, se arrojan bolas de tela encendidas en una batalla que recrea, según la tradición popular, el enfrentamiento de san Jerónimo contra el diablo.

Celebración de las bolas de fuego en Nejapa, San Salvador, El Salvador
Entre jóvenes con máscaras, San Salvador culminó las fiestas del pueblo de Nejapa con su tradicional guerra de bolas de fuego. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Celebración de las bolas de fuego en Nejapa, San Salvador, El Salvador
Previo al combate en Nejapa, los jóvenes participantes se alistan en un salón municipal, donde se ponen su traje temático y, la mayoría, con máscaras alusivos a algún personaje de terror. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Celebración de las bolas de fuego en Nejapa, San Salvador, El Salvador
Cada año, los participantes innovan en sus trajes para que parezcan con un estilo más terrorífico en una actividad de alta intensidad. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Celebración de las bolas de fuego en Nejapa, San Salvador, El Salvador
La "previa" de la actividad fuerte de las bolas de fuego permite a sus integrantes descansar para una noche con alta exigencia. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Celebración de las bolas de fuego en Nejapa, San Salvador, El Salvador
Este año, máscaras de personajes alusivos al diablo fueron las que predominaron entre los vestuarios de los participantes. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Celebración de las bolas de fuego en Nejapa, San Salvador, El Salvador
La actividad permite cierta anonimidad entre quienes desarrollan esta guerra. Pero, siempre se ejecuta bajo estrictas normas de seguridad. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Celebración de las bolas de fuego en Nejapa, San Salvador, El Salvador
La tradición de las bolas de fuego cumplió 104 años de celebrarse, donde se conmemora la erupción del Volcán El Playón, que destruyó el antiguo asentamiento de Nejapa y obligó a sus habitantes a trasladarse. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Celebración de las bolas de fuego en Nejapa, San Salvador, El Salvador
Los participantes, conocidos como boleros, se ubican en extremos opuestos de una calle principal y se arrojan bolas encendidas durante cerca de dos horas. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Celebración de las bolas de fuego en Nejapa, San Salvador, El Salvador
Para esta actividad, cada miembro debe estar mojado en su totalidad de ropa y cuerpo, puesto que las bolas de fuego tienen gasolina y pueden sufrir percances. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Celebración de las bolas de fuego en Nejapa, San Salvador, El Salvador
El momento más esperado de la noche llegó a las 8:00 pm, cuando dos equipos de jóvenes comienzan a hacerse sentir junto al intenso calor que emanan las bolas de fuego. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Celebración de las bolas de fuego en Nejapa, San Salvador, El Salvador
Las esferas se fabrican con trapos de algodón sujetos con alambre y se impregnan con combustible antes de la jornada. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Celebración de las bolas de fuego en Nejapa, San Salvador, El Salvador
La celebración puede reunir a miles de espectadores. Los boleros suelen usar guantes, ropa de manga larga y prendas humedecidas como medidas básicas de protección. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Celebración de las bolas de fuego en Nejapa, San Salvador, El Salvador
Aun así, la actividad implica riesgo de quemaduras tanto para quienes participan como para el público que se acerca al área de lanzamiento. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Celebración de las bolas de fuego en Nejapa, San Salvador, El Salvador
La confrontación no representa una disputa política ni militar actual; es el formato ritual y festivo que tomó la tradición a lo largo del siglo XX. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Celebración de las bolas de fuego en Nejapa, San Salvador, El Salvador
Junto a la batalla, hay ventas de comida, música y actividades comunitarias. En algunos relatos locales se menciona el reparto de tamales, café y chocolate en las cercanías de la iglesia. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Celebración de las bolas de fuego en Nejapa, San Salvador, El Salvador
A pesar de la intensidad de la actividad, sus espectadores se mantienen muy cerca de la acción. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Celebración de las bolas de fuego en Nejapa, San Salvador, El Salvador
La ingeniada y detalle de cada nejapense llevaron a conseguir máscaras con excelente detalle. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Celebración de las bolas de fuego en Nejapa, San Salvador, El Salvador
Esta actividad es considerado una de los patrimonios culturales inmateriales más emocionantes y extremos de la tierra cuscatleca. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Celebración de las bolas de fuego en Nejapa, San Salvador, El Salvador
También hay una referencia católica, que atribuye las bolas incandescentes a los ataques que el diablo hacía al patrono de la ciudad, San Gerónimo Doctor, cuando este se disponía a orar, una intención que nunca se vio truncada. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Celebración de las bolas de fuego en Nejapa, San Salvador, El Salvador
Posterior a la guerra, los turistas quieren tomarse una foto con una de las bolas de fuego. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
Celebración de las bolas de fuego en Nejapa, San Salvador, El Salvador
El riesgo quemaduras son probabilidades, por lo cercana que pasan estas bolas de gasolina. Centroamérica/Emerson Del Cid)

Temas Relacionados

El Salvadorculturabolas de fuegonejapa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Voto salvadoreño en el extranjero: Tribunal da más tiempo a partidos políticos para proponer integrantes de juntas de votación

El organismo electoral extendió el margen para completar o reemplazar nombres en las juntas que manejarán el sufragio electrónico presencial fuera del país La nueva fecha cambia el plan que vencía a fines de agosto

Voto salvadoreño en el extranjero: Tribunal da más tiempo a partidos políticos para proponer integrantes de juntas de votación

Becas Bicentenario de El salvador, a punto de recibir $137 mil para 137 nuevos estudiantes

La Comisión de Hacienda emitió dictamen favorable para reformar el Presupuesto 2026 y sumar fondos al Ministerio de Educación con apoyo del BCIE

Becas Bicentenario de El salvador, a punto de recibir $137 mil para 137 nuevos estudiantes

Centroamérica autoriza a fabricantes y distribuidores colocar etiquetas complementarias en alimentos preenvasados

La resolución del Consejo de Ministros de Integración Económica aclara quién puede colocar información adicional en alimentos previamente envasados, sin cambiar los requisitos técnicos del rotulado

Centroamérica autoriza a fabricantes y distribuidores colocar etiquetas complementarias en alimentos preenvasados

La primera infancia de El Salvador recibirá en sus aulas 375.000 libros y 195.000 instrumentos musicales para aprender jugando

La primera dama Gabriela Rodríguez de Bukele anunció el plan con apoyo del Banco Mundial para aplicar el nuevo Currículo Nacional

La primera infancia de El Salvador recibirá en sus aulas 375.000 libros y 195.000 instrumentos musicales para aprender jugando

Ya es oficial la homologación de licencias entre El Salvador e Italia: ¿cuáles son los requisitos?

El mecanismo ya rige entre ambas naciones y fija requisitos, plazos y exclusiones que pueden cambiar por completo cada gestión

Ya es oficial la homologación de licencias entre El Salvador e Italia: ¿cuáles son los requisitos?

TECNO

Quién es John Ternus: el ingeniero que ayudó a transformar los Mac y ahora dirige Apple

Quién es John Ternus: el ingeniero que ayudó a transformar los Mac y ahora dirige Apple

Apple inicia nueva era con la salida de Tim Cook como CEO: qué lanzamientos vendrían en septiembre 2026

Google Antigravity y Gemini 3.7 Flash resuelven problemas de ingeniería con agentes de IA autónomos

Así fue la despedida de Tim Cook en Apple Park: su último video como CEO tras 15 años en el cargo

Si has dado permisos de ubicación o cámara en tu celular ten cuidado porque tus datos estarían en riesgo

ENTRETENIMIENTO

Gal Gadot recordó el punto de inflexión que cambió su carrera: “Después de Wonder Woman sentí que había ganado el título de actriz”

Gal Gadot recordó el punto de inflexión que cambió su carrera: “Después de Wonder Woman sentí que había ganado el título de actriz”

Andrew Garfield vuelve a defender la posibilidad de un Spider-Man gay: “Cualquiera puede proyectarse”

“No voy a estar bien en un día”: Kelly Osbourne habla de su dramática pérdida de peso tras la muerte de Ozzy

Netflix pone fecha al regreso de “Los caballeros” y adelanta su próximo gran conflicto

La historia detrás del asesinato de Tupac: una traición y una gran herida a cerrar en el mundo del hip hop 30 años después

MUNDO

Otra amenaza de Rusia ante la creciente tensión militar en el mar Báltico: “La respuesta será devastadora”

Otra amenaza de Rusia ante la creciente tensión militar en el mar Báltico: “La respuesta será devastadora”

Un dron registró el interior oscuro de uno de los túneles inundados donde quedaron atrapados los obreros en Nepal

El acuerdo petrolero entre EEUU y Venezuela hizo saltar las alarmas en China: “Los intereses deben ser salvaguardados”

Un buque cisterna fue alcanzado por tres proyectiles en el estrecho de Ormuz

Sube el petróleo y la venta masiva de bonos globales golpea a las bolsas en Europa y los futuros de Wall Street