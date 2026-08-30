Teleshow

Úrsula Corberó y el Chino Darín mostraron el detalle más tierno de su hijo Dante: “Muy morfable todo”

En medio de la crianza de su primer bebé, la pareja resumió en fotos y palabras el cambio profundo que atraviesan

La actriz compartió una serie de postales que resumieron su primera etapa como mamá de Dante, su hijo con el Chino Darín (Instagram)
La actriz compartió una serie de postales que resumieron su primera etapa como mamá de Dante, su hijo con el Chino Darín (Instagram)
Guardar

Con el final de agosto cada vez más cerca, Úrsula Corberó volvió a mostrar una faceta íntima de su presente y compartió una secuencia de fotos sobre su nueva vida como mamá de Dante, el hijo que tuvo junto al Chino Darín el 9 de febrero. A través de sus redes sociales, la actriz española abrió una ventana a escenas cotidianas de crianza, momentos en pareja, rincones de su casa y postales del crecimiento del bebé, en un álbum personal que dejó ver cómo transcurre este nuevo capítulo familiar.

Full time papis”, escribió Úrsula como presentación de la publicación, una frase breve que resumió el eje del posteo y el lugar central que ocupan hoy la maternidad y la paternidad en la rutina de la pareja. La respuesta del Chino llegó enseguida y reforzó ese clima de complicidad que también atraviesa la pareja. “Muy morfable todo”, comentó el actor, con una expresión que mezcló humor y ternura frente a las imágenes del pequeño Dante y a las escenas domésticas que integraron la secuencia.

PUBLICIDAD

La primera foto del álbum mostró al bebé durante el baño. Sentado de espaldas en una bañera plástica color arena, Dante apareció frente a una ventana ovalada por la que ingresaba una luz blanca y suave.

Dante disfrutó de su baño en una de las postales más íntimas del álbum que Úrsula Corberó compartió en sus redes
Dante disfrutó de su baño en una de las postales más íntimas del álbum que Úrsula Corberó compartió en sus redes
Recostada en el sofá, Úrsula jugó con Dante en una imagen centrada en la conexión entre madre e hijo
Recostada en el sofá, Úrsula jugó con Dante en una imagen centrada en la conexión entre madre e hijo

La siguiente imagen avanzó sobre otra escena ligada de lleno a la maternidad. Allí se vio a Úrsula, con el cabello rubio y unas gafas modernas, sosteniendo un vaso de cristal mientras Dante, vestido con un body claro estampado, estiraba los brazos para intentar alcanzarlo. Otro de los momentos compartidos mostró a la actriz recostada sobre un sofá, rodeada de almohadones claros, mientras jugaba con Dante. En esa escena, lo elevaba sobre sus piernas y ambos se miraban con una sonrisa.

PUBLICIDAD

La rutina fuera de casa también tuvo su lugar dentro de la galería. En una selfie tomada en la calle, Úrsula apareció con un conjunto negro formado por una camiseta amplia y shorts, sandalias de tiras y un bolso blanco. Las gafas de sol cubrieron gran parte de su rostro y el gesto serio introdujo un contraste con el tono más doméstico del resto de las imágenes.

Con un look negro y gafas de sol, la actriz sumó una selfie urbana a la secuencia de postales familiares
Con un look negro y gafas de sol, la actriz sumó una selfie urbana a la secuencia de postales familiares
Úrsula Corberó mostró cómo vive la maternidad a seis meses del nacimiento de Dante: juegos en familia, gastronomía y cambios
El desayuno dejó a la vista la convivencia entre trabajo, crianza y vida cotidiana, con objetos del mundo adulto e infantil sobre la mesa

Uno de los retratos destacados del álbum fue el del desayuno familiar. Sobre una mesa blanca se vieron platos con huevos fritos, pan y palta, además de jugos de naranja y café. Frente al Chino trabajando en una laptop, rodeado por objetos vinculados al universo adulto y al infantil: juguetes de tela, un libro para bebés, un pasaporte y auriculares inalámbricos.

La presencia del actor se volvió más evidente en otra imagen de fuerte carga afectiva. Allí se lo pudo apreciar acostado en la cama, abrazando a Dante, con el rostro apoyado sobre el torso del bebé. El pequeño respondió con una sonrisa, en una postal armada con sábanas blancas, luz tenue y un encuadre cerrado.

En una de las imágenes más tiernas de la serie, el Chino Darín apareció abrazado a Dante sobre la cama
En una de las imágenes más tiernas de la serie, el Chino Darín apareció abrazado a Dante sobre la cama
La sonrisa de Dante y sus dos primeros dientes cerraron el álbum digital (Instagram)
La sonrisa de Dante y sus dos primeros dientes cerraron el álbum digital (Instagram)

La secuencia cerró con uno de los momentos más significativos del crecimiento de Dante. En el primer plano de su sonrisa, un dedo señaló los dos primeros dientes que empezaban a asomar en la encía inferior. La imagen, espontánea y nítida, funcionó como un cierre directo sobre el desarrollo de su bebé en medio de la vida cotidiana de una familia con un recién nacido.

Lejos de las producciones y los anuncios, Úrsula eligió mostrar un costado mucho más cotidiano de su presente. Entre baños, juegos, desayunos y siestas compartidas, el álbum dejó ver una intimidad atravesada por la crianza y el crecimiento de Dante, algo que sus seguidores acompañaron enseguida con mensajes de cariño y reacciones llenas de ternura. Y, además, aprovechó para completarlo con la gran presencia de su pareja en su vida diaria.

Temas Relacionados

Úrsula CorberóChino DarínMaternidadDante Darín

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Nicki Nicole celebró sus 26 años con un día de campo: taller de cerámica, amigos famosos y su inseparable mascota

La cantante sopló las velitas rodeada de su círculo íntimo y en plena naturaleza, donde cada detalle tuvo su sello personal

Nicki Nicole celebró sus 26 años con un día de campo: taller de cerámica, amigos famosos y su inseparable mascota

Wanda Nara le preguntó a la inteligencia artificial cuántas veces la engañó Maxi López: “Yo ya me olvidé”

Después de ver a su ex confesar sus aventuras sexuales en televisión, la empresaria recurrió a un chat de IA para repasar el historial de infidelidades y le marcó la cancha con una frase contundente

Wanda Nara le preguntó a la inteligencia artificial cuántas veces la engañó Maxi López: “Yo ya me olvidé”

La furia de Wanda Nara al escuchar las anécdotas sexuales de Maxi López en Rusia: “Estabas casada conmigo”

Luego de las declaraciones del exfutbolista sobre los eventos privados a los que asistió mientras jugaba en aquel país, la empresaria le contestó a su manera

La furia de Wanda Nara al escuchar las anécdotas sexuales de Maxi López en Rusia: “Estabas casada conmigo”

La confesión íntima de Ingrid Grudke y el sorpresivo consejo de Julieta Poggio: “Por las dudas”

Durante su paso por PH, Podemos Hablar, las modelos compartieron sus experiencias y abrieron el juego al conductor y los invitados

La confesión íntima de Ingrid Grudke y el sorpresivo consejo de Julieta Poggio: “Por las dudas”

Quiero ser una estrella: un día dentro de Popstars, la fábrica que parió a Bandana y hace soñar a una nueva generación

Teleshow accedió a una jornada de grabación del reality musical de Telefe, entre chicas calentando la voz y los atuendos más chicle globo. El regreso nostálgico de un formato que promete fama meteórica y hits pegadizos en la era del TikTok

Quiero ser una estrella: un día dentro de Popstars, la fábrica que parió a Bandana y hace soñar a una nueva generación

AMÉRICA

El 71 % de Cuba afrontará apagones simultáneos este domingo por la tarde y la noche

El 71 % de Cuba afrontará apagones simultáneos este domingo por la tarde y la noche

El dólar vuelve a subir en Cuba y abre en 675 pesos en el mercado informal

Honduras podría aplicar vacuna contra el dengue para esta semana

La exposición de 427,000 niños al calor extremo aumenta en Costa Rica por el cambio climático

Nicaragua aprobará el 21 de septiembre la reforma electoral que excluye a opositores considerados “traidores”

MALDITOS NERDS

Raw Fury llevará ‘The Séance of Blake Manor’ a consolas y Game Pass en octubre

Raw Fury llevará ‘The Séance of Blake Manor’ a consolas y Game Pass en octubre

Brainwash Gang mezcla golf y plataformas en el cooperativo Bye Bye Bonnie

Joe & Mac Retro Collection reúne tres clásicos de Data East en octubre

Poppy Playtime cambia de perspectiva con el cooperativo Escape from Playtime

Where Winds Meet supera los 100 millones de jugadores y anuncia su capítulo 3

DEPORTES

En el debut de Leo Ponzio como entrenador, River Plate venció 3-2 a Banfield por la fecha 7 del Torneo Clausura

En el debut de Leo Ponzio como entrenador, River Plate venció 3-2 a Banfield por la fecha 7 del Torneo Clausura

La emocionante reflexión de Casemiro sobre Messi tras los cuatro goles del argentino ante Montreal

La lupa sobre el primer gol de Thiago Almada en River Plate: por qué fue correcta la repetición del penal

Brillante asistencia de Correa y definición de Driussi: así fue el primer gol de la era Ponzio en River Plate

Google prueba a 240 km/h una inteligencia artificial que asiste a pilotos de Fórmula E en tiempo real