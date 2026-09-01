Ana Rosenfeld apuntó con dureza contra Maxi López: “Se metió en la casa de Wanda y Mauro recién casados”

Ana Rosenfeld criticó a Maxi López por su relato en PH, Podemos Hablar sobre fiestas sexuales en Rusia durante su matrimonio con Wanda Nara (Video: LAM, América TV)

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Ana Rosenfeld salió al cruce de Maxi López por las anécdotas que el exfutbolista contó en PH, Podemos Hablar (Telefe) sobre sus fiestas sexuales en Rusia, momentos que según Wanda Nara fueron durante su matrimonio y que el exfutbolista desmintió. La abogada habló este lunes a LAM (América TV) y expresó su malestar por el relato del exdelantero y cuestionó varios de los datos que dio en el ciclo de Andy Kusnetzoff.

“La verdad que me molestó muchísimo. Primero porque él lo cuenta ahora haciéndose el langa, como que todo eso, ‘miren qué vivo que soy, miren lo que viví’”, planteó Rosenfeld ante la consulta de Ángel de Brito, conductor del programa. La letrada, que representó a la conductora en distintas etapas de su vida personal, marcó una distinción entre las infidelidades atribuidas a la empresaria y las que protagonizó López durante la relación. “La infidelidad se mide si vos estás o no en pareja. Si vos estás en pareja y mientras tu mujer te está cocinando la comidita o cuidando a tus chicos, vos estás de joda, eso se llama infidelidad”, sostuvo.

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Ana Rosenfeld desmintió la versión de Maxi López sobre Mauro Icardi y afirmó que era falso que hubiera tenido que llenarle la heladera

Rosenfeld también apuntó contra otra de las frases que el exfutbolista pronunció en televisión, relacionada con la economía de Mauro Icardi durante los primeros meses de su relación con Nara. “Otra cosa que dijo mal, que me ofendió también. Miren que en este caso estoy en contra de Mauro Icardi. Sin embargo, cuando él dijo que le tuvo que llenar la heladera, miente”, afirmó. Según explicó, en ese momento el futbolista jugaba en el Sampdoria de Italia y percibía un contrato de alrededor de 400 mil euros por temporada, cifra que, remarcó, hacía “absolutamente mentira” la versión de López.

La abogada repasó, además, la cronología del vínculo entre Nara y López, y ubicó el quiebre definitivo del matrimonio en el episodio de la infidelidad con la niñera de la familia, cuando el hijo mayor de la pareja, Valentino, tenía apenas nueve meses. “Yo la conozco a Wanda a partir de la niñera”, relató, y recordó el llamado que recibió de la empresaria en ese momento, mientras se encontraba de vacaciones en Punta del Este. Según Rosenfeld, tras ese episodio la pareja le dio “una nueva oportunidad” a la relación y se mudó a Italia, donde con el tiempo el vínculo terminó de deteriorarse hasta la separación.

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En ese repaso, Rosenfeld también se refirió a la versión de una supuesta infidelidad de Wanda con Icardi mientras aún estaba en pareja con López. “Yo pienso que no”, respondió, ante la consulta directa de De Brito sobre si esa situación había existido. La abogada sostuvo que la cercanía entre Nara e Icardi comenzó en un contexto de soledad de la empresaria y remarcó que, para el momento en que trascendió el vínculo con el entonces jugador del Sampdoria, la separación con López ya se encontraba formalizada. “Yo firmé en ese momento para que Wanda viniera a la Argentina un documento donde el señor Maxi López la autorizaba a Wanda a venirse a la Argentina y se declaraban separados”, detalló.

Ana Rosenfeld negó una infidelidad de Wanda Nara con Mauro Icardi y aseguró que la separación con Maxi López ya estaba formalizada

Rosenfeld cuestionó también otra de las afirmaciones de López vinculada al vínculo con sus hijos. El exfutbolista había sostenido en el ciclo de Kusnetzoff que estuvo diez años sin poder verlos, una versión que la abogada calificó de falsa. “Mentira. Imposible. Después nunca fue denunciado por violencia, jamás”, remarcó. En ese mismo repaso, recordó un episodio ocurrido el día de la boda entre Nara e Icardi, cuando, según relató, López ingresó sin autorización a la casa de la pareja en el country Santa Bárbara, lo que derivó en una denuncia por usurpación.

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Ese episodio, según relató la letrada, ocurrió la misma madrugada del casamiento entre Nara e Icardi. La abogada, que se encontraba en la zona por haberse quedado a dormir cerca del country, recibió un llamado de la empresaria alrededor de las ocho de la mañana en el que le pidió que se acercara de inmediato a la vivienda ubicada en Santa Bárbara. El ingreso de López se produjo a través del sistema de huella dactilar, dado que Wanda todavía no había actualizado el mecanismo de acceso a la casa tras su reciente casamiento.

Según el relato de la abogada, el hecho se dio mientras la pareja ya había partido de luna de miel, por lo que la presencia de López en la propiedad derivó en dos denuncias distintas: una por usurpación y otra vinculada específicamente al ingreso a la vivienda de los recién casados. “De ahí en más tuvo una denuncia de usurpación. De ahí tuvo una denuncia por haberse metido en la casa de Wanda y Mauro recién casados”, precisó Rosenfeld, quien también recordó que otras figuras del espectáculo, como Yanina Latorre y Marina Calabró, se encontraban en la zona al momento del episodio.

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