El insólito apoyo del público chileno a Benjamín Vicuña por los dichos de Mauro Icardi sobre su paternidad

Los fanáticos chilenos salieron en defensa de Benjamín Vicuña luego de los ataques por parte de Mauro Icardi (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El mundo del espectáculo sumó este fin de semana un nuevo y curioso capítulo a la ya extensa saga de cruces entre Benjamín Vicuña, la China Suárez y Mauro Icardi. En medio de la controversia generada a raíz de las declaraciones del actor chileno sobre sus hijos y la fuerte respuesta del futbolista en redes, la reacción más inesperada no vino ni de los protagonistas directos ni de sus parejas actuales. En esta ocasión, fue el público chileno el que decidió tomar las riendas de una defensa impensada. En lugar de insultos, los seguidores recurrieron a una lista de recetas gastronómicas que colgaron en el perfil de redes sociales del futbolista. La movida sorprendió a todos y generó una ola de recetas de cocina que llegó incluso a las redes de la China Suárez.

Así, desde sánguche de potito, empanadas de pino y porotos con rienda, hasta pastel de choclo, cazuela de pollo y ensalada chilena. Cada receta incluyó detalles minuciosos sobre ingredientes y preparación, convirtiendo el espacio en una suerte de recetario colectivo y viral.

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Consultada por Teleshow, la periodista chilena Karen Cordovez explicó el origen de esta “protesta”. “A raíz de los dichos de Icardi contra Vicuña, los chilenos le han dejado recetas de cocina en masa”, aseguró. A su vez, contó a este medio que la costumbre, lejos de ser nueva, tiene antecedentes en el país trasandino. El antecedente más recordado es el caso de Adam Levine, vocalista de Maroon 5, cuando tras un polémico show en el Festival de Viña del Mar 2020 y posteriores críticas a la ciudad, las redes sociales del cantante se llenaron de recetas y consejos de cocina chilenos en forma de reclamo.

El último posteo de Icardi, que data del pasado 20 de junio, recibió un sinfín de mensajes de "protesta" por sus dichos contra el actor chileno (Instagram)

La tendencia no se limitó a un solo posteo. Los seguidores replicaron la movida en distintas publicaciones de Icardi, incluyendo una junto Suárez en su paso por Japón. Allí también aparecieron largas listas de ingredientes y pasos para preparar platos típicos de Chile, generando sorpresa y risas entre los usuarios de otras nacionalidades. En cuestión de horas, la sección de comentarios se transformó en una muestra de identidad y apoyo, dejando en claro de qué lado estaban los fanáticos chilenos.

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Cabe recordar que todo se disparó tras la participación de Vicuña en PH, Podemos Hablar (Telefe), donde habló abiertamente sobre el vínculo con sus hijos menores, fruto de su relación con la China, y sobre cómo vive la distancia con ellos. “Nadie me va a robar el amor que nos tenemos”, fue la frase del actor que repercutió en el ambiente mediático. Al día siguiente, Icardi no dudó en responder desde sus historias de Instagram con una serie de mensajes que agitaron aún más la polémica: “Yo más que preocuparme porque alguien ‘te robe’ el vínculo con tus hijos me preocuparía por verlos y estar con ellos”, escribió, dejando en claro su postura sobre la presencia de Vicuña en la vida de los chicos. Además, el futbolista detalló que hace casi tres meses que los menores están en Argentina y que él solo estuvo presente entre quince y veinte días.

Las declaraciones cruzadas derivaron en una original protesta culinaria que incluyó desde empanadas de pino hasta pastel de choclo y cazuela de pollo (Instagram)

Mientras tanto, la tensión principal seguía escalando entre los protagonistas. Cuando Icardi publicó una foto de un baño de mármol, acompañada por tres emojis de risa y la canción “Ay, ay, ay”, de la propia China, los usuarios interpretaron el gesto como una indirecta directa a Vicuña. La imagen remitió a una vieja pelea mediática de hace un año, cuando la actriz publicó un texto titulado “el padre del año” y muchos bautizaron a Vicuña como “el padre del baño”. La referencia no hizo más que reavivar el fuego entre las partes y darle una vuelta más al conflicto.

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Los posteos de la pareja se vieron bombardeados de recetas regionales (Gentileza Karen Cordovez)

En medio del revuelo, la originalidad de los fanáticos chilenos se convirtió en noticia y se viralizó como tendencia regional. La movida, lejos de agotar la polémica, sumó una dosis de humor y folklore popular al conflicto, mostrando que en las redes sociales, incluso las disputas más tensas pueden transformarse en una inesperada fiesta de sabores y tradiciones. Así, mientras los protagonistas se mantienen en el centro de la escena, los seguidores dejan en claro que, a la hora de tomar partido, la creatividad no tiene fronteras.