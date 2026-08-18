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Flor Vigna contó una anécdota con Cande Ruggeri: “Se metió en la cama de mi exnovio”

En la casa de los famosos, el reality mexicano, la bailarina reveló que su excompañera intentó seducir a su pareja de cuando ella tenía 20 años

En La Casa de los Famosos, Flor Vignia relató una anécdota personal, el momento en que Candela Ruggeri, en un viaje, hizo avances hacia su entonces novio
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La revelación de Flor Vigna en La casa de los famosos, en México, provocó sorpresa y debate. En confianza con una compañera, la cantante y bailarina relató un episodio desconocido hasta ahora, donde una colega intentó conquistar a su entonces pareja, el conductor Nico Occhiato, durante un viaje organizado por una empresa de eventos para quinceañeras.

Si bien Flor no mencionó el nombre del empresario, la escena tuvo lugar en el reality mexicano, durante una conversación de Vigna con la actriz Gema Garoa. En ese contexto, la bailarina reconstruyó una situación de su juventud: “Un novio había ido a Disney... habíamos ido los dos en diferentes temporadas, que te llevaba una empresa de quinceañeras. Entonces ibas con otro artista, como que vayamos nosotras dos”, explicó, en referencia a la modalidad de los viajes donde los artistas acompañan a los grupos.

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El relato se vuelve más concreto cuando aparece el nombre de la tercera protagonista. Vigna recordó: “Había una chica llamada Candela Ruggeri que siempre me trataba re bien a mí, o sea, re divina. Y él fue con ella. Yo cero celosa, porque mi novio era un amor en ese momento. Y cuando vuelve me dice: ‘Escuchame, te voy a decir algo, pero no seas tan boluda de decirle. Cande me tiró onda todo el viaje y en un momento se me metió en la cama y me dijo: ‘Ya fue, ¿no?’”.

La reacción de Vigna fue de sorpresa, pero también de confianza hacia su pareja. “Según mi novio no pasó nada. Nos amábamos mucho ahí”. Este fragmento resume la postura que ella mantuvo ante la revelación: eligió creerle y no reclamarle nada a Ruggeri, en parte por el pedido expreso de Occhiato. “Porque él me dijo: ‘Por favor, no le digas, porque me vendés’. Pero bueno, también está bien que me cuente, soy tu novia”, justificó.

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Flor Vigna vive un gran momento dentro de La Casa de los famosos

La relación entre Vigna y Ruggeri, según la bailarina, nunca llegó a la amistad, pero sí había una química que hacía que el episodio la afectara especialmente. “Siempre me quedé con ganas de decirle: ‘Che, loca’, como que ahora ya tiene un bebé y todo, pero ella siempre y cuando me ve me saludaba con mucha... o sea, ¿viste con esas minas que hasta tenés química?”, expresó, dando cuenta de la ambigüedad que persiste cuando la confianza y la simpatía se combinan en los vínculos femeninos.

La revelación de Vigna pone el foco en el tipo de relación que mantenía con Occhiato en aquel entonces. Según detalla, la pareja atravesaba un momento de gran confianza y cariño. El hecho de que el joven le contara lo sucedido con la influencer refuerza esa percepción de sinceridad y transparencia entre ambos. “Yo con ese novio tuve una relación muy buena, muy linda”, resumió Vigna al recordar el vínculo.

Para la bailarina, esa sinceridad fue tan fundamental que prefirió no hacer ningún reclamo a Candela. El pedido de discreción por parte de Occhiato, quien le transmitió el episodio y le pidió no confrontar a la tercera involucrada, fue respetado por Vigna. En su relato, admite que le dolía la situación, pero que eligió confiar en la palabra de su pareja y cuidar la relación.

El episodio relatado por Flor Vigna permite visibilizar una dimensión menos transitada en el universo de las relaciones: la interacción entre mujeres vinculadas por un mismo hombre. Aunque Vigna aclara que no eran amigas, sí existía una buena onda y cierta química entre ellas. Este factor amplificó el impacto emocional del episodio: “Porque hay algo medio extraño también que si vos tenés química con una amiga, probablemente también lo tenga con tu novio, ¿no?”.

Flor Vigna con Nico Occhiato en una antigua postal familiar
Flor Vigna con Nico Occhiato en una antigua postal familiar

La anécdota también revela cómo en determinados grupos de trabajo o giras artísticas se generan lazos y códigos propios. Vigna menciona que, junto a su novio de aquel entonces, solían bromear llamando “la merecedora” a Ruggeri, un apodo que refleja la informalidad y el humor con el que manejaban la situación de forma interna.

La historia, marcada por la sinceridad de los protagonistas y la ausencia de confrontación directa, quedó registrada en el recuerdo de Vigna como un noviazgo “muy lindo, que después otros fueron lindos, pero ese... ay, ese creo que fue el que más me gustó”.

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