Battlefield 6 tendrá prueba gratis y un crossover con ‘Top Gun: ‘Maverick

Battlefield 6 Top Gun, de Electronic Arts

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Electronic Arts permitirá jugar gratis Battlefield 6 del 18 al 25 de agosto de 2026 en PC, PlayStation 5 y Xbox Series. El acceso temporal coincidirá con el lanzamiento de Tidal Strike, el segundo capítulo de la Temporada 4, y su colaboración con Top Gun: Maverick, que incorporará combates desde portaaviones, nuevos cazas, mapas y voces de actores de la película.

Qué incluye la prueba gratuita

La prueba dará acceso a cinco modalidades: Top Gun: Ataque al portaaviones, Conquista, Avance, Escalada y Avance informal. Esta última utiliza un formato PVPVE, sigla que indica enfrentamientos donde los jugadores combaten contra otros usuarios y contra enemigos controlados por el juego.

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Los participantes podrán entrar en Isla Wake, Arrecifes de Tsuru, Bazar de El Cairo y Base Hagental. Electronic Arts también preparará tres listas predeterminadas que combinarán esos mapas y modos, una opción útil para comenzar a jugar sin configurar manualmente cada partida.

El acceso incluirá el campo de tiro, los tutoriales y el arsenal completo de cada clase. También estará disponible RedSec, junto con el contenido habilitado de la colaboración con Top Gun: Maverick. La Temporada 4 sumará partidas clasificatorias al Battle Royale Quads de RedSec, diseñado para escuadras de cuatro integrantes.

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Todo el progreso obtenido durante la semana quedará asociado a la cuenta del jugador. Quienes decidan comprar Battlefield 6 después del 25 de agosto podrán continuar desde el nivel alcanzado y conservar los avances realizados durante la prueba.

Portaaviones, cazas y voces de Top Gun

El modo Top Gun: Ataque al portaaviones, identificado como Carrier Strike en la presentación internacional, propone una batalla combinada para al menos 32 jugadores. Fuerzas terrestres, navales y aéreas deben proteger su nave mientras intentan destruir el portaaviones enemigo.

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La primera fase requiere capturar baterías de misiles tierra-superficie para bombardear el objetivo rival. Una vez debilitadas sus defensas, las escuadras pueden abordar la nave por mar o aire y colocar explosivos en su reactor nuclear. Una prueba anticipada detectó que los defensores podían esperar cerca de los puntos de reaparición durante la invasión final, lo que dejaba expuestos a quienes volvían al combate. La versión definitiva deberá mostrar si ese problema fue corregido.

La colaboración incorpora otra modalidad llamada Gauntlet: Fighter Sweep, centrada por completo en enfrentamientos entre aviones. No hay infantería ni vehículos terrestres: los pilotos consiguen puntos al derribar cazas enemigos y destruir depósitos de suministros ubicados en tierra.

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Para ofrecer cobertura en un espacio aéreo abierto, el modo utiliza nubes densas que ocultan los aviones y cancelan temporalmente el rastreo de misiles. Los controles exigen gestionar ametralladoras, proyectiles guiados, postquemadores y bengalas para desviar ataques. Los cazas de dos plazas permiten que un jugador pilote mientras otro fija objetivos y maneja el armamento aire-tierra, aunque el copiloto no puede eyectarse si el piloto estrella voluntariamente la aeronave.

Los dos nuevos modelos son el F/A-81F Super Spectre y el F-74A Seacat. La actualización también agregará el rifle de francotirador Desert Tech HTI, presentado con estadísticas superiores a las de otras armas equivalentes disponibles en la temporada actual.

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El apartado sonoro incluye despegues mediante catapulta, alertas de fijación de misiles, la melodía principal de la película y Danger Zone. La colaboración contará con las voces de Miles Teller como Bradley Rooster Bradshaw, Lewis Pullman como Robert Bob Floyd y Charles Parnell como Solomon Warlock Bates. Tom Cruise y Glen Powell, intérpretes de Maverick y Hangman, no forman parte del contenido anunciado.

Battlefield 6 Top Gun, de Electronic Arts

El regreso de Wake Island y los nuevos escenarios

Arrecifes de Tsuru combina océano abierto, amplias zonas aéreas y un hotel de lujo que funciona como área de combate terrestre. Las tirolesas permiten subir al techo del edificio para buscar posiciones de francotirador, mientras las embarcaciones pueden utilizar rutas laterales para rodear al enemigo. Sus largas líneas de visión dejan a la infantería y los helicópteros expuestos al fuego de tanques y cazas.

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Isla Wake regresa con su conocida forma de herradura, pero adaptada al sistema de destrucción de Battlefield 6. Sus rutas terrestres y coberturas fueron modificadas, y ahora existe un buque mercante hundido en el centro de la bahía. El barco proporciona protección a las lanchas y ofrece conexiones mediante tirolesas para los soldados que se desplazan a pie.

Tidal Strike llegará el 18 de agosto, el mismo día en que comenzará la prueba gratuita. El acceso sin costo terminará el 25 de agosto, mientras que la colaboración de Battlefield 6 con Top Gun: Maverick permanecerá disponible hasta el 15 de septiembre de 2026.

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