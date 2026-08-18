PRIMERAS IMPRESIONES | Battlefield 6 x TOP Gun: La batalla sigue escalando

Battlefield 6, de Electronic Arts.

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Hoy 18 de agosto comienza una nueva etapa para la Temporada 4 de Battlefield 6 que incluye un montón de nuevo contenido donde se destaca el esperado crossover con la franquicia Top Gun, el regreso del clásico mapa Wake Island y nuevos modos de juegos. Desde Malditos Nerds | Infobae tuvimos acceso exclusivo para probar este contenido de manera anticipada y comentar todo lo que llega.

Obviamente, lo más destacado de esta actualización es el crossover con Top Gun que no solo trae nuevas mecánicas jugables sino que también cuenta con la participación de parte fundamental de la franquicia. Tres personajes cobran vida en Battlefield 6 y estamos hablando de Tte. Bradley “Rooster” Bradshaw, Tte. Robert “Bob” Floyd y Solomon “Warlock” Bates. Cada uno de ellos interpretado por sus actores originales Miles Teller, Lewis Pullman y Charles Parnell dando como resultado una inmersión completa en la franquicia con sus presencias en las distintas cinemáticas.

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Battlefield 6, de Electronic Arts.

En lo que respecta a lo jugable, Battlefield 6 añade una nueva modalidad nunca antes vista en la franquicia llamada Fighter Sweep que se encuentra como una misión Gauntlet. Aquí los jugadores se enfrentan en batallas aéreas donde el objetivo principal es destruir a los jets enemigos y las reservas de suministros ubicadas en tierra firme. Estas batallas son frenéticas y únicamente aéreas por lo que es una gran forma de familiarizarse en el manejo de los aviones de guerra. Cabe destacar que el crossover viene con la inclusión de dos nuevos jets: F/A-81F Super Spectre y F-74A Seacat, inspirados en Top Gun.

La inmersión y jugabilidad en este modo es muy divertida y quiero destacar el manejo de los jets que se sienten accesibles para pilotearlos pero que poseen mucha profundidad a la hora de querer usarlos y mejorar ya que hacer piruetas para esquivar los ataques enemigos mientras preparamos las armas hacia nuestro próximo objetivo tiene su complejidad. Cambiar la cámara entre la tercera persona para ver nuestro jet completo y alrededores es fundamental para entender el mapa que nos rodea al mismo tiempo que cambiar la cámara a la primera persona para luchar contra otros jugadores puede facilitarnos un poco el combate. Combinar todos los sistemas requiere su aprendizaje y es muy satisfactorio cuando logramos hacer maniobras cinematográficas.

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Battlefield 6, de Electronic Arts.

La segunda modalidad que incluye el crossover de Battlefield 6 con Top Gun es Carrier Strike y es una verdadera fiesta que se llevará las miradas de toda la actualización. Esto consiste en partidas masivas entre dos equipos con el objetivo de capturar y mantener bases en una isla para ganar posiciones y acercarse al portaaviones rival. En Carrier Strike hay presencia de vehículos marítimos, aéreos y terrestres y ambos equipos comienzan la partida en su propio portaaviones.

Esto da como resultado una batalla de gran escala que comienza en una isla gigante con muchos sectores para dominar pero cuyo objetivo final es adentrarse en la base enemiga y destruirla. Al frenetismo, combate a gran escala y estrategia que caracteriza a Battlefield 6 se le suma la epicidad de, al final, tener que destruir o defender tu base en espacios más cerrados donde predomina el caos y las explosiones.

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Battlefield 6, de Electronic Arts.

Finalmente, la temporada 4 le vuelve a dar la bienvenida al mapa Wake Island que fue rediseñado para incluir un mayor énfasis a la batalla naval y modificaciones en la isla y las rutas para generar momentos más épicos. La distribución de las rutas y el agua sumado a la presencia de vehículos navales, aéreos y marítimos hacen que toda la batalla se sienta muy viva e inmersiva. Pudimos probar Wake Island en partidas de Conquista y Escalada y uno de los aspectos que más disfruté es que tuve batallas en escenarios muy diferentes entre sí. En accesos de rutas, dentro de edificaciones grandes y hasta en pequeños pueblos destruidos o directamente en la naturaleza.

La actualización con todo este contenido y el crossover con Top Gun llega hoy 18 de agosto a Battlefield 6 continuando con su Temporada 4 a PC, PlayStation 5 y Xbox Series.

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