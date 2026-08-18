“Quiero ser mamá antes de los 30”: La nicaragüense Sheynnis Palacios habla de su ex y presume a su nuevo príncipe

Entre estufas y pláticas relajadas, la nicaragüense aclaró los rumores sobre su ex y desmintió haber estado casada (Cortesía: Sheynnis Palacios).

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La ex Miss Universo Sheynnis Palacios volvió a acaparar todas las miradas, esta vez no por su elegancia en la pasarela, sino por la sinceridad con la que abrió su corazón durante un momento de relajación en la competencia culinaria de Top Chef VIP.

La soberana nicaragüense compartió detalles inéditos de su vida personal, dejando al descubierto pasajes de sus relaciones pasadas, su firme deseo de convertirse en madre a corto plazo y el excelente momento sentimental que atraviesa actualmente.

En una amena plática con el actor mexicano Carlos Ferro y otros compañeros del reality show, la reina de belleza despejó de inmediato los rumores que circulaban sobre su estado civil.

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Ante la curiosidad de Ferro sobre si alguna vez estuvo casada o comprometida, Palacios aclaró que nunca ha llegado al altar ni ha lucido un anillo de compromiso, aunque estuvo muy cerca de ello, refiriéndose al venezolano Carlos Gómez.

A pesar de que aquella relación quedó en el pasado, la modelo recordó un comentario desgastante que la impulsó a reafirmar su valor personal: “A mí una vez me dijo: ‘Despertá, que en la vida real no existen los príncipes’. Y yo muy digna le dije: ‘Tal vez no seas vos, pero sí hay un príncipe afuera’”.

Esa firme creencia en el amor verdadero no tardó en dar frutos, pues la nicaragüense aseguró con una sonrisa iluminada que hoy finalmente encontró a esa persona especial.

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Asimismo, Sheynnis aprovechó el espacio para expresar con contundencia uno de sus proyectos de vida más anhelados: la maternidad. Con total determinación, la reina de belleza afirmó: “Quiero ser mamá antes de los treinta, o sea, ahorita”, dejando claro que se encuentra en una etapa madura y lista para formar su propia familia.

Sheynnis Palacios abre su corazón para confesar que ha encontrado a su 'príncipe' y está más enamorada que nunca.

Amor pleno en El Salvador: La historia que Sheynnis Palacios escribe junto a Carlos Arias

Ese “príncipe” al que Sheynnis Palacios hizo referencia en el programa tiene nombre y apellido: Carlos Arias, un deportista y modelo salvadoreño que ha logrado conquistar por completo el corazón de la reina de belleza.

Desde que hicieron oficial su noviazgo, la pareja no ha dejado de derrochar complicidad y felicidad en redes sociales, consolidándose como una de las duplas más queridas y seguidas de la farándula centroamericana.

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El romance entre la nicaragüense y el salvadoreño sigue viento en popa, demostrando que aprovechan cada oportunidad para compartir momentos inolvidables lejos de las cámaras y la presión laboral. Muestra de ello fue el fabuloso fin de semana que vivieron recientemente en El Salvador, país natal de Arias y uno de los destinos favoritos de la modelo.

Sheynnis Palacios vive un amor de ensueño junto al deportista salvadoreño Carlos Arias (Cortesía: Carlos Arias).

La pareja disfrutó al máximo de la vibrante noche musical en suelo cuscatleco durante el esperado concierto de la gira que reunió a los reyes de la bachata, Romeo Santos y Prince Royce.

En un ambiente lleno de romanticismo, energía y ritmo, Sheynnis y Carlos se dejaron ver completamente enamorados, cantando a todo pulmón los grandes éxitos de los intérpretes tropicales, bailando abrazados y registrando en sus redes sociales la química innegable que los une.

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Las imágenes compartidas por la pareja no solo dejaron ver el lado divertido e íntimo de su relación, sino también la complicidad con la que el salvadoreño consiente a la ex Miss Universo.

Con este sólido noviazgo y el apoyo incondicional de Carlos Arias, Sheynnis Palacios demuestra que ha pasado la página de los amargos tragos del pasado para vivir un presente lleno de amor, respeto y sueños por cumplir.