La reacción al aire de Matías Bertolotti luego de sus dichos contra Ricardo Canaletti: “No se puede hablar de eso”

El meteorólogo no pudo contener la risa al tocar el tema de su enfrentamiento con su compañero de trabajo (Video: TN de 6 a 10-TN)

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El lunes, la pantalla de TN fue escenario de un cruce que no pasó desapercibido. Matías Bertolotti, el meteorólogo de la señal, le apuntó directamente a su colega Ricardo Canaletti al aire y lo acusó de incitar a la violencia contra los hinchas de River Plate. La tensión que generó ese ida y vuelta no se disipó con el corte: al día siguiente, el episodio volvió al estudio, esta vez entre risas.

En el segmento futbolero Mesa de plateístas, Daiana Lombardi, acérrima defensora de Independiente, y Marcelo Bonelli, ferviente hincha de Racing Club, debatían sobre la dispar fecha de los clubes de Avellaneda cuando Pablo Gravellone aprovechó la ocasión para meter una comparación. “Capítulo aparte, para la pelea de Guillermo (Barros Schelotto) y (Julio) Vaccari, estaban como Bertolotti y Canaletti ayer”, lanzó haciendo referencia bochornoso momento que vivieron los directores técnicos tras el enfrentamiento de Vélez Sarsfield y Defensa y Justicia.

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Bertolotti no tardó en reaccionar, aunque con más incomodidad que humor. “No, no se puede hablar de eso, pero no importa”, dijo para rápidamente cambiar de tema y devolver la atención a la tabla de posiciones de fútbol: “¿Puedo ir a datos contrectos?”. “Si no me avisan, ¿que querés que haga?”, fue la respuesta de Gravellone. Sin embargo, el meteorólogo decidió tomar la situación con humor y entre risas le resto importancia con un sencillo: “No pasa nada”.

La frase fue recibida con risas por el resto del estudio. El remate llegó de la mano del conductor Mario Massaccesi, que sumó su propia chicana. “Dejame decirle a Pablo algo sobre ese tema en particular. LAM”, dijo, haciendo eco a la frase que imortalizó en la memoria colectiva Andrea Taboada para el programa de Ángel de Brito.

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El cruce en TN estalló después de los dichos de Ricardo Canaletti tras el triunfo de River Plate ante Argentinos Juniors en el Monumental (Video: TN)

El detonante había ocurrido el domingo 16 de agosto, tras el triunfo de River por 2 a 0 ante Argentinos Juniors. Mientras TN cubría el partido desde los alrededores del estadio Monumental, Canaletti —periodista de policiales de la señal y conocido hincha de Boca Juniors— cuestionó el resultado argumentando un supuesto gol en offside y la sanción de un penal inexistente, y disparó contra los hinchas del Millonario: “Sacaron a los muertos de la Chacarita para llevarlos a la cancha de River”.

Bertolotti, fanático declarado de River, llegó al lunes con esos dichos en mente. Su participación en Mesa de plateístas, la sección futbolera del noticiero matutino que conduce Massaccesi, arrancó con aparente calma: pidió mesura por la victoria y reconoció que un solo triunfo no era suficiente para el festejo. Pero minutos después algo cambió. Hizo el gesto de comillas con los dedos y lanzó: “Quiero dejar un mensajito a un periodista de acá, del canal. Tranquilo con las versiones y los dichos que decís, eh...”.

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Massaccesi lo instó a ser más preciso: “Nombralo”. Bertolotti no vaciló: “¡Es el señor Canaletti! Y lo digo en serio”. El conductor intentó suavizar el momento: “Mi amigo Ricardo Canaletti”. La respuesta del meteorólogo fue a los gritos y sin filtro: “No. ¡Amigo las pelotas!”. El resto del estudio reaccionó con evidente incomodidad.

El periodista le dejó un crudo mensaje a su colega tras el partido de River (Video: TN)

A partir de ese momento, Bertolotti sostuvo su descargo mirando fijo a cámara, con un tono que combinó indignación y advertencia. “Hay que tener cuidado con incitar a la violencia, Ricardito querido. Y vos lo sabés muy bien, que hacés este tipo de cosas. Ayer dijiste barbaridades: que son muertos todos los hinchas de River, que sacaron a los muertos de Chacarita y fueron a la cancha. Es muy grave”, dijo.

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El cierre fue el momento de mayor tensión. “Cuidado. Porque después si vas por la calle y te insultan sos el primero que salís a llorar. Y está mal que te insulten en la calle, pero sos el primero que salís a llorar. No generes violencia, ¿sí? Tranquilo. Para vos. Punto”, lanzó Bertolotti, con el índice apuntando hacia adelante. Hasta el momento, el especialista en policiales no se manifestó al respecto.

La producción fue directo a la pausa comercial. Al regreso, Massaccesi intentó descomprimir el ambiente con humor y le preguntó a Bertolotti si podía tener amigos. Desde fuera de plano, el meteorólogo respondió: “Obviamente. Y te quiero mucho”.

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