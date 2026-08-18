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Ataque armado deja sin vida a un conductor de bus extraurbano en la zona 8 de la capital de Guatemala

La víctima, Mario Joel Tos, de unos 55 años, fue localizada con heridas de bala dentro de la unidad en la 41 calle y 10.ª avenida, según el reporte de los Bomberos Municipales

Un autobús de transporte público con carrocería en colores rojo, blanco y azul se observa en una vía urbana. Múltiples ventanillas laterales del vehículo presentan daños severos, con el vidrio completamente fragmentado y agujeros visibles. El autobús aparece estacionado o en movimiento lento en una calle con edificaciones y personas al fondo. Las imágenes muestran el estado de las ventanillas del vehículo. Crédito Bomberos Municipales
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El asesinato de Mario Joel Tos dentro de un bus extraurbano en la zona 8 de Guatemala volvió a poner en primer plano la violencia que golpea al transporte de pasajeros: el conductor, de aproximadamente 55 años, murió este martes 18 de agosto tras recibir disparos en la 41 calle y 10ma avenida, en un sector donde las empresas denuncian extorsiones y una seguidilla de ataques contra conductores, ayudantes y usuarios.

La dimensión del problema ya había sido expuesta por la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros: en el primer semestre del año murieron 35 conductores y ayudantes a causa de cobros ilegales, mientras entre los pasajeros se contabilizan unas 11 personas entre fallecidas y heridas.

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Ese registro, presentado por los empresarios del sector, sitúa el crimen de este martes dentro de una crisis más amplia en las rutas extraurbanas.

De acuerdo con el boletín del Cuerpo de Bomberos Municipales, las llamadas a la línea de emergencia 123 alertaron sobre una persona herida por proyectil de arma de fuego. Cuando las unidades llegaron al lugar, los Técnicos en Urgencias Médicas localizaron a la víctima dentro del vehículo.

Tras la evaluación, los socorristas confirmaron que ya no tenía signos vitales. El fallecido fue identificado como Mario Joel Tos, quien trabajaba como piloto del bus extraurbano.

El video muestra una camioneta de transporte público pintada de naranja, blanco y azul, estacionada en una calle urbana de Guatemala. El vehículo presenta inscripciones como "Guatemala", "Quiché" y "Totonicapán", además de un portaequipajes en el techo y desgaste en la pintura. En la calle, se observan personas en la acera, un vehículo policial azul estacionado junto a una motocicleta y edificaciones en el fondo. La filmación es una documentación observacional de una escena callejera. Bomberos Municipales de Guatemala

El ataque ocurrió dentro de una unidad en la 41 calle y 10ma avenida de la zona 8

El hecho se registró la mañana del martes en la 41 calle y 10a avenida de la zona 8 de la Ciudad de Guatemala. Según la información preliminar, desconocidos dispararon contra el conductor cuando se encontraba dentro del transporte, en un punto vinculado a la parada de buses o al recorrido de la unidad.

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La respuesta oficial se activó después de la alerta de los bomberos. Agentes de la Policía Nacional Civil llegaron a la escena y quedaron a cargo del resguardo del área, a la espera de las diligencias e investigaciones correspondientes del Ministerio Público.

La noticia también circuló en reportes locales que identificaron al conductor como Mario Joel Aguilar Tos, piloto de la empresa Transportes Aracely. En esas publicaciones se indicó además que era conocido como “Mazorca” y que acumulaba más de 20 años de trabajo al volante en el transporte público.

Ese dato coincide con mensajes difundidos tras el crimen, donde se señaló que había salido a trabajar como lo hacía cada día desde hacía dos décadas. Las primeras hipótesis divulgadas en esos reportes apuntan a que el asesinato podría estar ligado a las extorsiones que afectan a empresas de buses que cubren la ruta hacia Quiché.

Autobús de pasajeros rojo y azul con decoraciones, una camioneta verde lima de Bomberos Municipales, y dos personas en uniforme de emergencia en una calle
Un miembro de los bomberos municipales observa el interior de una camioneta de emergencia, que se encuentra junto a un autobús de pasajeros en una vía pública. (Bomberos Municipales de Guatemala)

La gremial denunció más ataques, extorsiones más altas y falta de respuesta oficial

Carlos Vides, presidente de Gretexpa, sostuvo que la presión criminal ya no golpea solo a quienes operan las unidades, sino también a los pasajeros. “Porque aquí está en juego la seguridad de nuestros pilotos, de nuestros ayudantes y muy especialmente de las personas que utilizan diariamente este servicio”, dijo el dirigente.

Vides agregó que, cuando asaltan los buses, “no están ahora solo apuntando contra los pilotos o los ayudantes, también asaltan a los pasajeros que van a bordo”. Según explicó, en hechos recientes hubo personas heridas e incluso asesinadas dentro de las unidades.

El representante gremial afirmó que la situación empeoró frente al mismo semestre del año pasado.

Precisó que el aumento se ha notado sobre todo en los montos exigidos por los delincuentes, en un escenario en el que las empresas aseguran haber sostenido reuniones con el ministro de Seguridad, el ministro de Gobernación, varios viceministros y mandos de la Policía Nacional Civil, sin que esas conversaciones se tradujeran en medidas concretas.

La demanda del sector apunta a una intervención del Gobierno para reducir el riesgo en las rutas extraurbanas. El planteo no se limita a la protección de pilotos y ayudantes: también busca disminuir la exposición de miles de usuarios que dependen de ese servicio para trasladarse entre municipios y departamentos.

A esa crisis de seguridad se suma otra presión para las empresas: el alza del diésel. En una conferencia de prensa, Vides dijo que las compañías ya no pueden seguir absorbiendo ese aumento y advirtió que, si no hay acciones oficiales, el ajuste terminará reflejándose en el precio que pagan los pasajeros en unas dos semanas.

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