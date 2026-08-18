República Dominicana prevé sumar 120,000 alumnos en el ciclo escolar 2026-2027

El ciclo escolar 2026-2027 en República Dominicana prevé la incorporación de 120,000 nuevos alumnos, según el Ministerio de Educación. (Foto cortesía Presidencia de República Dominicana)

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El ciclo escolar 2026-2027 en República Dominicana prevé la incorporación de 120,000 nuevos alumnos, de acuerdo con lo comunicado por el Ministerio de Educación (Minerd).

Las autoridades han señalado que ningún estudiante del sistema público quedará fuera de las aulas, para lo cual se implementarán reubicaciones, rutas especiales de transporte y, en caso necesario, cupos en colegios privados financiados por la cartera educativa.

El reto principal se ubica en 19 distritos educativos, donde se han contabilizado 106,000 estudiantes sin centro asignado, de los cuales ya se ha reubicado a 5,000.

Las zonas que presentan mayor presión de matrícula son La Altagracia, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Santiago y el Gran Santo Domingo.

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Según declaraciones recogidas por Listín Diario, el ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, aseguró que todos los estudiantes inscritos en el sistema público tienen asegurado su cupo.

Para respaldar esta garantía, el ministerio contempla la creación de aulas modulares, la implementación del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE) y, si es necesario, la asignación de plazas en centros privados con fondos estatales.

Actualmente, la red pública cuenta con más de 65,000 aulas en los tres niveles educativos. Si se consideran estándares de 30 a 35 estudiantes por aula, la capacidad podría superar los 2.4 millones de alumnos. El sistema educativo nacional agrupa a 2.6 millones de estudiantes, con un 78% en el sector público.

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Distribución de matrícula y estrategias de cobertura

La proyección del año escolar 2026-2027 contempla 81,000 estudiantes en el sector público y 39,000 en el privado, con análisis de cupo en inicial, primaria y secundaria. (Cortesía: Ministerio de Educación de República Dominicana)

La proyección para el nuevo año escolar incluye 81,000 estudiantes en el sector público y 39,000 en el privado. El viceministro de Educación y Control de Calidad, Óscar Amargós Pérez, explicó que el análisis del cupo se concentra en inicial, primaria y secundaria, ya que la modalidad Prepara utiliza la misma infraestructura.

El sistema público acoge a 2.2 millones de estudiantes en los niveles inicial, secundario, adultos y en el Programa de Educación Básica y Bachillerato a Distancia. El programa Prepara suma 180,000 estudiantes, mientras que el sector privado supera los 600,000.

Amargós Pérez señaló: “Nosotros desarrollamos un modelo para cuántos estudiantes necesitamos garantizar cupo escolar”. Esta planificación se sustenta en un sistema que atiende a 2.6 millones de estudiantes, con predominio del sector público.

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La viceministra de Servicios Técnicos Pedagógicos, Ancell Scheker Mendoza, informó que 53 centros educativos se integraron recientemente a la jornada escolar extendida, permitiendo que el 80% de los estudiantes acceda a esta modalidad.

El Minerd plantea que, mediante la combinación de nuevas aulas, transporte estudiantil y, solo si es necesario, cupos en colegios privados, se pueda garantizar la presencia de todos los inscritos en las aulas, especialmente en los distritos con mayor demanda, según datos de Listín Diario.

Entrega de kits escolares y cobertura de Inabie

El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) informó que ya se han entregado más de 800,000 kits escolares para el inicio del año lectivo. El director del organismo, Adolfo Pérez, señaló que la meta es llegar a más de 1.8 millones de estudiantes, impactando a 1.4 millones de familias y generando un ahorro de entre RD$3,800 (aprox. USD 65) y RD$5,400 (aprox. USD 92) por alumno.

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El Inabie entregó más de 800,000 kits escolares y busca alcanzar a 1.8 millones de estudiantes con uniforme, calzado y útiles escolares. (Foto cortesía Ministerio de Educación)

Cada kit incluye uniforme, calzado y útiles escolares. Pérez recordó que, en años anteriores, la cobertura no superaba el 85% e incluso “no llegaba al 30%”, mientras que la meta actual es alcanzar la cobertura universal.

Respecto a los reclamos sobre tallas de ropa, el funcionario explicó que los procesos de compra contemplan un 5% adicional para corregir posibles errores y realizar cambios. Estas situaciones, comentó, son habituales y el instituto procura resolverlas rápidamente.

Las licitaciones para la compra de útiles, desayuno y almuerzo escolar se realizan por períodos de dos años, ya que un solo año no resulta suficiente para completar los procesos y la logística involucrada.

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Alimentación escolar y menú para el nuevo ciclo

El Inabie, a través de su Departamento de Salud y Nutrición, elaboró un menú escolar con 25 combinaciones distintas que se aplicarán cinco días por semana durante cinco semanas, antes de reiniciar el ciclo. El menú, diseñado por nutricionistas y pediatras, será divulgado en los próximos días para el año escolar 2026-2027.

El objetivo, según el director del instituto, es promover hábitos alimentarios adecuados desde la infancia, ajustando la propuesta nutricional a las necesidades de la población escolar.

Con la ampliación de la cobertura de kits escolares, la jornada extendida y la aplicación de diversas estrategias para asegurar el acceso, las autoridades educativas buscan responder a la demanda de matrícula y facilitar el inicio del nuevo ciclo escolar.

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