Llega la gran final de Es mi sueño: 8 participantes competirán en el Teatro Ópera por un premio millonario

El talento de Diego Detona, uno de los 8 finalistas de Es mi sueño (Video: El Trece)

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Hoy Martes 18 de agosto marcará un punto decisivo para Es mi sueño, el ciclo televisivo conducido por Guido Kaczka. En la gran final, ocho participantes buscarán convertirse en la nueva estrella argentina, una decisión que quedará en manos del público desde el Teatro Ópera.

A diferencia de etapas anteriores, el jurado ya no tendrá la última palabra. Esta vez, la audiencia elegirá con sus votos al ganador o ganadora del certamen, cerrando una temporada cargada de emoción y talento emergente en el que el triunfador se llevará un premio de 100 millones de pesos.

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Los mejores momentos de Emilio Zapata en Es mi sueño (El Trece)

El grupo de finalistas quedó completo tras la emisión del lunes 17 de agosto, cuando Diego Detona, Emilio Zapata, Margarita Ponce y Tomás Cochello se sumaron a los ya clasificados Ailén Peralta, Alan Birman, Dana Gómez y Julián Navarro. La expectativa se concentra en el desempeño que cada uno mostrará en el escenario, donde la consagración estará al alcance de todos.

Durante la última gala, el programa presentó los perfiles de los nuevos finalistas, permitiendo al público conocer más de cerca sus historias y motivaciones.

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Diego Detona se describe como “un artista de nacimiento”. En anteriores etapas del concurso, sorprendió por su versatilidad al interpretar personajes femeninos y masculinos. “Ser parte de la banda sonora de una película me llevó a quedarme a vivir en Buenos Aires”, compartió el participante de 38 años. Su mayor anhelo es “dejar un legado artístico”, y sueña con hacer cine y televisión.

Margarita Ponce, la niña finalista de Es mi sueño (Es mi sueño)

Por su parte, Emilio Zapata llega desde San Francisco Solano con una historia de vida multifacética. A sus 45 años, reparte su tiempo entre la tapicería, que aprendió junto a su padre y luego continuó solo, y el estudio de abogacía, carrera en la que ya cursa el tercer año. “La vida no gira en torno al canto, pero con mi voz hago que la gente disfrute de estar conmigo”, expresó durante su presentación. Además, repara computadoras, aunque no ejerce ese oficio de manera profesional.

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La más joven de la competencia, Margarita Ponce, con apenas 11 años, emocionó al jurado y al público desde su debut. “Cantar es mi vida”, sostuvo la niña salteña, que comenzó a demostrar su talento en reuniones familiares. Cada una de sus actuaciones fue celebrada tanto por la audiencia como por los expertos del jurado.

Tomás Cochello completó el octeto finalista del ciclo de Guido Kaczka (El Trece)

Tomás Cochello completó el cuarteto de nuevos finalistas. A los 22 años, sueña con producir su propia música y llevar su espectáculo a distintas ciudades. Vive con sus padres y recuerda que “el canto era lo mío porque siempre cantaba en familia y me sentía muy cómodo”. Dedica cada interpretación a su abuela “Tucci”, fallecida el año anterior.

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El viernes pasado se habían conocido los otros candidatos. Ailén Peralta tiene 28 años y vive en José C. Paz junto a su perro Vito. Tras atravesar una depresión que la alejó de la música, decidió volver a los escenarios sin avisarle a su familia que participaría del programa. El riesgo valió la pena: clasificó a la final con 400 puntos, el puntaje más alto de la noche, y se ganó su lugar en el Ópera.

Otro de los clasificados del viernes fue Alan Birman, de 21 años, que vive en Lanús con su familia y trabaja en una empresa de insumos de salud, aunque su vocación apunta en otra dirección: es técnico electromecánico y planea lanzar un emprendimiento en el rubro automotor. Su voz cautivó al público y al jurado por igual y lo ubicó entre los ocho mejores participantes del programa.

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Dana Gómez, de 30 años y vecina de Hurlingham, creció en una familia de músicos y hoy se desempeña como cantante y coach vocal. Sus primeros pasos en la música los dio en el coro de una iglesia evangélica, donde el director se convirtió en su padrino artístico. En la actualidad lleva adelante su propio proyecto de jazz.

El grupo del viernes lo completa Julián Navarro, de 23 años, oriundo de Lanús, cuya madre es brasilera y cuyo padre falleció un día antes de su presentación en el programa. Antes de que “Es mi sueño” lo lanzara a la exposición pública, tenía un emprendimiento de frutos secos. Hoy se dedica por completo a la música.

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Cómo será la gran final

El público podrá votar en vivo para definir al próximo ganador de Es mi sueño, lo que marca una diferencia respecto a las rondas previas, donde el jurado tenía peso decisivo. La transmisión se realizará desde el Teatro Ópera y la expectativa crece ante la posibilidad de consagrar a una nueva figura del espectáculo nacional.

La final enfrenta a ocho talentos que representan diversas regiones y trayectorias. Cada uno superó diferentes etapas, mostrando crecimiento y compromiso con su arte. En la edición del viernes 14 de agosto, Ailén Peralta, Alan Birman, Dana Gómez y Julián Navarro ya habían asegurado su lugar en la definición. El lunes se sumaron los cuatro restantes, cerrando la lista de quienes competirán por el título.

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La expectativa por la final de la primera temporada se combina con el anuncio de una segunda edición. Según reveló la producción, desde el miércoles, Es mi sueño tendrá una nueva temporada en la que participarán tanto celebridades como concursantes anónimos.

El formato volverá a estar bajo la conducción de Guido Kaczka y sumará figuras reconocidas del espectáculo, que deberán enfrentarse a un jurado exigente y compartir escenario con quienes aspiran a cumplir su sueño artístico.

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El jurado que fue rotando de Es mi sueño, emocionado por la gran final

El ciclo logró posicionarse como uno de los favoritos de la audiencia, en parte por el fuerte componente emocional de las historias personales. “Cantar por mi abuela es lo que más me inspira”, reveló Tomás Cochello, mientras que Margarita Ponce conmovió con su madurez y talento a tan corta edad.

En una de las galas previas, la emoción que atravesó a Jimena Barón se convirtió en una de las imágenes más compartidas del programa. La jurado no pudo contener las lágrimas al escuchar la interpretación de Tomás, a quien grabó “como si fuera su hijo Momo”, según describió la cobertura oficial.

Es mi sueño tendrá una segunda temporada con Guido Kaczka, celebridades y concursantes anónimos después de la definición de la primera edición

La competencia, que se emite por eltrece, volverá a reunir este martes a los ocho protagonistas para una definición cargada de expectativas. La audiencia tendrá la última palabra en una noche que promete consagrar a una nueva voz en el panorama artístico argentino.