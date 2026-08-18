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La llamativa comparación de Novak Djokovic con Lionel Messi: “Ojalá fuera como él”

El tenista serbio trazó un paralelismo con las solitarias condiciones en las que compiten en su disciplina a diferencia del fútbol

Messi y Djokovic compartieron unos minutos en un evento previo a la final del Mundial 2026 entre Argentina y España (AP Foto/Frank Franklin II)
Messi y Djokovic compartieron unos minutos en un evento previo a la final del Mundial 2026 entre Argentina y España (AP Foto/Frank Franklin II)
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Novak Djokovic nació apenas 33 días antes que Lionel Messi. Ambos son del año 1987, ambos tienen 39 años y todavía continúan vigentes en sus respectivas disciplinas que los vieron brillar a lo largo de muchísimo tiempo. Ya escribieron su nombre en la historia grande del deporte y se hallan en la recta final de sus trayectorias brindando sus últimas pinceladas. En una entrevista, el serbio trazó un paralelismo con el astro argentino, el tenis y el fútbol.

En el afán de explicar la exigencia y soledad competitiva con las que el tenis lo obligó a competir, recordó que no hay sustituciones, no existe la posibilidad de sentarse unos minutos mientras el partido sigue adelante ni compañeros que puedan corregir una mala jornada propia: “Estás solo contigo mismo. Si tienes un mal día, estás fuera. El tenis es despiadado, brutal. De vez en cuando me dicen: ‘Nole, eres como Leo Messi’. ¡Ojalá! A los 39 años, me gustaría jugar solo 90 minutos”.

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El año pasado, Djokovic compartió un tiempo de ocio en Miami junto a la estrella del Inter con motivo de su participación en el Torneo Masters 1000 de la ciudad de Florida. “Nos divertimos un rato, fue muy lindo conocer a toda su familia. Fue un momento muy conmovedor para mí porque una cosa es que venga él solo, pero venir con toda su familia es otra. Como padre joven sé lo que significa. Me conmovió mucho eso y su voluntad de pasar un rato juntos después. Valoro mucho el tiempo que pasé con él”.

Messi Djokovic portada
Messi le obsequió una camiseta del Inter Miami a Djokovic el año pasado (@DjokerNole)

Y, en medio de un ping pong de preguntas y respuestas sobre los mejores deportistas de la historia, Djokovic ponderó al ex jugador de fútbol americano Tom Brady, con quien tiene una relación de amistad, pero se sinceró: “Lo lamento, Tom. pero es mejor Messi”. Incluso, entre risas, puso al argentino por delante de su propia figura.

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Por otra parte, en esta entrevista publicada por el medio italiano Corriere della Sera, el serbio admitió que se ve reflejado en Jannik Sinner, hoy N°1 del tenis mundial, ya que ambos dejaron su casa a los 13 años, crecieron en regiones de montaña y trasladaron al tenis habilidades adquiridas en el esquí, una identificación también alcanza la forma de competir y la exigencia diaria que define a un campeón.

“Hay muchas similitudes, aunque cada ser humano es único y especial. Ambos venimos de las montañas, él del Alto Adige y yo de Serbia. Elegimos el esquí como deporte, nos fuimos de casa a los 13 y nos vimos obligados a madurar rápidamente, lejos de la familia y los seres queridos. No cabe duda de que el esquí nos dio elasticidad, movilidad, la capacidad de deslizarnos sobre cualquier superficie: la flexibilidad de los tobillos proviene de la nieve tanto como el equilibrio y la coordinación entre las extremidades superiores e inferiores. Y no entraré en más detalles técnicos sobre el tipo de tenis que jugamos Jannik y yo: las similitudes también abundan ahí. Así que, para responderte brevemente: sí, me veo reflejado en Sinner”, fue la contundente comparación de Djokovic.

Por último, le preguntaron por la “obsesión” que comparte con Sinner por obtener resultados: “No lo llamaría obsesión, sino más bien una dedicación constante y total al tenis. Lo observo y me identifico completamente con él: el deseo de mejorar, crecer, evolucionar en todos los aspectos. Jannik, como yo, nunca está satisfecho. Tiene la mentalidad de un campeón, siempre la ha tenido. Es una fuerza dominante, pero se levanta cada mañana queriendo ser mejor que el día anterior. Y, créanme, ninguna victoria puede saciar esa sed, ni siquiera 24 títulos de Grand Slam. Más allá del tenis, es el aspecto de su carácter lo que más me acerca a Sinner”.

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