La China Suárez lanzó un nuevo tema: “Si yo hablara vos te irías del país”

Eugenia China Suárez continúa su exitosa carrera como actriz participando de películas y series aunque en el 2022 se animó a lanzarse como cantante solista. El primer tema que sacó fue “Lo que dicen de mi”, una canción que hablaba del hate y de las críticas que ella había sufrido luego del escandaloso Wandagate que trascendió a nivel país e incluso en la prensa mundial. El éxito de este tema la llevó a firmar contrato con Warner Music y desde que comenzó el año lanzó varios singles más.

En las últimas horas, la China presentó una nueva canción. Se trata de “Ay, ay, ay”, el título del tema en el que la actriz habla de desamor, desilusión e indignación y sus fanáticos especularon que la letra estaría dedicada a alguien con quien ella tuvo una relación sentimental en el pasado. Como a Eugenia le gusta ser autorreferencial en sus canciones, como con “Desaniversario” tras su ruptura con Rusherking, en esta ocasión sus seguidores también creyeron que le está hablando a alguien en particular.

Esto se debe sobre todo porque en la letra hay una estrofa que tiene mucha fuerza y genera polémica. “Me contaron por ahí que te gusta hablar de mí. Pero esta es mi canción y mi palabra ¿Cómo hacés para contar una versión que sabes que no es así? Si yo hablara vos te irías del país”, dice Suárez en varias partes de la canción.

La actriz compartió varias imágenes del rodaje (Instagram)

Además de los temas solistas, la artista también sumó colaboraciones, como por ejemplo, con El Polaco y con el trapero Eko. “AY AY AY fue la primera canción que escribimos, hace un tiempo ya, nació junto a “lo que dicen de mí”, llegué con mi papelito escrito y junto a Santi Celli y Diego Mema le dimos forma y amor. Después, llegó la idea de filmarla en Miami, con equipo delujo. Estoy feliz de poder compartir música con ustedes. Gracias”, comentó la China junto a una secuencia de imágenes que dejó en su feed mostrando el rodaje del videoclip.

Tras sus palabras, los usuarios opinaron: “Ah yo pensando en Rusherking pero era pal Benja, me encantó”. “Para mí es para Icardi, él la negó siempre e inventó una historia como que nunca la conoció”. “Vine solo a leer los comentarios y que me confirmen si piensan que es para Icardi”, fueron algunos de los mensajes.

Tras ponerse a pensar a qué expareja podría habérsela dedicado, lo primero que hicieron sus fanáticos fue descartar a Nicolás Cabré ya que, a pesar de la ruptura, los padres de Rufina se mostraron respetuosos y con mucho cariño el uno por el otro para mantener la unión familiar. Lo mismo ocurrió con Benjamín Vicuña, a pesar de haber estado mal durante un tiempo, actualmente pudieron llevar cordialidad a sus vidas por el bien de sus hijos Amancio y Magnolia. Y cabe destacar que durante el Wandagate, el chileno se mostró compañero y respetuoso por todo lo que estaba viviendo su ex, e incluso salió a defenderla públicamente.

La China comiendo una hamburguesa en el videoclip de “Ay, ay, ay”, sus fanáticos creen que fue un guiño para Rusherking (YouTube)

Los usuarios también analizaron que casi al final de la canción se la puede ver a la China comiendo una hamburguesa con papas, y muchos dicen que ahí hay un guiño para su último ex, Rusherking, ya que este producto alimenticio está vinculado a él y a una cadena de comidas rápidas. Juntos, habían hecho varias acciones comerciales en las redes sociales del cantante y de la marca de las hamburgueserías, con lo cual este dato no pasó desapercibido para los internautas. Pero al leer la explicación de Suárez esta teoría quedó descartada porque para la época del escándalo con Icardi, aún no lo había conocido a Rusher. Incluso muchos creen que le pudo estar hablando al futbolista del Galatasaray y marido de Wanda Nara con quien tuvo un affaire en 2021.

La China Suárez y David Bisbal le pusieron el mismo nombre a la canción que sacaron con dos meses de diferencia (Youtube)

Otros se dieron cuenta que hace dos meses, David Bisbal, quien también fue pareja de Eugenia, sacó una canción con el mismo nombre. En las últimas horas, la actriz estrenó “Ay, ay, ay” y algunos de sus fanáticos creen que se puede tratar del español con quien salió en 2014 y no terminó bien la relación. Hubo rumores de infidelidad por parte de ambos y otras acusaciones cruzadas pero los protagonistas nunca hablaron del vínculo que tuvieron.

