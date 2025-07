La China Suárez contra Benjamín Vicuña: “Se la pasa encerrado en el baño con sus adicciones”

Después de un día en el que la China Suárez se enteró que no iba a poder instalarse con sus hijos en Turquía, luego de que Benjamín Vicuña le revocó un permiso que le permitía sacar a sus hijos del país, la actriz lanzó desde sus redes un explosivo posteo en el que apuntó con dureza hacia su expareja.

“El papá del año”, tituló su fuerte publicación contra su expareja. “Quién no habla con la prensa porque ‘no es mediático’ pero se cansa de llamar para que cuenten su versión. El papá del año que me dejaba tirada cuando me agarré covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda. El que me dejaba tirada dando teta cuidándolos siempre mientras él se iba ‘de gira’”, lanzó.

“El papá del año, que en 7 años nunca pudo llevarlos de viaje (excepto a Chile) porque ‘era mucha plata’. El papá del año, a quien su hija de 2 años le pidió por la noche un vaso de agua pero como él había vuelto de una fiesta no pudo, se dio media vuelta y siguió durmiendo”, siguió. “El padre que pide que le saquen fotos las dos veces que va a buscarlos al colegio porque hay ‘una imagen que sostener’. El que me era infiel con una mujer mientras yo llevaba a su hijo en la panza”, continuó.

“Quién se encargó de destruir poco a poco mi autoestima en momentos difíciles. El papá del año, que cuando le decía llorando que me quería separar me respondía, ‘separate, ¿quién te va a querer con 3 hijos?’”, lanzó. “El hombre que me enseñó que los celos profesionales en la pareja existían, haciéndome sentir mal cada vez que algo me salía bien”, manifestó.

“‘El papá del año’ al que le preguntan en el colegio de su hijo cuál es su juego favorito y no lo sabe, porque cuando están en su casa, están todos mirando una serie en TV con ‘una niñera por cada hijo’. El hombre que me hizo conocer la medicación psiquiátrica, porque era eso ó morir de tristeza y ansiedad”, siguió.

“El papá del año, que lleva a su hija a una comida/fiesta para la fotito en Instagram pero se lo pasa encerrado en el baño con sus adicciones. Podría seguir capítulos enteros contando como ‘el papá del año’ me dejó completamente rota. Aceptando migajas después de ese vínculo creyendo que no merecía más que eso, pero ahora estoy fuerte. Y te metiste con mi maternidad, hasta acá llegaste”, enfatizó.

“Me callé mucho tiempo por mis hijos, por querer sostenerles un mundo de fantasía. No más. El papá del año, que mágicamente quiere pasar más tiempo con sus hijos justo ahora que hay un hombre en mi vida al cual AMAN y ADMIRAN. El papá del año que me firmó la tenencia cuando me separé porque estaba muy ocupado”, expresó.

Para el final, se refirió directamente al cambio en la justicia que le impide viajar con sus hijos a Estambul. “Revocaste el permiso 2 días antes, jugando con la ilusión de tus hijos por celos y envidia. Nunca te importaron las faltas, ó al menos eso me dijiste siempre”, concluyó.

Benjamín Vicuña contó por qué le revocó el permiso a la China Suárez para sacar a sus hijos del país

Benjamín Vicuña en una nota con Intrusos (América TV) explicó los motivos por los que revocó el permiso que permitía a sus hijos viajar a Turquía, donde la actriz planeaba instalarse con su actual pareja, Mauro Icardi.

“Miren, la verdad es un montón todo esto. Parece que fuera algo grave, pero tiene que ver con el orden de mis hijos”, afirmó, intentando restarle dramatismo a la disputa judicial. Y agregó: “Hablar de ellos es un montón, pero lo hago porque se instaló un tema relacionado con una situación doméstica. Algo hicimos mal todos nosotros para que esto sea un tema”.

Vicuña explicó que la dinámica familiar incluye viajes y tiempos compartidos: “Mis hijos van de vacaciones conmigo, luego con su mamá. Esto es un tema de dinámica familiar. Hubo un tema de logística, que tiene que ver con ponerse de acuerdo”. Y reconoció las dificultades en la comunicación con su expareja: “En las familias, a veces fluye la comunicación y otras no. Lo que se hace, no voy a dar clase, pero despierta mucho odio porque parece que alguien le está quitando los hijos al otro. Acá lo único que se busca es un orden, tal como ocurre cuando yo me voy a Chile”.

Sobre el proyecto de la China de radicarse temporalmente en Estambul, Vicuña aclaró su postura: “La madre tiene todo el derecho de viajar y acompañar a su pareja, como los hijos de ir al colegio, estar con sus hermanos y tener una rutina. Le vamos a encontrar la vuelta para que puedan ir con ella, estar conmigo y estar todos en paz”. Sin embargo, dejó en claro que la residencia permanente de los niños no está en discusión: “Mis hijos viven acá y yo vivo acá por ellos. Ponerme en una situación que va a ocurrir es ridículo”.

Visiblemente incómodo por la exposición mediática del conflicto familiar, el actor remarcó: “Siempre intento aclararlo con una sonrisa, pero no es lo ideal. No me gusta dar explicaciones y lo hago hace seis meses a la salida del teatro, estrenos, en el cine. Pero por mis hijos tengo que hablar y actuar”. Y pidió que el foco deje de estar en la vida privada: “Ojalá que podamos sacar esto y que hablen de otra cosa, de la fantasía, los personajes. Mis hijos no son parte del espectáculo”.

Consultado sobre los comentarios en redes sociales y la viralización de imágenes de sus hijos, Vicuña fue tajante: “Los niños no deberían estar expuestos a ese nivel. Todos sabemos que se dicen barbaridades. Debería haber entes para poder controlar ese nivel de pelotudeces que se dice o que puedan llegar a comentar sobre niños, sobre todo en los grandes”. Y agregó: “Uno ya debe tener a esta altura una coraza para saber de dónde vienen esos comentarios: del resentimiento, de la envidia o sencillamente de la cobardía”.

Por último, sobre las fotos de los niños con camisetas del Galatasaray, el club donde juega Icardi, respondió: “No sé si es necesario”. Y cerró con una frase que marca su postura sobre la posibilidad de que sus hijos se muden a Turquía: “No, no hay posibilidad. No hay chance”.