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Quién es Yutiel Susano, el juvenil de River Plate que podría ser el reemplazante de Gonzalo Montiel en el duelo de Copa Sudamericana

El joven figura en la nómina del Millonario para enfrentar a Independiente Santa Fe por la ida de los octavos de final

Yutiel Susano jugador de River
Ángel Yutiel Susano, la alternativa para el lateral derecho que piensa Coudet ante la lesión de Montiel (@yutiel_susano)
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La lesión de Gonzalo Montiel abrió un escenario inesperado para River Plate en la previa del duelo de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe en Bogotá. Ante la ausencia de su lateral derecho titular y la imposibilidad de recurrir a algunos refuerzos por cuestiones administrativas, Eduardo Coudet decidió apostar por un juvenil del club: Ángel Yutiel Susano. La decisión se tomó en medio de una seguidilla de bajas que dejó al equipo sin variantes naturales en ese sector de la defensa.

Susano es el único lateral derecho sano e inscripto en la lista de buena fe para la competencia internacional, lo que lo ubica en la primera línea de alternativas para el partido en el estadio Nemesio Camacho El Campín. El entrenador de River, Coudet, lo incluyó en la delegación que viaja a Colombia, lo que podría significar su debut absoluto en el primer equipo.

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Nacido el 31 de enero de 2007 en Isidro Casanova, en el partido de La Matanza, Ángel Yutiel Susano comenzó su recorrido en el fútbol en los clubes de barrio Américo Passadores y Justo Villegas. A los ocho años, tras superar una prueba en 2015, se sumó a las divisiones infantiles de River Plate, donde transitó por distintas posiciones en el campo. La mayor parte de su formación la realizó como marcador central, aunque en los últimos años fue reconvertido en lateral derecho.

Yutiel Susano jugador de River
Ángel Yutiel Susano es el único lateral derecho que tiene disponible el Chacho para viajar a Colombia (@yutiel_susano)

El juvenil, apodado “Terry” por sus compañeros, aún no firmó contrato profesional con River, pero ya integró la pretemporada con el plantel mayor en Alicante, España, y la concentración en Cardales. Durante 2026, disputó 14 partidos en la Reserva dirigida por Marcelo Escudero y marcó un gol.

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La situación en la banda derecha de la defensa de River Plate se volvió crítica tras la baja de Montiel. El club tampoco puede contar con Giovanni González, uno de los refuerzos del último mercado de pases, porque no fue inscripto en la lista para la Copa Sudamericana (al igual que Francisco Ortega, Lucas Beltrán y Mauro Arambarri). A esto se suma que Fabricio Bustos se entrena apartado del plantel mientras busca una salida, lo que agudiza la falta de opciones.

En este contexto, Coudet se inclinó por llevar a Susano a Bogotá, aunque no está garantizado que sea titular. El cuerpo técnico evalúa opciones como la de improvisar con un central diestro —Lucas Martínez Quarta— en el lateral, mientras que Susano podría ocupar un lugar en el banco de suplentes.

La presencia de Susano no es la única novedad dentro de la nómina confeccionada por el Chacho Coudet para viajar a Bogotá. Además del lateral derecho aparecen los juveniles Franco Jaroszewicz (el arquero fue relegado a la Reserva, pero figura dentro de la nómina de buena fe del millonario en la Copa Sudamericana) y el delantero con raíces nigerianas Jonathan Spiff.

También es para destacar que además de Montiel, figuran continúan como bajas por lesión el lateral izquierdo Marcos Huevo Acula y el delantero Sebastián Driussi. Tampoco formarán parte de la delegación los jugadores apartados que aún no encontraron un nuevo destino, como Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Matías Viña, Matías Galarza Fonda, Giuliano Galoppo y Kendry Páez.

De esta manera, el equipo que saltaría al campo de juego sufriría algunas modificaciones con respecto al 11 que cortó la racha de derrotas ante Argentinos Juniors. En el arco seguirá Santiago Beltrán, mientras que en la última línea Lucas Martínez Quarta se correría al lateral derecho por la lesión de Montiel e ingresaría Lautaro Rivero a la zaga junto a Nicolás Otamendi. En el lateral izquierdo, en cambio, jugaría Facundo González ante la ausencia de Acuña y la imposibilidad de contar con Ortega.

En la zona media no habrá modificaciones, ya que seguirá el tándem conformado por Aníbal Moreno y Tobías Andrada. Por delante continuarán Joaquín Freitas, Ángel Correa y Thiago Almada. En el centro de la delantera, en cambio, jugará el colombiano Rafael Santos Borré por Lucas Beltrán, que no está inscripto.

La vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe será el miércoles 26 de agosto, en el Monumental. El ganador de este cruce se medirá en los cuartos ante el vencedor del cruce que protagonizan Olimpia y Vasco da Gama (igualaron 0-0 en la ida en Río de Janeiro).

La lista de convocados de River Plate para viajar a Colombia:

Arqueros: Santiago Beltrán, Ezequiel Centurión y Franco Jaroszewicz

Defensores: Yutiel Susano, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Nicolás Otamendi, Facundo González y Valentín Lucero

Mediocampistas: Aníbal Moreno, Lucas Silva, Fausto Vera, Tobías Andrada, Juan Cruz Meza, Tomás Galván, Lautaro Pereyra y Thiago Almada

Delanteros: Ángel Correa, Joaquín Freitas, Rafael Santos Borré y Jonathan Spiff

Convocados River Plate

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