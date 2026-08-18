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Asesinato de testigo protegido en Honduras vuelve a poner bajo presión al Gobierno por el caso Angie Peña

Michelle Melgares reclamó acciones concretas y cuestionó los reportes que llegan a las autoridades, al insistir en que el homicidio del colaborador no puede separarse del caso abierto por su hija desaparecida

Autoridades ofrecen una recompensa por información que permita ubicar al ciudadano estadounidense. (FOTO: Infobae)
Autoridades ofrecen una recompensa por información que permita ubicar al ciudadano estadounidense. (FOTO: Infobae)
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El asesinato de Dereck Isaac McNeil James en Roatán volvió a poner el caso de Angie Peña en el centro de la discusión pública. McNeil James había sido identificado como testigo protegido del Ministerio Público en la investigación por la desaparición de la joven hondureña, ocurrida en enero de 2022, y su muerte abrió nuevos cuestionamientos sobre su seguridad.

El presidente Nasry Asfura confirmó que recibió información sobre el asesinato y aseguró que la Policía Nacional da seguimiento a las investigaciones.

“Recibí la información y la Policía está firmemente dándole seguimiento al caso”, manifestó el mandatario al ser consultado sobre el crimen.

Las declaraciones del presidente no cerraron las interrogantes. El asesinato provocó nuevas exigencias de esclarecimiento, en particular de personas vinculadas con la búsqueda de Angie Peña.

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Michelle Melgares, madre de Angie Peña, reaccionó a las declaraciones del presidente y pidió que el Gobierno utilice las capacidades de inteligencia y los recursos disponibles para avanzar en la investigación.

En un mensaje dirigido a Asfura, Melgares cuestionó la información que llega a las autoridades y pidió acciones concretas para esclarecer tanto el asesinato del testigo como la desaparición de su hija.

Exigen respuestas

La exviceministra de Seguridad Julissa Villanueva también volvió a pronunciarse sobre el caso y cuestionó los informes que recibe el presidente. Villanueva advirtió sobre la posibilidad de que se intente desviar la atención de la investigación relacionada con el asesinato del testigo protegido.

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Familiares de Angie Peña denunciaron presuntas irregularidades tras más de cuatro años de investigación. (FOTO: Tu Nota)
Familiares de Angie Peña denunciaron presuntas irregularidades tras más de cuatro años de investigación. (FOTO: Tu Nota)

Su pronunciamiento introduce otro elemento en la discusión: la necesidad de determinar qué información tenían las autoridades sobre McNeil James, qué nivel de protección recibía y si existían antecedentes o señales que pudieran haber advertido sobre un riesgo para su seguridad.

Hasta ahora, el presidente se ha limitado a señalar que la Policía da seguimiento al caso, sin revelar detalles de las pesquisas.

En 2024, el Ministerio Público presentó pruebas dentro del proceso contra personas acusadas por la desaparición de la joven. Entre los elementos ofrecidos figuraban declaraciones de testigos protegidos presentadas como prueba anticipada.

La seguridad de los testigos

El crimen también abre un debate sobre la efectividad de los mecanismos de protección para quienes colaboran con investigaciones sensibles.nLa condición de testigo protegido tiene como finalidad reducir los riesgos que enfrentan personas cuya colaboración puede exponerlas a represalias.

El asesinato de Dereck Isaac McNeil James en Roatán reactivó el caso de Angie Peña y abrió dudas sobre la seguridad de un testigo protegido del Ministerio Público.
El asesinato de Dereck Isaac McNeil James en Roatán reactivó el caso de Angie Peña y abrió dudas sobre la seguridad de un testigo protegido del Ministerio Público.

En este caso, el asesinato de McNeil James plantea interrogantes sobre las medidas de seguridad que tenía, quién conocía su condición de testigo y si las autoridades habían identificado algún riesgo previo. Estas preguntas deberán ser respondidas por las instituciones responsables de la investigación.

Por ahora, no existe una explicación pública completa sobre las circunstancias que rodearon el crimen ni sobre las medidas de protección que tenía el abogado.

El caso llegó a los tribunales y el Ministerio Público presentó acusaciones contra varias personas, mientras la familia ha insistido en que se mantenga la búsqueda de Angie y se esclarezcan todas las circunstancias de su desaparición.

También será necesario determinar si el crimen tiene alguna relación con la información que el abogado había proporcionado dentro del expediente de Angie Peña.

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