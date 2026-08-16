República Dominicana: Autoridades emiten alerta por deterioro del oleaje en la costa caribeña

Una embarcación de casco rojo y cubierta naranja navega sobre las olas de un mar agitado, mientras nubes oscuras cubren el cielo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) de la República Dominicana emitió este sábado una alerta dirigida a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas, por lo que recomiendan permanecer en puerto ante el deterioro progresivo del oleaje en la costa caribeña. Esta advertencia se fundamenta en el boletín marítimo emitido por el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET), que señala un aumento de la peligrosidad en el mar, atribuido a la intensificación de los vientos en la región costera.

Según el informe oficial del COE, el deterioro de las condiciones marítimas ya está en curso y se prevé que la situación adversa persista durante un periodo aproximado de entre 24 y 48 horas. El boletín detalla que el INDOMET ha identificado un patrón de vientos intensos que incrementa la actividad del oleaje, lo que representa un riesgo significativo para la navegación. Ante este contexto, la medida preventiva busca evitar incidentes o accidentes marítimos que puedan poner en peligro tanto a las tripulaciones como a las propias embarcaciones.

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La recomendación de permanecer en puerto aplica de forma específica para la Costa Caribeña. En el caso de la Costa Atlántica, el COE, siguiendo el reporte de INDOMET, extiende la advertencia a la franja comprendida desde Isla Saona hasta Cabo Cabrón, en Samaná. En ese tramo, se solicita a los operadores de embarcaciones pequeñas y frágiles no salir al mar, dado que se esperan también vientos anormales y oleaje fuera de lo habitual. Para el resto de la costa atlántica, la recomendación es navegar con precaución y sin alejarse demasiado de la costa.

El INDOMET informó que las condiciones adversas en el mar persistirían entre 24 y 48 horas por la intensificación de los vientos. (Cortesía: Instituto Dominicano de Meteorología)

La duración aproximada de estas condiciones adversas se estima entre 24 y 48 horas, por lo que el llamado a la precaución se mantiene vigente para todos los sectores marítimos mencionados.

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Recomendaciones generales

El COE reitera la importancia de mantenerse informado a través de los boletines oficiales, tanto de su propia institución como del INDOMET. Además, insta a la población a seguir las indicaciones de las autoridades marítimas y no exponerse a riesgos innecesarios en el mar. La prevención, según señala el organismo, puede salvar vidas y evitar situaciones de emergencia que requieran intervenciones de rescate.

Entre las recomendaciones generales resaltadas por el COE se encuentran:

Consultar los boletines y actualizaciones oficiales antes de planificar salidas al mar

Acatar las indicaciones y restricciones de las autoridades marítimas

Evitar actividades recreativas o de pesca en condiciones de oleaje anormal

Priorizar la seguridad de las tripulaciones y pasajeros, evitando riesgos innecesarios

Promover la cultura de la prevención y la responsabilidad en las comunidades costeras

El COE recomendó evitar actividades de pesca y recreación, consultar los boletines oficiales y acatar las restricciones marítimas durante la alerta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El COE enfatiza que su misión principal es la seguridad de la ciudadanía, por lo que todas sus recomendaciones buscan salvaguardar vidas y proteger bienes ante condiciones meteorológicas adversas. La entidad recuerda a la población la importancia de la colaboración y la responsabilidad colectiva durante episodios de riesgo marítimo, invitando a compartir la información oficial para evitar la propagación de rumores o datos inexactos.

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Para mayor información y actualizaciones sobre las condiciones marítimas, el COE invita a la población a consultar sus canales oficiales y los del Instituto Dominicano de Meteorología.