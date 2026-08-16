La primera dama de Ecuador perdió al tercer hijo que esperaba junto a Daniel Noboa tras una intervención de emergencia

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, camina junto a la primera dama, Lavinia Valbonesi, tras la ceremonia de investidura del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, en La Paz, Bolivia, el 8 de noviembre de 2025 (REUTERS/Claudia Morales)

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La primera dama de Ecuador, Lavinia Valbonesi, perdió al tercer hijo que esperaba junto al presidente Daniel Noboa, tras sufrir una complicación durante el embarazo que motivó una intervención de emergencia, según informó la ministra del Gobierno, Nataly Morillo.

“Con profundo pesar informo al país que la familia presidencial atraviesa la dolorosa pérdida de su tercer hijo, Stefano Noboa Valbonesi”, comunicó Morillo en su cuenta de la red social X. La funcionaria detalló que Valbonesi fue sometida a una intervención de emergencia debido a la complicación y que, “lamentablemente, Stefano falleció”.

Diversas autoridades expresaron sus condolencias a la familia presidencial. La ministra de Educación, Gilda Alcivar, escribió en la misma plataforma: “Un ángel en el cielo para ambos. Mi más sentido abrazo para el presidente Daniel Noboa y la primera dama Lavinia Valbonesi en este momento”. Por su parte, la presidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno, trasladó su “abrazo solidario” ante la “pérdida irreparable”, mientras que la ministra de Trabajo, Cynthia Gellibert, manifestó que “Ecuador los acompaña con respeto y fortaleza”.

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Como señal de duelo, la bandera del Palacio de Carondelet, sede de la Presidencia en Quito, permanecerá a media asta durante tres días. Noboa y Valbonesi tienen dos hijos, Álvaro y Furio, nacidos en 2022 y 2024, respectivamente.

Lavinia Valbonesi, esposa del Presidente de Ecuador Daniel Noboa, asiste a un evento durante el cual Noboa y la Vicepresidenta electa María José Pinto reciben certificados de los ganadores de las elecciones, en Quito, Ecuador, el 15 de mayo de 2025 (REUTERS/Karen Toro)

Valbonesi: “No necesito ningún cargo público para trabajar por las mujeres”

La esposa del presidente ecuatoriano lidera un proyecto social de alcance nacional enfocado en la capacitación y empleabilidad de mujeres en situación de vulnerabilidad y sobrevivientes de violencia de género.

Desde una oficina en el centro norte de Quito, Valbonesi dirige el Proyecto ANA, plataforma que, según cifras de su equipo, benefició a más de 200 mil mujeres en todo Ecuador. En una entrevista con Infobae, la primera dama analizó el escepticismo que suscitó su rol al inicio del gobierno y la evolución del proyecto. “Primera dama joven, influencer, un periodo presidencial corto. Las expectativas eran bajísimas”, reconoció.

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El relato mediático la asocia con una imagen de influencer moderna, pero Valbonesi sostiene una posición estratégica basada en el compromiso social. Evita respuestas automáticas y aborda temas complejos con precisión. Además, reveló que dos países de la región han mostrado interés en replicar el modelo del Proyecto ANA, aunque no detalló cuáles.

El Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y su esposa Lavinia Valbonesi caminan después de la ceremonia de juramento de Noboa en la Asamblea Nacional, en Quito, Ecuador, el 23 de noviembre de 2023 (REUTERS/Karen Toro)

Durante su discurso inaugural en mayo de 2025, el presidente Daniel Noboa describió a su esposa como “quien es su aliciente en la calma y en la tormenta”, frase que marcó el inicio de una gestión en la que Valbonesi mantiene una agenda paralela a la gubernamental, combinando su labor social, la maternidad y los eventos oficiales.

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Lavinia Valbonesi aseguró que su prioridad es el trabajo comunitario y no la política, pero respondió de forma clara ante la posibilidad de una futura candidatura. “No necesito ningún puesto público, ningún rol o presupuesto para trabajar por las mujeres y las familias de mi país... Creo que puedo seguir transformando vidas”, afirmó. Añadió que siempre estará donde el país la necesite.

(Con información de EFE)