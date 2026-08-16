Suany Aguilera, la joven asesinada por sicarios que dejaron a su hermana herida en Honduras

Suany recibió varios impactos de bala y murió en el lugar del ataque. La hermana de Suany sobrevivió al ataque, pero resultó herida y recibió atención médica. (Foto: Redes sociales)

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Suany Waleska Aguilera Tróchez, de 35 años, fue asesinada a tiros cuando se dirigía hacia su vivienda junto a su hermana por la carretera que conduce a Santa Lucía, a la altura de la colonia El Sitio, en Tegucigalpa.

Según información preliminar, sujetos que se movilizaban en una motocicleta interceptaron el vehículo en el que viajaban las dos mujeres y abrieron fuego contra ellas. Suany recibió varios impactos de bala que le provocaron la muerte en el lugar.

Durante el ataque, su hermana resultó herida y posteriormente recibió atención médica. Hasta el momento no se han divulgado detalles sobre su estado de salud, mientras las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

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El hecho generó alarma entre los vecinos del sector, hasta donde se desplazaron equipos de seguridad para acordonar la escena, recopilar evidencias y obtener información que pueda contribuir a identificar a los responsables.

Las primeras investigaciones buscan determinar la ruta de las víctimas y establecer cómo ocurrió la interceptación del vehículo en el que las hermanas regresaban a su vivienda después de salir de la colonia Kennedy.

Hasta ahora, las autoridades no han establecido públicamente el móvil del crimen ni han confirmado la identidad de los responsables. El caso permanece bajo investigación.

Sujetos en una motocicleta habrían disparado contra el vehículo en el que viajaban las mujeres.(Foto: Redes sociales)

Tras conocerse la muerte de Suany, familiares, amigos y personas cercanas comenzaron a compartir mensajes para recordar su vida y destacar las cualidades que, según sus allegados, la caracterizaban.

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José Carlos Cardona, amigo de la víctima, la describió como una mujer cristiana, trabajadora y humilde, al lamentar públicamente su muerte y recordar algunos aspectos de su trayectoria personal.

Cardona relató que Suany comenzó a trabajar en el sector bancario desde los 18 años y que residía junto a su madre. También señaló que era soltera y no tenía hijos.

La fe religiosa ocupaba un lugar importante en su vida. Durante varios años formó parte del Centro Cristiano Elim Cuadrangular, donde participaba en actividades de la congregación y mantenía una relación cercana con otros miembros de la iglesia.

Las dos hermanas fueron interceptadas cuando circulaban por la carretera hacia Santa Lucía. (Foto: Redes sociales)

Una de sus amigas también expresó su pesar por la pérdida y recordó especialmente el talento para cantar que Suany compartía durante las actividades de la congregación.

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Los mensajes publicados después de su muerte destacan a una mujer dedicada a su familia y trabajo, cercana a las personas de su entorno y con una fuerte relación con su comunidad religiosa.

Luego del ataque, los equipos de seguridad y de investigación realizaron las primeras diligencias en la escena para recopilar evidencias, testimonios y otros elementos que permitan reconstruir lo ocurrido.

Las autoridades deberán establecer quiénes participaron en el ataque, cómo fue interceptado el vehículo y cuáles fueron las circunstancias que llevaron a la muerte de Suany y a las heridas sufridas por su hermana.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por este caso ni sobre la identificación de los presuntos responsables. Las investigaciones continúan para esclarecer el crimen.

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Sujetos en una motocicleta habrían disparado contra el vehículo en el que viajaban las mujeres. (Foto: Redes sociales)

Mientras avanza el proceso, familiares y amigos despiden a Suany y la recuerdan por su fe, sencillez y dedicación al trabajo, cualidades que, según quienes la conocieron, marcaron su vida.

La violencia registrada en el sector vuelve a generar preocupación entre residentes, especialmente por el hecho de que el ataque ocurrió cuando las víctimas se desplazaban por una vía de circulación habitual.

Familiares y allegados esperan que las investigaciones avancen y permitan esclarecer las circunstancias del crimen. Mientras tanto, la comunidad cercana a Suany continúa expresando su pesar por su muerte y acompañando a su familia en medio de esta dolorosa pérdida.

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