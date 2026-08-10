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Cande Molfese anunció su primer embarazo con palabras repletas de felicidad: “Ahora somos 5″

A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió una serie de postales para contar la alegre noticia junto a su pareja, Joaquín, y sus dos perros. En paralelo, lo anunció en vivo mientras estaba al aire de Perros de la calle

En plena emisión en vivo, Cande Molfese emocionó a Andy Kusnetzoff y a sus compañeros al contar que está embarazada (Perros de la Calle - Urbana Play)
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Cande Molfese atraviesa uno de los momentos más felices y emocionantes de su vida. A poco más de un año y medio de relación con Joaquín, productor teatral, la actriz e influencer confirmó que está embarazada de su primer hijo. La noticia, lejos de quedar solo en el ámbito privado, fue compartida con alegría tanto en sus redes sociales como en el aire de Perros de la Calle (Urbana Play), el ciclo radial conducido por Andy Kusnetzoff, donde Cande sorprendió a todos con el anuncio en vivo.

La revelación fue pensada con el mismo cuidado y calidez que caracteriza a la artista: “Ahora somos 5”, escribió en su cuenta de Instagram, junto a una foto en la que se la pudo apreciar abrazada a su pareja y sosteniendo el test de embarazo positivo. El número no es casual, sino un guiño a su comunidad mascotera: Cande y Joaquín ya son papás de dos perritos, Almendra y Romeo, que forman parte fundamental de su día a día y a quienes la actriz define como “hijitos perrunos”.

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¡No lo puedo creer!”; “Qué felicidad, por dios. Los amo”; “Bravooo”; “Felicitaciones por la hermosa noticia. Disfrutalo mucho”; “Me vuelvo loca. Qué hermosa noticia”; “Felicidades, Cande querida”, fueron algunos de los mensajes tanto de seguidores y colegas como Ángela Leiva, Mica Vázquez, Benjamín Rojas, Cande Ruggeri, Vero Lozano, entre otros.

Una pareja sonríe y se abraza, la mujer sostiene un test de embarazo blanco con una línea rosa, un perro aparece parcialmente
Cande Molfese y su pareja abrazados muestran un test de embarazo con resultado positivo

La noticia también fue una gran sorpresa para sus compañeros de radio. Durante la emisión, Cande fue construyendo el anuncio en un clima distendido, utilizando una reflexión sobre la vida y las prioridades: “En relación a eso, hace un par de semanas me crucé con una foto donde realmente me sentí reflejada y dije ‘¿cuántas veces me preocupé por cosas más insignificantes de la vida?’”, comenzó, despertando la curiosidad de Kusnetzoff, quien enseguida quiso saber si se trataba de una acción publicitaria. Entre risas, Cande negó y siguió generando misterio: “Esas fotos que te cruzás o esos reels que a veces uno se cruza y te dejan data, te dejan gestiones adentro. Quiero saber si a ustedes les despierta esto, les deja como esta sensación de, ‘Che, a partir de esto me llevo el mundo por delante, che, ahora sí empiezan los problemas, che no estoy tan segura que todo lo que yo me planteé, ahora viene por ahí un problema más grande, pero más lindo todavía de la vida’”.

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Mientras los compañeros intentaban descifrar el enigma, Cande pidió a la producción que proyectara una imagen que, según ella, le había cambiado la vida. En ese momento, apareció al aire una ecografía suya, dejando a todos sin palabras. “¡Candelaria!”, exclamó Kusnetzoff, todavía sorprendido por la forma en la que eligió dar la noticia. Entre risas y emoción, el conductor resumió el sentimiento general: “¿Cómo lo vas a decir así? ¡Lo vendió como contenido!”. Tras el impacto inicial, Andy tomó la posta y oficializó la noticia para todos los oyentes: “Atención portales, está esperando su primer hijo Candelaria. Y felicitamos también al señor Joaco”.

Mujer recostada con un monitor de ecografía mostrando la imagen de un feto, una sonda de ecografía en su abdomen y el brazo de un profesional
Cande observando la pantalla de un equipo de ecografía que muestra imágenes de su bebé
Perro gris acostado frente a una ecografía fetal. Al fondo, una cama deshecha y una mesa de luz con una lámpara
La actriz sumó a sus queridas mascotas a la familia y los hizo posar con una impresión de la ecografía

La historia de amor entre Cande y Joaquín comenzó en el teatro, a principios de 2025. En junio de ese mismo año, durante una visita al programa Resumido (Luzu), la actriz relató cómo fue ese primer encuentro que marcó el inicio de su relación. “Soy Lilita. Estoy hace seis meses”, contó, haciendo referencia al apodo que le pusieron y a la etapa de enamoramiento que la tenía completamente ilusionada. “Lo conocí trabajando. Era el productor de la obra que hice en el verano cuando estaba haciendo un reemplazo de Sofi Morandi y Agustín Sulivan de Benjamín Rojas. Entra por atrás del teatro con Benja y yo dije: ‘es él’”.

El flechazo fue inmediato, pero Cande no dudó en investigar si Joaquín estaba disponible. “Al toque miro para ver si tenía anillo. Ojeando ahí. Le pregunté a mi compañera, Brenda Gandini, quien me dijo que estaba soltero”, recordó divertida. Fiel a su estilo, no esperó a que las cosas sucedieran solas: “Medio que lo perseguí un poco y no me dio mucha bola, recién en enero me prestó atención”. Finalmente, en una fiesta, decidió dar el paso y declararse: “Así que yo lo acosé en una fiesta”, relató entre risas. “Para mí la vida es así, es muy finita como para perder el tiempo”, resumió, dejando en claro que su filosofía es la de vivir el presente y no dejar pasar las oportunidades.

Primer plano de un perro con pelaje gris y negro, sosteniendo un test de embarazo digital que muestra "Embarazada". Se ven piernas de una persona
La actriz anunció que ahora serán cinco integrantes en la familia, en alusión a sus dos mascotas
Mujer de cabello largo castaño se toma una selfie en el espejo con celular, vistiendo un suéter corto color crema y pantalón gris de punto
Cande Molfese exhibió su vientre tras anunciar su embarazo (Instagram)

Con la llegada de su primer hijo, Cande Molfese inicia una nueva etapa cargada de emoción y expectativas. La noticia fue celebrada de inmediato por sus seguidores, colegas y familiares, que inundaron sus publicaciones de mensajes de cariño y buenos deseos para la pareja. Almendra y Romeo, los perritos que ya son parte de su mundo, también se suman simbólicamente a la bienvenida, en una familia que crece y se prepara para recibir a su integrante más esperado.

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