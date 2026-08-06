La calidez de Tini Stoessel al ser sorprendida por sus fanáticos en París: autógrafos, fotos y sonrisas

Tini Stoessel se detuvo a firmar autógrafos y sacarse fotos con sus fans a la salida de su hotel en París (Video: X/Paris Videostars)

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Tini Stoessel protagonizó una escena que sus seguidores no olvidarán fácilmente: rodeada por una multitud de fans a la salida de su hotel en París, la cantante argentina se detuvo durante varios minutos para firmar autógrafos, posar para fotos y atender a cada persona que se acercó a saludarla.

Las imágenes, captadas por los propios seguidores y difundidas en redes sociales, mostraron a la artista con un vestido negro, lentes de sol sobre la cabeza y una sonrisa que no abandonó en ningún momento del encuentro.

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El video registra el momento en que la intérprete de “La triple T” sale del hotel y se encuentra de frente con un grupo nutrido de seguidores que la esperaban detrás de una cuerda de terciopelo rojo. Lejos de apresurarse hacia el auto, la cantante se acercó a la barrera y comenzó a firmar todo lo que le acercaban: teléfonos, papeles, llaveros.

En una de las tomas se la ve inclinada sobre la cuerda, concentrada en estampar su firma sobre un objeto que le extendía una fan, mientras a su alrededor decenas de teléfonos la filmaban. El look del día —musculosa negra con escote pronunciado, cartera Chanel negra y lentes de sol rectangulares— fue otro de los elementos que sus seguidores no tardaron en comentar en redes.

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Las imágenes de Tini Stoessel en París se difundieron en redes sociales y mostraron a la cantante atendiendo a sus seguidores durante varios minutos

Lo que más circuló de las imágenes no fue el outfit sino la actitud. En distintos planos del video se ve a Tini reírse con fans, hablar con ellas cara a cara y tomarse el tiempo de mirarlas a los ojos antes de seguir camino. Una de las tomas la muestra con una sonrisa amplia mientras una seguidora le acerca algo para firmar; en otro plano, la artista escucha a una fan que le habla de cerca y responde con gestos y palabras, sin señales de apuro. El contraste entre la magnitud del recibimiento y la disposición de la cantante para atenderlo fue lo que más repercusión generó entre quienes vieron el material.

La estadía de Stoessel en la capital francesa viene acumulando atención desde que publicó en su cuenta de Instagram un carrusel de imágenes junto a Fifi, su perra rescatada, y su amiga Sofi Fernández. Esa publicación incluyó al pie solo una serie de emojis —entre ellos, uno de anillo— que desató una ola de interpretaciones entre sus seguidores sobre un posible compromiso con el futbolista Rodrigo De Paul. Las fotos la mostraban en distintos rincones de París: en la terraza de un café con arquitectura haussmanniana de fondo, frente a la boutique de Prada en lo que parece el VIII arrondissement, y en el interior de una suite con araña de cristal y paredes molduradas.

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La estadía de Tini Stoessel en París sumó atención tras una publicación en Instagram junto a Fifi y su amiga Sofi Fernández

El emoji de anillo fue el elemento que más comentarios generó. “¿Se viene el casamiento?”, preguntó uno de sus seguidores, sintetizando el tono general de las reacciones. Otros fueron más directos: “Ese anillo no es casualidad”, escribieron varios usuarios convencidos de que la publicación escondía un mensaje. La presencia de Sofi Fernández en el viaje reforzó las versiones, ya que muchos interpretaron que una amiga de toda la vida solo acompañaría ese tipo de viaje si hubiera un objetivo puntual, como la elección de un vestido de novia.

El dato que más peso adquirió en ese contexto llegó desde un programa de televisión. Durante una emisión de Por el Mundo, Susana Giménez dejó escapar una frase ante su compañero Marley que fue leída de inmediato como una confirmación: “Sí, está muy enamorado y se casan ahora, el 19 de diciembre”. La conductora no agregó más detalles, pero la fecha del 19 de diciembre como posible día del enlace empezó a circular con fuerza en plataformas digitales y programas de espectáculos. Ni Tini Stoessel ni De Paul confirmaron un compromiso ni desmintieron la información de Giménez.

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