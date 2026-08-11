Teleshow
Agregar Infobae enGoogle

La romántica respuesta de Rodrigo de Paul al anuncio de casamiento de Tini Stoessel: “La forma más linda de amar”

El futbolista del Inter Miami reaccionó en Instagram al video con el que la cantante confirmó la boda y dejó una frase que rápidamente se volvió una de las más comentadas del día

Tini Stoessel confirmó su casamiento con Rodrigo de Paul con un video en Instagram sobre la primera prueba de su vestido de novia en París (Video: Instagram)
Guardar

Rodrigo de Paul respondió al anuncio de Tini Stoessel con dos frases que se convirtieron en las más comentadas de la jornada: “Porque construir juntos es la forma más linda de amar. Sueño con ese día todos los días de mi vida. Gracias por hacerme tan feliz”. El jugador de la Selección Argentina y del Inter Miami publicó el mensaje en los comentarios del posteo de la cantante en Instagram, donde también escribió un “TE AMOOOOOOOO” con corazones rojos que acumuló más de 26.700 “me gusta” en menos de una hora. En sus historias, compartió el mismo video de Tini y lo acompañó con otra frase: “Porque construir juntos es la forma más linda de amar. Te amooooo”.

Fue Stoessel quien tomó la iniciativa de hacer el anuncio. La cantante publicó este martes un video de casi ocho minutos en su cuenta de Instagram que mostró el detrás de escena de su viaje a París para la primera prueba de su vestido de novia. El pie de foto no dejó margen para la interpretación: “Y un día ese sueño que soñé tantas veces empezó a hacerse realidad con el amor de mi vida”, escribió, con una mención directa a De Paul. Meses de rumores y especulaciones quedaron atrás con esa publicación.

PUBLICIDAD

El comentario de Rodrigo de Paul en el posteo de Tini Stoessel acumuló más de 26.700 me gusta en menos de una hora
El comentario de Rodrigo de Paul en el posteo de Tini Stoessel acumuló más de 26.700 me gusta en menos de una hora

El video arrancó antes de subir al avión. Tini apareció con la cámara en mano, emocionada y un poco nerviosa, anticipando lo que se venía. “Bueno, amor, es primera prueba de vestuario para mi vestido. Estoy superemocionada porque aparte les quiero contar todo el concepto del casamiento, lo que significa para mí, lo que va a representar ese día. Les voy a ir mostrando absolutamente todo”, prometió. Y aclaró, con humor, las limitaciones del registro: “Vieron que yo no soy muy buena para estas cosas, me traje la cámara y el celular. Lo que me falta son esas luces, esas cosas que te iluminan. Pero bueno, es lo que hay”.

El primer tropiezo llegó antes de despegar. Tini y su equipo habían grabado un unboxing completo con todo lo que llevaban al viaje, pero cuando quiso reproducirlo descubrió que no se había guardado nada. “Gente, acabamos de grabar y nada se grabó. O sea, hicimos todo un unboxing espectacular de todo lo que agarramos antes de subirnos al avión. Y cuando quería verlo no se había grabado nada. No lo puedo creer”, dijo entre risas.

PUBLICIDAD

El viaje incluyó a su amiga Carito —“Carilín es porque a Carito siempre. Fundamental”—, con quien compartió el vuelo entre limas de uñas, té caliente y una discusión sobre pajitas que cerró con una lógica impecable. La llegada a París trajo la calma de la anticipación. “Estoy en París. Primera prueba de vestido. Estoy superemocionada. Me acabo de despertar”, contó Tini recién levantada, mientras Carito le hacía trenzas. “Faltan horas para probarme. No para probarme, pues siento que voy a ver lo del tema de las telas y qué sé yo. Pero bueno, es un gran avance”, dijo, convencida de que la cita sería solo para ver telas.

Rodrigo de Paul respondió al anuncio de casamiento con Tini Stoessel con un mensaje en Instagram sobre construir juntos y amar
Rodrigo de Paul respondió al anuncio de casamiento con Tini Stoessel con un mensaje en Instagram sobre construir juntos y amar

La noche anterior a la prueba, las dos amigas aparecieron con máscaras faciales puestas. “Qué susto, ¿no? Ya estamos las dos con las máscaras. Mañana me pruebo. No paro de sonreír”, dijo Tini. Y al día siguiente, camino al atelier, resumió el momento con tres palabras: “Hoy llegó el día. A la primera prueba del vestido de novia”.

La sorpresa llegó adentro del atelier. Tini esperaba ver telas y encontró el vestido ya construido en piezas. La diseñadora le explicó en inglés que el corsé y la falda eran piezas separadas que se irían ensamblando. “Amor, increíble. Yo pensé que iba a haber solamente telas. Me dijo que me probara”, dijo Tini ante la cámara, emocionada. Y ante la imposibilidad de mostrar nada, cerró ese tramo con una sola frase: “No te puedo mostrar nada, aparte es una locura la que me está pasando.”

Las reacciones en los comentarios del posteo llegaron de inmediato desde el entorno cercano de la cantante. La Joaqui escribió: “Dios, Dios, Dios, contando los días para verte vestida de blanco”. Sofía Fernández fue más contundente: “QUE MOMENTOOOOO DIOSSSSS”. Stefi Roitman sumó: “Amo esto y te amo a vos”. Marley fue escueto: “Muchas felicidades”. Y Carola Gil, amiga de Tini desde la infancia, cerró con una frase que resumió el clima general: “El día que te vea vestida de novia. No la hago. Qué felicidad”.

Temas Relacionados

Rodrigo de PaulTini Stoessel

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sabrina Rojas contó cómo se encuentra su relación con Luciano Castro tras su internación: “Hablo todos los días”

El actor había ingresado a un centro para tratar su estado emocional y psicológico y, tras meses de su alta, su expareja detalló cómo está hoy en día

Sabrina Rojas contó cómo se encuentra su relación con Luciano Castro tras su internación: “Hablo todos los días”

Las fotos sexies de Nathy Peluso a puro sol y playa: “Las malportadas lo saben”

La cantante compartió una serie de postales sobre la costa luciendo un traje de baño. Las imágenes

Las fotos sexies de Nathy Peluso a puro sol y playa: “Las malportadas lo saben”

Nicole Neumann recordó el duro episodio que la llevó a dejar de comer carne para siempre: "Nunca más"

La modelo relató la escena que presenció años atrás, explicó por qué la marcó profundamente y cómo esa experiencia cambió su manera de alimentarse

Nicole Neumann recordó el duro episodio que la llevó a dejar de comer carne para siempre: "Nunca más"

Tini Stoessel confirmó su casamiento con Rodrigo de Paul: “Ese sueño que soñé tantas veces empezó a hacerse realidad”

La cantante usó sus redes sociales para dar a conocer, de manera oficial, su compromiso con el jugador de fútbol

Tini Stoessel confirmó su casamiento con Rodrigo de Paul: “Ese sueño que soñé tantas veces empezó a hacerse realidad”

Chechu Bonelli habló de cómo es su relación con Darío Cvitanich tras la escandalosa separación: “Tenemos acuerdos firmados”

La periodista deportiva contó la curiosa forma de comunicarse con su expareja y padre de sus tres hijas. También reaccionó a los rumores de compromiso con Ivana Figueiras

Chechu Bonelli habló de cómo es su relación con Darío Cvitanich tras la escandalosa separación: “Tenemos acuerdos firmados”

AMÉRICA

El sorprendente vínculo entre el canto de los pájaros, el lenguaje humano y las ballenas

El sorprendente vínculo entre el canto de los pájaros, el lenguaje humano y las ballenas

¿Resulta útil medir la edad “biológica” frente a la edad “cronológica”?

Honduras busca ampliar cooperación con el BID durante encuentro ministerial en Panamá

Canal de Panamá busca 200 aprendices para más de 30 oficios técnicos

CIDH pide ampliar medidas provisionales por el obispo Mata y advirtiere que se desconoce su paradero en Nicaragua

MALDITOS NERDS

Over the hill llegará a PC en octubre y a PlayStation 5, Xbox Series y Switch 2 en 2027

Over the hill llegará a PC en octubre y a PlayStation 5, Xbox Series y Switch 2 en 2027

Hello Games explica por qué dejó de mostrar ‘Light No Fire’ durante años

‘Big Walk’ supera el millón de copias vendidas en sus primeros seis días

Sonic y Green Hill llegarán a Fortnite el 20 de agosto con la temporada Override

El productor de P-Studio quiere remakes de ‘Persona’ y ‘Persona 2′

DEPORTES

Boca Juniors dio vuelta el partido en dos minutos ante Recoleta por la ida de los octavos de la Copa Sudamericana

Boca Juniors dio vuelta el partido en dos minutos ante Recoleta por la ida de los octavos de la Copa Sudamericana

“Alivió las dudas de su futuro”: el análisis de un medio europeo que adelantó por qué Colapinto se perfila a seguir en la F1

El codazo de Báez sobre Flores que le costó la expulsión a Recoleta ante Boca por la Copa Sudamericana

Golpe de Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry en el dobles del Masters 1000 de Montreal: eliminaron a los número 1 y avanzaron a semis

Tras la suspensión por el terremoto, se confirmó cuándo jugarán River Plate e Independiente Santa Fe por la Sudamericana