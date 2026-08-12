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Mario Pergolini cuestionó a Agustín Rada por su falta de trucos y llevó otro mago a su programa: “No te ofendas”

El conductor cuestionó al humorista por haber dejado de hacer trucos al aire y sorprendió al estudio con la llegada de un famoso invitado

El conductor apuntó contra su compañero y opinó sobre sus trucos en el ciclo
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Un cruce al aire en el programa de Mario Pergolini derivó en la reacción de Agustín Rada después de que el conductor anunciara la presencia de otro mago en el estudio, en una escena que sumó ironías, reproches y un intento de mediación de Evelyn Botto.

La secuencia comenzó cuando Pergolini cuestionó la ausencia de trucos de magia en las últimas emisiones y apuntó contra Rada por haber dejado de lado una de las facetas que lo identifican dentro del ciclo. “Hace tres semanas que no hacés un truco”, lanzó el conductor, antes de relativizar el plazo y corregirse sobre la marcha: “Okey, dos semanas, si querés”.

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Rada rechazó ese planteo y defendió su participación reciente con una respuesta directa. “No es verdad. ¿Está chequeado?”, retrucó, antes de enumerar algunas intervenciones previas en el programa. La discusión giró sobre la frecuencia de sus números de magia y sobre el valor que tenían dentro del envío.

En ese punto, Pergolini buscó involucrar al público del estudio. Primero preguntó si les gustaba cuando Rada hacía magia y recibió una respuesta afirmativa. Después consultó si disfrutaban esta nueva etapa sin trucos, y la devolución fue negativa. Con esa reacción como respaldo, el conductor dio paso al anuncio que disparó la tensión de la escena: “Hoy, disculpame Rada, invitamos a un mago”.

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Mario Pergolini cuestionó a Agustín Rada por la ausencia de trucos de magia en las últimas emisiones del programa.
Mario Pergolini cuestionó a Agustín Rada por la ausencia de trucos de magia en las últimas emisiones del programa.

La frase provocó la inmediata reacción de Evelyn Botto, que intentó frenar la salida de Rada del estudio. “No, vení, no te vayas, no te ofendás”, le dijo al notar su gesto de molestia. Pergolini, a la vez, mantuvo el tono irónico y lo llamó para que regresara.

Antes de la presentación formal, el intercambio sumó una nueva serie de chicanas. Pergolini destacó que el invitado había llegado “del extranjero” y señaló que se trataba de uno de los pocos latinoamericanos convocados a una convención anual de magos en Hollywood, en Los Ángeles. Rada respondió con otra ironía cuando explicó por qué no había asistido a ese encuentro: “Porque no me dieron la visa”.

Lejos de bajar la tensión, Pergolini replicó con una frase filosa: “Y por algo no te la dieron”. Rada intentó entonces adivinar la identidad del invitado y preguntó si era de un país vecino. El conductor estiró la intriga con una broma sobre su origen hasta revelar el nombre.

El segundo invitado era Daniel K, a quien Pergolini presentó como un referente de la magia en español. Tras la confirmación, Rada cambió el tono y eligió recibirlo con elogios. “Me pongo de pie para aplaudirlo”, dijo, y añadió que se trataba de “el mejor mago de habla hispana” que podía estar ese día en el programa.

mario pergolini rada
Agustín Rada rechazó el planteo de Pergolini y defendió sus intervenciones recientes con magia dentro del ciclo

Pergolini insistió de todos modos con la razón de la convocatoria y volvió a remarcar que lo habían invitado porque Rada ya no hacía magia en el ciclo. El actor y humorista dejó abierta la puerta a retomar esa rutina con una frase breve: “Mañana por ahí puedo hacer magia”.

La conversación cerró con otra advertencia de Botto, que le pidió que no arruinara ningún truco del invitado. Rada respondió que lo admiraba y que no tenía intención de interferir, aunque dejó en claro su malestar por la imagen que, a su juicio, se estaba construyendo de él. “Me están haciendo una fama de mierda”, señaló. Pergolini remató el ida y vuelta con una comparación dirigida a su propio rol dentro del programa: “A mí no me gusta que haya otro conductor”.

Semanas atrás, Pergolini le había hecho otro pase de factura a Rada por sus repetidas ausencias. “No está nunca”, arrancó el conductor, apenas el humorista intentó tomar la palabra al inicio del programa. “La semana pasada no estuvo con nosotros y ayer tampoco. Y tampoco hicimos programa. ¿Por qué? Porque él quería entregar un premio”, continuó, con un tono que oscilaba entre la queja genuina y la ironía. Evelyn Botto también presente en el estudio, reforzó la acusación: “Agarra todos los compromisos que se le pasan por adelante”.

Rada intentó defenderse, pero Pergolini no le dio margen. “Todo lo que le ofrecen, él lo agarra”, insistió, antes de lanzar la frase que generó más reacciones: “Por eso tiene ese problema de adicción tan grande”.

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