Lola Latorre contó el mal momento que vivió en su regreso a Argentina: “No me dejan volver”

Lola Latorre contó el mal momento que vivió al regresar a Argentina

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Después de una extensa cobertura del Mundial 2026, y diferentes compromisos en Estados Unidos, Lola Latorre regresó a Argentina. Sin embargo, lejos de ser un viaje placentero, la influencer relató la serie de problemas y demoras que sufrió en su salida de Miami.

Lola Latorre, hija de Yanina Latorre y Diego Latorre, había viajado a Miami por compromisos laborales relacionados con la cobertura del certamen de fútbol internacional. Durante ese tiempo también compartió días con su novio, Felipe Ossana, con quien sostiene una relación a distancia entre ambos países.

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La influencer contó la situación a través de un video que publicó en TikTok, donde relató los inconvenientes que enfrentó antes de despegar rumbo a Buenos Aires. Según explicó, el vuelo salía a las 20, pero un desperfecto técnico obligó a interrumpir el embarque cuando los pasajeros ya se encontraban ubicados en sus asientos.

A partir de ese problema, todos debieron descender del avión y esperar la asignación de otra aeronave. El cambio tampoco solucionó la situación. Cuando se preparaban para abordar de nuevo, una tormenta eléctrica provocó una nueva demora y, de acuerdo con el relato de la modelo, también ingresó agua en el pasillo del segundo avión.

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El vuelo desde Miami sumó una nueva demora cuando una tormenta eléctrica frenó el abordaje del segundo avión

En medio del cansancio por la espera, Lola Latorre resumió el momento con una frase que compartió en sus redes: “Es como que Miami no quiere que yo me retire de acá”.

Para pasadas las 22, la joven todavía seguía en el aeropuerto sin poder iniciar el viaje de regreso. Pese al mal momento, expresó entusiasmo por volver a la Argentina para retomar su rutina laboral y reencontrarse con sus amigas, después de dos meses fuera del país.

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La despedida de Felipe Ossana también formó parte de la jornada. Según contó, volverán a verse dentro de tres semanas, en una nueva pausa dentro de una relación que transcurre entre la Argentina y Estados Unidos.

Antes de cerrar su relato, la influencer mencionó a quienes más extrañaba tras su estadía en el exterior: sus mascotas. Dijo que tenía muchas ganas de volver a verlas y dejó ese detalle como el costado más personal de un regreso que resultó más extenso de lo previsto.

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Días atrás, su madre Yanina pasó por PH Podemos Hablar (Telefe) y relató el duro proceso que atravesó para tener a su hija. En ese contexto, la conductora contó que estuvo siete años sin poder quedar embarazada y que recurrió a distintos tratamientos de fertilidad. Según relató, Lola nació después de un proceso extenso y de un embarazo que exigió cuidados permanentes.

Lola Latorre regresó a la Argentina tras su cobertura del Mundial 2026 y contó las demoras que sufrió en Miami

La panelista también recordó una de las situaciones más duras que atravesó en ese período. “Perdí cuatro embarazos”, afirmó. Luego detalló que uno de ellos ocurrió cuando cursaba el cuarto mes de gestación, en la previa de un superclásico entre Boca y River.

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“Lo parí en la cama sola y no le avisé a Diego hasta que terminó el partido”, dijo al recordar ese episodio. También señaló que atravesó ese momento con ayuda de sus padres, a quienes llamó después de la pérdida.

Más adelante, Yanina explicó que el tratamiento para lograr el embarazo de Lola implicó nueve meses de reposo y 18 inyecciones diarias, en una etapa en la que vivía en Rosario por la carrera futbolística de Diego Latorre en Rosario Central.

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En su relato, también marcó diferencias entre aquel contexto y la actualidad. “Hoy la fertilidad está más avanzada, hay más herramientas”, sostuvo, al referirse a los cambios en los tratamientos disponibles para quienes buscan un embarazo.

La historia, según contó, no terminó con el nacimiento de su hija mayor. Después de ese embarazo volvió a atravesar nuevas pérdidas, en una rutina que convivía con los traslados y exigencias de la carrera deportiva de su esposo.

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Sobre ese punto, también tomó distancia de la imagen glamorosa que suele asociarse con la vida de las parejas de futbolistas. Explicó que su experiencia estuvo enfocada en la vida familiar y en acompañar la trayectoria profesional de Diego.

El nacimiento de Dieguito Latorre, su segundo hijo, llegó en un escenario distinto. Yanina Latorre contó que descubrió el embarazo cuando ya habían pasado varios meses, en medio de una mudanza a Guatemala, después de un pase internacional de su marido.

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“Fui al médico y me dijeron que estaba embarazada”, recordó sobre ese momento. Según explicó, transitó gran parte de la gestación sin saberlo y, a partir de ese diagnóstico, el embarazo avanzó hasta el nacimiento de su segundo hijo pocos meses después.