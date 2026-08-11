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Tini Stoessel confirmó su casamiento con Rodrigo de Paul: “Ese sueño que soñé tantas veces empezó a hacerse realidad”

La cantante usó sus redes sociales para dar a conocer, de manera oficial, su compromiso con el jugador de fútbol

La cantante usó sus redes sociales para hacer oficial su compromiso con el jugador de fútbol (Video: Instagram)
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Tini Stoessel puso fin a meses de rumores y especulaciones con un video en sus redes sociales que lo confirmó todo. La cantante viajó a París para la primera prueba de su vestido de novia y documentó el detrás de escena con la misma naturalidad con la que suele mostrar su vida cotidiana. El pie de foto no dejó lugar a dudas: “Y un día ese sueño que soñé tantas veces empezó a hacerse realidad con el amor de mi vida”, escribió junto a una mención a Rodrigo de Paul.

El video arrancó antes de subir al avión. Tini apareció con la cámara en mano, emocionada y un poco nerviosa, anticipando lo que se venía. “Bueno, amor, es primera prueba de vestuario para mi vestido. Estoy superemocionada porque aparte les quiero contar todo el concepto del casamiento, lo que significa para mí, lo que va a representar ese día. Les voy a ir mostrando absolutamente todo”, prometió. Y aclaró, con humor, las limitaciones técnicas del registro: “Vieron que yo no soy muy buena para estas cosas, me traje la cámara y el celular. Lo que me falta son esas luces, esas cosas que te iluminan. Pero bueno, es lo que hay.”

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El primer tropiezo llegó antes de despegar. Tini y su equipo habían grabado un unboxing completo con todo lo que llevaban al viaje, pero cuando quiso reproducirlo descubrió que no se había guardado nada. “Gente, acabamos de grabar y nada se grabó. O sea, hicimos todo un unboxing espectacular de todo lo que agarramos antes de subirnos al avión. Y cuando quería verlo no se había grabado nada. No lo puedo creer”, dijo entre risas.

Mujer con cabello claro y tatuajes, vestida con un minivestido blanco sin tirantes de cuerpo texturizado y falda de tul. Está frente a una ventana con paneles
Durante sus día en París, la cantante posó con un vestido que encendió todavía más los rumores

El viaje mostró el lado más descontracturado de la cantante. En pleno vuelo, apareció con su amiga Carito —“Carilín es porque a Carito siempre. Fundamental”—, limas de uñas de por medio, té caliente y una discusión sobre pajitas que terminó con una lógica impecable: “Ah, ya sé por qué agarré las pajitas. Porque cuando me pinto la boca”, explicó Carito. “Me pareció lógico”, cerró Tini.

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La llegada a París trajo la calma de la anticipación. “Estoy en París. Primera prueba de vestido. Estoy superemocionada. Me acabo de despertar”, contó Tini recién levantada, mientras Carito le hacía trenzas para que el pelo le quedara ondulado. “Faltan horas para probarme. No para probarme, pues siento que voy a ver lo del tema de las telas y qué sé yo. Pero bueno, es un gran avance”, dijo, convencida de que la cita sería solo para ver telas.

La noche anterior a la prueba, las dos amigas aparecieron con máscaras puestas, en modo ritual de belleza. “Qué susto, ¿no? Ya estamos las dos con las máscaras. Mañana me pruebo. No paro de sonreír”, dijo Tini. Y al día siguiente, camino al atelier, resumió el momento con tres palabras: “Hoy llegó el día. A la primera prueba del vestido de novia.” Se llevó un trench y unos zapatos nuevos: “Estos zapatitos los adquirí anoche.”

La sorpresa llegó adentro del atelier. Tini esperaba ver telas y encontró el vestido ya construido en piezas. La diseñadora le explicó en inglés: “It’s all in pieces. The corset, the skirt, all separate, so we can just put the base and then start to build on and remove.” Tini no lo podía creer: “Amor, increíble. Yo pensé que iba a haber solamente telas. Me dijo que me probara.” Y ante la cámara, emocionada, cerró ese tramo con una sola frase: “No te puedo mostrar nada, aparte es una locura la que me está pasando.”

Hace tiempo que se rumoreaba que la pareja estaba comprometida
Hace tiempo que se rumoreaba que la pareja estaba comprometida

La mañana siguiente arrancó con el desayuno parisino desplegado sobre la cama del hotel. “Por acá tenemos una galletita, dos juguitos verdes, un poquito de papita, un poquito de croissant. Para, no me estaría saliendo mucho. Tenemos acá un poquito de yogur”, inventarió Tini con precisión. Carito sumó el contexto: “Y a ella le está costando mucho levantarse. Se separó de la hermana ayer y no está queriendo levantarse.”

El video cerró con la cantante de “Cupido” haciendo el balance del viaje. “Se termina, gente. Nos queda todavía volver dos veces. Fueron dos días. Mucho cambio horario, boludo, pero nos vinimos”. En el pie de foto de la publicación, que tiene una duración de casi 8 minutos, escribió: “Y un día ese sueño que soñé tantas veces empezó a hacerse realidad con el amor de mi vida, Rodrigo de Paul”.

Las reacciones en los comentarios llegaron de inmediato. La Joaqui escribió: “Dios, Dios, Dios, contando los días para verte vestida de blanco.” Sofía Fernández, una de sus mejores amigas, fue más contundente: “QUE MOMENTOOOOO DIOSSSSS.” Stefi Roitman sumó: “Amo esto y te amo a vos.” Marley fue escueto y directo: “Muchas felicidades.” Y Carola Gil, amiga de Tini desde la infancia, cerró con una frase que resumió el clima general: “El día que te vea vestida de novia. No la hago. Qué felicidad.”

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