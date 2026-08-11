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Quiénes son las figuras que formarían parte de la próxima edición de MasterChef Celebrity

En SQP, Yanina Latorre detalló cómo avanza el armado del reality y separó a los convocados entre acuerdos ya cerrados, charlas encaminadas y propuestas que todavía no se definieron

Yanina Latorre contó quiénes son las figuras que se sumarían a Masterchef
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La nueva temporada de MasterChef Celebrity (Telefe) comienza a definirse y las versiones sobre las figuras que formarán parte del elenco y aceptarán el desafío gastronómico ya generan expectativa. En ese marco, Yanina Latorre, desde Sálvese quien pueda (América TV), aportó detalles sobre el armado del programa y diferenció entre los famosos que ya tienen contrato firmado, quienes están en negociaciones y aquellos que rechazaron la propuesta.

Según Latorre, la producción considera “cerrados” a quienes ya firmaron su contrato. Por ahora, la única participante confirmada de manera oficial es Julieta Poggio, quien se sumará a esta edición y será una de las caras jóvenes del certamen. La panelista también indicó que La Tora Villar está muy cerca de sellar su participación, al igual que Pablo Giralt, periodista deportivo que viene de relatar el camino de la Selección Argentina en el Mundial. Ambos tendrían negociaciones avanzadas y restarían detalles para que se sumen al reality.

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Según destacó la conductora, entre las figuras que la producción busca convencer se encuentra Dalma Maradona. Latorre señaló que la hija del Diez no es aficionada a la cocina y por eso comenzó a tomar clases en el espacio de Jordana. Sin embargo, las fechas complican su incorporación, ya que no podría estar desde el inicio del programa. Esta situación genera dudas en la producción, que prefiere contar con todos los participantes desde el primer día, aunque no descartan la posibilidad de que se sume más adelante.

Otro nombre que circula con fuerza es el de L-Gante. El cantante se encuentra en plenas conversaciones con la producción y, según trascendió, estaría cerca de llegar a un acuerdo para formar parte del certamen. El interés por figuras de distintos ámbitos apunta a repetir el éxito de temporadas anteriores, que lograron combinar el atractivo de personalidades mediáticas, deportistas y artistas.

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Masterchef Celebrity logo

Yanina Latorre también mencionó a Edith Hermida, quien tendría prácticamente todo acordado: sueldo, condiciones y detalles logísticos estarían resueltos, aunque falta la firma definitiva para oficializar su presencia.

Mientras tanto, algunos nombres convocados optaron por rechazar la propuesta. Nati Jota contó dicha situación cuando fue invitada al programa Bondi Live. Allí, la influencer destacó que fue contactada para participar en MasterChef Celebrity y que, en un primer momento, aceptó la invitación con entusiasmo por el reto que implicaba salir de su zona de confort.

Sin embargo, tras tomar una clase de cocina, la periodista reconoció que la experiencia la angustió y decidió dar un paso al costado antes de iniciar las grabaciones. “No me animo, lloré, te juro. Creo que quienes aceptan saben algo de cocina o se preparan con tiempo”, explicó. Nati Jota ya había estado vinculada al ciclo como conductora del react oficial, pero esta vez debía dejar el análisis para competir, un cambio que finalmente descartó para priorizar su bienestar.

Nati Jota contó por qué rechazó un importante proyecto

La lista de candidatos tanteados por la producción es extensa e incluye a Topa, Guillermo Andino, Zaira Nara, Santi Talledo, Débora Nishimoto y Daniela Christiansson, conocida como “La Sueca” y pareja de Maxi López. El armado del plantel busca repetir la fórmula de temporadas pasadas, en las que participaron figuras como Maxi López, Sofi Martínez, el Turco Husaín, Tití Fernández, el Turco García y el Negro Enrique, todos con fuerte vínculo con el mundo del deporte.

El formato, conducido por Wanda Nara, volverá a reunir a celebridades de distintos rubros que se enfrentarán a la exigencia de las pruebas culinarias, la mirada del jurado y la presión de la competencia. La expectativa crece a medida que se confirman y filtran los nombres, en una edición que promete diversidad de perfiles y nuevas historias en la cocina más famosa de la televisión argentina.

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