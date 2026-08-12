Chiara Mancuso sufrió un duro accidente automovilístico y contó cómo se encuentra: “Nos dimos un golpazo”

Chiara Mancuso sufrió un accidente con su auto y contó en Instagram que tanto ella como Ian Díaz resultaron ilesos (Video: Instagram)

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Chiara Mancuso protagonizó un choque con su vehículo que dejó el auto con los airbags activados y daños de consideración, aunque tanto ella como su pareja, Ian Díaz, resultaron ilesos. La exparticipante de Gran Hermano lo contó en sus redes sociales a través de una serie de historias de Instagram en las que alternó el llanto con la risa, en una reacción que sus seguidores no tardaron en comentar.

El primer video que publicó la propia Chiara fue una explicación directa a cámara, desde el asiento trasero del auto, todavía en el lugar del siniestro.

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Con la voz entrecortada pero intentando mantener la calma, dijo: “Bueno, gente, la verdad es que nos dimos un golpazo, pero estamos bien, así que no se preocupen. El señor del otro auto también está bien. Espero que resuelva pronto lo de su auto. Va a estar unos días seguramente el mío para resolverse, porque se hizo con... Pero lo más importante es que no nos pasó nada y lo más valioso es que estamos bien. Básicamente, los autos se arreglan, las personas...”, y ahí la frase quedó incompleta.

El choque de Chiara Mancuso activó los airbags y dejó daños de consideración en el vehículo (Video: Instagram)

Lo que vino después tomó otro cariz. Mancuso empezó a reírse sin poder parar, entre sollozos, en una reacción que desconcertó a Ian, quien filmaba desde el asiento delantero mientras esperaban para hacer la denuncia policial. “Yo no puedo creer. Estamos en la parte de atrás del auto haciendo la denuncia. Una locura”, escribió Chiara en la historia, mientras seguía alternando el llanto con la carcajada. “¿Qué quieren que haga? ¿Querés que llore?”, le respondió Mancuso entre sollozos.

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La propia influencer explicó su reacción: “Yo las situaciones que son así me las tomo bien, porque no hay nada que hacer, solo agradecer que estamos bien, que no nos pasó nada, no nos lastimamos y que el auto lo voy a arreglar”. Ian, lejos de quedarse al margen, aportó su cuota de humor: “Eso es contenido de calidad. Si ustedes quieren contenido, esto es contenido de calidad”, dijo frente a la cámara, con una sonrisa. El video cerró con otra frase de Chiara que sus seguidores tomaron como marca registrada: “Ay, chi... más que Paredes quedó Paredón”, dijo entre risas y lágrimas, en referencia a las bromas de la pareja, en las que comparan a Leandro Paredes e Ian.

Chiara Mancuso explicó que reaccionó con llanto y risa porque priorizó que nadie sufrió heridas en el accidente (Video: Instagram)

El tercer video mostró el interior del vehículo ya sin ocupantes, con los airbags desplegados sobre el volante y el panel del acompañante, y un detalle que no pasó desapercibido: de fondo seguía sonando una canción de Antonio Ríos en el estéreo. “Y quedó sonando Antonio Ríos”, escribió Mancuso sobre la imagen, con un emoji de sorpresa. Más abajo sumó: “Igual hoy estoy un poco triste porque se me hizo pelota. Pero tiene solución. Y tengo el mejor novio del mundo”.

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Ian también apareció en cámara, con una sonrisa tranquilizadora y el texto superpuesto: “Gracias a Dios que nosotros estamos bien y el señor también”. La imagen lo muestra sereno, desde el asiento del acompañante, mientras el operativo policial seguía su curso afuera del vehículo.

Chiara Mancuso se hizo conocida masivamente al ingresar como participante suplente en la duodécima edición de Gran Hermano Argentina, emitida por Telefe a fines de 2024. Apodada “La Cobra” dentro de la casa, fue nominada en 14 ocasiones y permaneció 155 días en el programa. Hija del exfutbolista Alejandro Mancuso —quien jugó en Boca Juniors, Independiente y la Selección Argentina, y fue asistente técnico de Diego Maradona en el Mundial de Sudáfrica 2010—, la influencer acumula hoy más de 460.000 seguidores en Instagram, cifra que contrasta con los aproximadamente 24.000 que tenía antes de su paso por el reality. Fuera de las redes, dirige su propia productora de eventos, CH Producciones.

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